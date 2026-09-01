庫克卸任蘋果CEO　執掌15年打造4萬億美元帝國　擴張產品服務生態

65歲的庫克（Tim Cook）8月31日正式卸任蘋果（Apple）CEO一職，由公司硬件工程資深副總裁、現年50歲的特努斯（John Ternus）接任。庫克執掌15年間，蘋果公司已較喬布斯（Steve Jobs）時期發生巨大改變，從一家極具顛覆性的矽谷創新公司，轉型成長為一家財務穩健、實力雄厚的企業巨頭。



破紀錄市值

庫克在任期間交出了極其驚人的財務成績單。在他的帶領下，蘋果市值從2011年的3,500億美元狂飆至如今破紀錄的4萬億美元。

2025年9月19日，美國紐約，圖為Apple行政總裁Tim Cook來到線下實體店與消費者合影。（Getty Images）

同時，蘋果在標普500指數中的權重幾乎翻了一番，從略高於3%增至近7%。該公司員工人數也已從約6萬人成長至約16.6萬人，在27個國家和地區擁有535家零售店。

擴張產品與服務生態系

除了延續並擴大iPhone、iPad和Mac產品線的銷售，庫克還主導了Apple Watch和AirPods的推出，並成功帶領蘋果進軍服務領域，推出如Apple Pay、Apple Music和Apple TV等服務，將包括macOS和iOS在內的各種設備與其專有作業系統軟件整合在一起。

與喬布斯風格的差異

有別於喬布斯充滿遠見與舞台魅力的風格，庫克以「穩健且嚴謹的營運管理」見長。雖然他沒有推出像第一代iPhone那樣顛覆業界的革命性產品，但他成功讓公司保持着穩定成長的趨勢，並為所有利益相關者創造巨大的價值。

2010年7月16日，美國加州，蘋果行政總裁喬布斯（Steve Jobs，右））和營運總監庫克（Tim Cook，左）在蘋果總部舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty Images）

任內失誤：AI發展緩慢

但在庫克的任期內，蘋果也犯了一些錯誤。股東一直強烈要求蘋果投資生成式AI並將其融入產品中，但蘋果在這方面的投資和整合進展緩慢。公司一直置身於耗資龐大的AI模型和資料中心建設競賽之外，轉而尋求OpenAI的支持，最近又開始使用Google的技術。

2023年6月5日，在這張照片插圖中，智能手機上可以看見蘋果公司Apple Vision Pro的標誌和頭戴裝置的價格。Apple Vision Pro售價為3499美元（約2.7萬港元）。（Getty Images）

此外，蘋果在硬件方面也遭遇了一些挫折。例如售價3500美元、表現平平的Vision Pro混合實境頭戴式顯示器；一款可能存在「摺痕」問題的可折疊智能手機預計會延遲上市；以及耗資約100億美元而夭折的自動駕駛汽車項目。