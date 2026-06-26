Apple即日加價　MacBook貴15%　Mac mini加4成　一文看清最新價格

蘋果公司6月25日（周四）宣布旗下多個產品的價格，其中包括MacBook和iPad的價格。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）日前表示漲價已無可避免之後，首次正式將上漲的記憶體和儲存晶片成本轉嫁給消費者。香港的蘋果產品已同步公布最新價格，其中MacBook至少加價近15%，iPad的加幅最高達30%，Mac mini的加幅更高達41%。



Apple香港官網最新價格

2026年6月25日，蘋果公司宣布多項產品即時加價，圖為多款產品在香港的最新售價。

蘋果公司在一份聲明中表示：「消費電子行業正面臨前所未有的挑戰。人工智能數據中心的快速擴張導致內存和存儲需求激增。我們從未見過零部件價格上漲如此之快、幅度如此之大。」

蘋果補充說，目前「我們不得不開始提高部分產品的價格」，這代表未來可能還會進一步提價。

該公司表示：「我們知道這並非好消息，我們正在不懈努力尋找解決方案。」

庫克上週告訴《華爾街日報》，蘋果公司已無法完全保護客戶免受人工智能熱潮所引發的零件成本飆升的影響。

庫克指：「這是一場百年一遇的洪水，我在過去40多年從未在任何領域見過這種情況。」

根據Counterpoint Research的數據顯示，過去三個季度記憶體和儲存設備的價格已經翻了四倍，因為供應商正將更多產能轉向用於AI伺服器的高頻寬記憶體。

2025年4月23日，法國巴黎，圖為一間蘋果商店內的蘋果公司標誌。（Reuters）

受加價消息拖累，蘋果公司股價盤中一度下跌超過5%。