陪伴，是治療的一部分 ： 剛果伊波拉疫情下的心理健康支援

剛果民主共和國正經歷來最嚴重的伊波拉疫情，這波由本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引發的疫情已持續近半年，至今仍未受控。據剛果民主共和國衞生部，截至今年10月25日，當地全國已錄得逾10,060宗確診個案，造成至少4,887人死亡，死亡率接近一半。



圖、文：無國界醫生

無國界醫生持續在當地開展救援工作，目前在全國營運8間伊波拉治療中心，並調派2,900名員工應對疫情，至今已治療超過4,159名病人。 在這些治療中心內，無國界醫生所提供的醫療護理不止於臨床治療，更涵蓋心理健康支援。

組織團隊會在病人住院期間持續提供支援，協助他們應對疾病及治療過程所帶來的心理壓力，同時為家屬和照顧者提供支援，包括在隔離病房設透明隔板，讓家屬留在安全的專屬探視區，以便他們在摯親「床邊」陪伴和扶持患病的家人。

以下是剛果民主共和國一對夫婦，在伊波拉疫情下的「隔離」故事。當丈夫患上致命率接近一半的惡疾，躺臥在醫院近一個月，枕邊人又如何面對漫長而未知的等待？就讓我們一睹以下影像和圖片，了解無國界醫生如何協助兩人跨越難關。

自維克托入院後，扎瓦迪每天早上6時半便趕到治療中心，並一直留到傍晚。透過窗口，她默默陪伴丈夫，在見證他健康狀況逐漸好轉的同時，亦為他帶來支持和鼓勵。©Elio Parfait/MSF

在北基伍省（North Kivu）布滕博（Butembo）的基塔通巴（Kitatumba）伊波拉病治療中心的走廊，扎瓦迪（Kasoki Zawadi）坐在膠椅上，凝視着那扇將她與丈夫維克托（Victoire）分隔的病房透明窗。當時，維克托已留院13天。隔板另一邊的他，不時向妻子展露笑容，雖然兩人被透明隔板分隔，但仍能夠交談。

維克托入住的基塔通巴伊波拉病治療中心，是組織支援伊波拉病人治療的設施之一。自疫情於5月爆發至10月22日期間，布滕博共錄得1,472宗確診個案及735宗死亡個案。這場疫情正影響本已面對局勢不穩及經濟困難的民眾，許多家庭因收容鄰近衝突地區的流離失所者而面臨沉重負擔，加上行動限制和貿易減少，亦令日常生活更加艱難。

由無國界醫生營運的基塔通巴伊波拉病治療中心。©Elio Parfait/MSF

自丈夫入院後，扎瓦迪便暫停了教師工作，一家人的生活從此依靠親友支援。她亦時刻憂慮自己的健康。每當夜幕低垂離開治療中心時，她都因與丈夫分隔兩地而感到難受。她坦言：「晚上回到家，看見丈夫不在身邊，我根本無法入睡。」

幾天後，維克托的第一份檢測報告呈陰性，夫婦兩人一度以為很快便能回家，正常生活。可是，維克托隨後的第二次檢測卻再次呈陽性。扎瓦迪說：「得知丈夫的檢測結果再次呈陽性時，我們身心俱疲。幸好心理支援團隊一直給予支持，讓我們能夠平靜下來，繼續等待。」

每天早上約6時半，扎瓦迪都會來到治療中心，一直逗留至傍晚6時半，夜間則由丈夫的兄弟接替。她說：

隔着這扇窗我們也能溝通。能看見彼此，對我們來說已是極大的安慰。

在醫院隔離的23天期間，扎瓦迪隔着病房透明窗，在「床邊」支持和安慰患病的丈夫維克托。©Elio Parfait/MSF

結果，在維克托住院的第23天，他終於康復並獲准出院。雖然在首份陰性報告後的再次確診，延長了等待的煎熬，但如今他連續兩次檢測呈陰性，夫婦兩人終能回家，他們都難掩喜悅。維克托說：「扎瓦迪的陪伴，其實也是我治療的一部分。每次見到她，我便感到安慰，壓力也隨之減輕。」

隔離期間，陪伴從未中斷對病人及其家屬而言，患病與住院本身都可能帶來沉重壓力。在布滕博，無國界醫生的心理健康活動主管科科茨（Patrice Muyisa Kokotz）一直為病人及其家人提供心理支援。他表示，許多人剛抵達中心時，不僅害怕疾病本身，亦擔心在治療中心將面對的情況。有些人甚至擔心，隔離意味着他們會遭到家人或社區遺棄。

科科茨說：「我們會給予他們時間表達自己，談及過去的經歷和內心感受。」團隊會向病人及家屬介紹治療中心的運作，解釋醫療護理安排，並安排探訪。他認為，讓家屬看見其他病人及照顧者的情況，有助減輕他們的不安。

此外，團隊亦支援病人的摯親和家屬應對恐懼、未知以及等待檢測結果的煎熬。從入院那一刻起，心理學家便會在場傾聽他們的擔憂、解釋治療安排，並協助家屬緩解因住院帶來的精神壓力。

康復之後：重返社區的另一場挑戰

心理健康支援並不會在病人出院後而終結。在伊圖里省（Ituri）的蒙布瓦盧（Mongbwalu），曾感染伊波拉的康復者仍可透過倖存者診所獲得持續支援。

無國界醫生在蒙布瓦盧伊波拉病治療中心負責心理健康活動的容克（Phoebe Zueya Yonkeu）解釋說：「我們既提供個別心理診症，也會舉辦小組討論。許多人告訴我們，回家後遭受到社會污名，例如失去工作或遭鄰里排斥，因為大家誤以為他們仍具傳染性。亦有人因親人未能戰勝疾病而感到內疚，甚至懷疑是否自己將病毒傳染給對方。」

雖然部分病人在離開治療中心後仍需面對污名，以及承受曾經瀕死的創傷，但能回到家人身邊，重新展開生活，同樣是康復過程的重要一環。