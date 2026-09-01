庫克卸任蘋果CEO　John Ternus能否在AI及後iPhone時代接棒成焦點

庫克（Tim Cook）蘋果行政總裁已於8月31日正式卸任，曾負責硬件工程的高級副總裁特努斯（John Ternus）在9月1日正式走馬上任。有資深分析員認為，投資者對庫克離任反應不一，因為庫克今年4月突然宣布轉任董事長，而管理層明顯在尋求變革。分析指，庫克選擇在這個時候卸任行政總裁或許情有可原，但對繼任人特努斯明顯是巨大挑戰，其中如何讓蘋果在AI及後iPhone時代繼續保持競爭力成為外界關注的焦點。



財富管理公司韋德布什（Wedbush）科技分析員Dan Ives在一份簡報中表示，蘋果新任行政總裁特努斯面臨六大挑戰。

Dan Ives認為：「蘋果正對其AI策略進行重大轉型，曾擔任行政總裁15年的庫克在此時離任令人意外。蘋果面臨越來越大的壓力，需要制定出成功的AI戰略。庫克在庫比蒂諾（Cupertino，蘋果總部所在地）留下了深遠的影響，特努斯將面臨巨大的壓力，要甫上任就能交出好成績，尤其在AI領域。」

讓蘋果在AI時代與時並進

特努斯將從庫克那裏獲得先機，但他需要在後者打造的基礎上繼續發展，並且勇於達成其他合作。蘋果與谷歌（Google）近來達成了多年合作協議，將定製版的Gemini人工智能模型整合到Siri及Apple Intelligence中，作為其新的基礎架構。這項合作預計每年價值10億美元（約78億港元）。

為蘋果開發出iPhone以外的明星產品

OpenAI於2025年5月正式以約65億美元的價格收購，蘋果前首席設計總監艾維（Jony Ive）旗下的AI硬件新創公司io Products, Inc.，以此組成其內部設備部門。

2026年6月29日，印度孟買一間蘋果商店展示一系列iPhone 17手機。（Reuters）

雖然近期業務重心有所調整，OpenAI仍有望在今年發布其首款硬件產品，旨在挑戰iPhone的地位。特努斯必須運用其豐富的硬件知識，來思考蘋果在iPhone之後的市場布局，而這絕不是傳聞今年9月將推出的可折疊iPhone。

與其他科企一樣在AI時代為蘋果員工數「瘦身」

從甲骨文（Oracle）到亞馬遜 (Amazon) 再到 Meta，美國各大科技巨頭都在大規模裁員，以推動AI驅動工作流程的普及。按照慣例，特努斯可能會利用其新職位，調整蘋果的員工規模，並將節省的資金重新分配到投資或有利於股東的舉措中。

2026年7月27日，蘋果公司時任行政總裁庫克（Tim Cook，右）與公司硬件工程高級副總裁特努斯（John Ternus，左）在加州洛杉磯出席蘋果大熱電視劇系列《乜都得教練》（Ted Lasso）第四季的全球首映禮。（Getty）

這樣做雖然會在公關上帶來負面影響，但無疑會讓他迅速贏得股東和華爾街分析員的歡心。據估計，蘋果在美國擁有8萬名員工，全球員工總數超過16萬人。

決定蘋果是否繼續投資內容事業挑戰Netflix及Amazon

（《F1電影》劇照）

自2019年Apple TV+推出以來，蘋果估計已在原創內容上投入250億至300億美元。這筆鉅款投入卻鮮有熱門作品，除了像畢彼特（Brad Pitt）主演的《F1電影》和Jennifer Aniston主演的《晨早直播室》（The Morning Show）之外。特努斯需要思考的是，蘋果是否想效仿Netflix和亞馬遜那樣，全力投入內容製作。

像庫克一樣與特朗普保持友好

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮橢圓形辦公室舉行的一場活動中與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，右）握手。（Getty）

庫克在與難以捉摸的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）共事方面堪稱大師級人物。特努斯需要像庫克一樣，與特朗普保持良好的關係。

與巴郡公司行政總裁阿貝爾會晤

巴郡（Berkshire Hathaway）如今由阿貝爾（Greg Abel）而非庫克的忠實粉絲巴菲特（Warren Buffett）領導，持有約2.28億股的蘋果股票。

2026年7月8日，巴郡（Berkshire Hathaway）行政總裁阿貝爾（Greg Abel）出席在美國愛達荷州舉行的艾倫公司年度太陽谷媒體與科技大會。（Reuters）

這部分持股價值約620億美元，使蘋果成為巴郡股票投資組合中最大的單一持股，遙遙領先其他持股。對特努斯而言，與新任行政總裁阿貝爾建立牢固的關係至關重要。尤其是在經濟困難時期，沒有什麼比得到巴郡的認可更有說服力了。