羅興亞危機八年百萬難民移孟加拉　無國界醫生助羅興亞人藝術自強

2017年8月，緬甸軍方對若開邦（Rakhine）的羅興亞人發動大規模暴力行動，迫使超過70萬人從緬甸逃往鄰國孟加拉。羅興亞難民危機至今八年未解，孟加拉目前收容約130萬羅興亞難民，其中逾111萬羅興亞人臨時棲身於科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar），使當地成為「全球最大的難民營」。



八年過去，羅興亞人的無根生活依舊，對未來的希望甚至變得渺茫。他們被剝奪國籍、未獲難民身分，無法就業、接受教育。滯留在難民營之中，嬰兒出生，成人變老，所有人幾乎完全依賴由外界提供，卻日益減少的人道援助維生。同時，疾病如白喉、疥瘡和丙型肝炎等，亦因營地衞生環境惡劣而爆發，使羅興亞人的處境雪上加霜。

無國籍的狀態到底代表什麼？在羅興亞文化中，有一句諺語如是說：「水滴芋頭葉，風吹了無痕」（ Hoñsu Fathar Faaní） ，羅興亞攝影師希路（Sahat Zia Hero）解釋：「世界之大足以容納我們，但我們得到的待遇就像芋頭葉上的水珠，從未得到一片能安心停留的地方。」

在無國界醫生及其他藝術團體的支持下，希路與另外9位羅興亞藝術家和10名兒童，以「芋葉」為主題開展不同藝術項目，以不同方式訴說羅興亞人堅韌生存的故事。其中，希路與無國界醫生攝影師卡林加爾（Victor Caringal）合作拍攝了一系列照片，展示羅興亞人在科克斯巴扎爾的巨大難民營內的生活。兩人希望透過影像，保存羅興亞人的身分、文化和歷史，留下羅興亞人活着的印記。

無國界醫生認為，羅興亞難民不只是一味受惠的群體，他們渴求的不僅是庇護、糧食、援助，他們更渴望擁有未來——無論是返回緬甸家鄉，或具尊嚴地獲得重新安置。羅興亞社群渴望自主生活，亦是組織在地的合作夥伴，就讓我們一睹他們以文化藝術自強、在葉上留痕的故事。

一名孤單的羅興亞男子，走在難民營的路上。（無國界醫生提供）

2017年，超過70萬羅興亞人抵達孟加拉尋求庇護，為騰出空間建造難民營，科克斯巴扎爾的大片森林被除去。現在，部分植被已重新生長，在人口稠密的營區中讓人們遮蔭，但同時亦標誌着羅興亞人離鄉別井的第八年。

這張照片展示了難民營的密集環境。營區極其龐大，但各種管制壓得居民喘不過氣。攝影師希路說：「照片中美麗的綠色和再生的植被，與圖中羅興亞人惡劣的居住環境，形成鮮明對比。」

一名羅興亞婦女走進無國界醫生的巴魯卡里（Balukhali）診所。（無國界醫生提供）

這名婦女在雨中走過營區，腳步無跡可尋。照片呈現靜止的雨點，就像羅興亞人目前的處境，他們的生活完全被打住。

一名男子在庫圖巴朗（Kutapalong）營區修補住所。（無國界醫生提供）

攝影師走在營區內狹窄的街道時，看到這名男子正在修補他的住所。他看起來強壯有力，正在修補竹製的臨時住所，好讓他和家人安然渡過季風的吹襲。由於營內不准有堅固的永久建築，以便當局隨時清拆，人們只能用竹子等物料而非磚瓦、混凝土等作建材。對於攝影師卡林加爾來說，這名男子代表了他對羅興亞人的看法—— 一個必須強韌才能生存的民族，因為他們正承受無人該面對的困境。

羅興亞難民的住處被迫建於不穩定的斜坡之上。（無國界醫生提供）

自2023年底以來，緬甸若開邦的暴力持續升級，導致更多羅興亞人前往孟加拉尋求庇護。由於難民營剩餘的空間有限，部分羅興亞人被迫在容易發生山泥傾瀉的土地上建屋，而他們的新家，亦遠小於他們在緬甸的家。

一名年輕的羅興亞女孩在住所中學習。（無國界醫生提供）

由於人道援助的資金削減，難民營內的學習中心被迫關閉，營區內1,179名教師的合約遭中止。在難民營，教育被視為羅興亞青年用以改善處境的少數機遇之一。

這張照片展示了年輕羅興亞人的脆弱和希望，也顯示人道援助資金削減對他們帶來的真切影響。現在削減資金的決定，不止會影響當刻，也會為未來及下一代的羅興亞人帶來漣漪效應。

羅興亞兒童的遊戲與想像。（無國界醫生提供）

當攝影師路過營區時，看到四周的孩子大笑、玩耍，他們有時或會被責罵；孩子為營區帶來了活力和喜悅。攝影師希路說，人道援助資金削減導致學習中心關閉，所以才有這麼多孩子在街頭玩耍。

然而，兒童的遊戲與想像，片刻舒緩了難民營中的高氣壓氛圍。兒童憧憬未來，玩耍不僅是他們表達希望的方式，也是他們應對種種艱難現實的辦法之一。

一名孩子從風化的山頂俯瞰難民營。（無國界醫生提供）

伴隨季風而來的暴雨和洪水，加上風化的土壤，有可能造成山泥傾瀉，威脅營區的安全。照片中的地方原本建有住處，但建築物已在山泥傾瀉中倒塌，這裏目前仍然危險，無人居住。

在住所中經營小食攤的老闆娘拉哈娜（Rayhana）。（無國界醫生提供）

拉哈娜在難民營開設了一個小食攤糊口。攝影師對拉哈娜的印象深刻，因為她能在狹窄的廚房內，準備眾多小食。雖然羅興亞難民有糧食援助，但目前每人每月僅得10美元（約78港元）的援助，遠不足營區的生存所需。另外，援助資金減少，意味未來糧食援助金額或進一步下降。

穿孔的篷布，以及站在篷布後的一名孩子。（無國界醫生提供）

這張照片表達一種封閉的感覺。難民營被鐵絲網包圍，當羅興亞人談及生活，便會説起活在封閉之中。

難民營中被圈養的一隻雞，以及簡單製成的雞籠。（無國界醫生提供）

農耕活動是羅興亞攝影師希路童年的重要部分。目前在人口稠密的難民營內，羅興亞人沒有永久住所、土地或私有空間，靠飼養牲畜、種植足夠蔬菜以謀生或裹腹活命已經變得罕見。

一名羅興亞工人正在準備竹材，用於建造和修補臨時住所。（無國界醫生提供）

攝影師希路解釋，竹子是羅興亞文化中的傳統建築材料。照片中的竹子看似新鮮、翠綠，但其品質卻遠低於羅興亞人在緬甸若開邦家鄉用於建屋的竹子。

庫圖巴朗（Kutapalong）難民營內用於分隔營區的一座橋樑。（無國界醫生）

攝影師希路看着人們橫越竹橋：兩個女孩謹慎地邁步；兩個男孩則賽跑至橋頂，再做一個後空翻跳進水裏。希路在營區的八年來，拍攝過很多關於這條橋的照片。這裏原本有道更寬闊的橋，但經過多個洪水季節，該道橋已被侵蝕、沖走。雖然竹橋看起來危險，但卻是通往鄰近營區的重要通道。

一名羅興亞人被送往醫療設施。（無國界醫生提供）

人道組織的救援人員、員工和外國訪客通常開車經過主幹道前往營內各處。但在營區的深處，道路非常狹窄，許多地方僅能步行前往；需要求醫且無法步行的羅興亞人往往要以人力抬起送往最近的醫院。在季風吹襲時，路程非常艱辛，一行人前往醫院動輒需要數小時。

芋葉之喻：以藝術自強

芋頭葉的象徵，已成為羅興亞人存在的標誌。除攝影外，「芋葉」藝術項目亦涵蓋了多種羅興亞人的傳統文化，包括木工、刺繡、陶藝、烹飪、詩歌創作、插畫與動畫，還有編織竹製手藝與漁網等等。這既是創意的見證，亦是羅興亞人凝聚、團結的宣言。

羅興亞人科林（Kolim）是「芋葉」項目的其中一名藝術家，他十歲開始做木工，當時他仍住在緬甸的家鄉。（無國界醫生提供）

羅興亞人妞努（Nuru）以芋頭葉為題材，製作傳統羅興亞手藝。她說：「若不將這份傳統傳承下一代，它連同我們的民族名——羅興亞，終將消逝。這讓我記得祖先的存在，也是我留下印記的方式。」（無國界醫生提供）

項目的其中一名藝術家阿敏 (Ruhul Amin) 說：「救援組織最終都會離開，援助資金也會用盡。羅興亞人不願餘生都依賴援助，依靠他人讓我們深感羞愧。我們只要與自己的文化、身分認同和社群保持連結，我們就能繼續存在。人與人之間的連結，是治療心靈的最佳良藥。」

無國界醫生在難民營內舉辦藝術工作坊，助羅興亞人一起將傳統文化傳承下去。（無國界醫生提供）

無國界醫生支持羅興亞人以藝術自強。組織認為，「無國籍」一詞是強加於羅興亞人的政治標籤，羅興亞人本身並非無國籍者，而是要求重返緬甸家園的民族，懷有尊嚴與對未來的期盼。 「芋葉」藝術項目，旨在鞏固羅興亞人的歷史，繼續訴說屬於他們的故事。