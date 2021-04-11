菲臘親王背後傳奇女人：母親愛麗絲一生漂泊　救援猶太人獲封義人

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-11 07:00

英國菲臘親王（Prince Philip）童年顛沛流離，與母親聚少離多，事實上，他的母親愛麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）也有身不由己的原因。她的人生充滿傳奇，在全球熱播劇集《王室》（The Crown）第3季中，她便是其中一集的主角，劇情也講述菲臘親王對她的複雜情感。 愛麗絲公主究竟是誰？她是王室成員，惟一生漂泊不定，她耳朵失聰，但可以講多國語言，她曾患上精神分裂，也經歷過骨肉分離、流亡海外及政變，不過她沒有因此放棄，憑大愛投身慈善和宗教幫助他人，更因勇於抵抗納粹德國，救援猶太人，獲追授「國際義人」（Righteous Among the Nations）獎。

在熱播劇集《王室》（The Crown）第3季中，愛麗絲公主是第4集的主角（劇照）

耳朵失聰但學曉多國語言

愛麗絲公主1885年在英國溫莎城堡出生，雖然她天生耳聾，但自幼接受讀唇訓練並學發音，能夠清楚說話，並且學會英語、德語及希臘語。1902年，她嫁入希臘王室，與希臘國王的第四子安德魯王子（Prince Andrew of Greece）邂逅，二人在翌年結婚。

嫁到希臘由漂泊變家散

愛麗絲與丈夫育有4名女兒，另在1921年誕下唯一的兒子菲臘，即現在的菲臘親王。不過好景不常，當時希臘在戰場敗給土耳其，王室成員遭流放，他們在英國交涉下，被送到巴黎開始斷斷續續的流亡生活。

顛沛流離的生活，令愛麗絲在1930年確診精神分裂，她曾接受心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）的治療，之後更遭被迫帶往瑞士療養院治療。自此她與丈夫長期分居，而菲臘則之前已被送到英國由親戚撫養。愛麗絲後來慘遭丈夫拋棄，安德魯王子搬到法國南部與情婦同住。

年輕時的愛麗絲公主，即菲臘親王的母親（Reuters）

落泊孤獨的浪人生活

在1930年至31年之間，愛麗絲的4名女兒先後嫁到德國，但愛麗絲都未有出席任何婚禮。1932年她康復後，孤獨流浪到德國，不時想念着幼子菲臘，但直到1937年她其中一名女兒遇上空難，兩母子才在葬禮時重聚。

愛麗絲希望16歲的兒子能與她在雅典生活，惟菲臘當時以加入英國海軍為目標，無法與母親聚首。菲臘兩年後加入英國海軍，並在二戰期間服役，而愛麗絲則居住在被納粹德國佔領的希臘。

用自己不幸和勇敢 創造別人的幸運

二戰期間，她展現出無私精神，庇護當時在雅典的猶太難民，除了派食物給有需要人士，更將一個猶太家庭藏在她家中頂樓。當她被秘密警察問話時，她也非常機警，以耳聾為藉口「充耳不聞」。這些大愛行為，令她在1993生獲以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem Holocaust Memorial）獲追授「國際義人」獎。

二戰結束後，愛麗絲全心投入宗教，並在1949年正式成為東正教修女，在雅典貧窮郊區修建修道院及孤兒院。自此灰色長袍及白色的修女頭巾成為她的標記，當然還有她最愛的香煙。

↓菲臘親王與母親↓

漂泊多年終於回家

1947年，菲臘親王與現在的英女王伊利沙伯二世共偕連理，女王在1953年6月2日登基，取代離世的父親喬治六世成為英國君主時，愛麗絲亦以修女裝扮，出席媳婦的加冕儀式。

1967年，希臘發生軍事政變，菲臘親王將母親接回英國白金漢宮。愛麗絲在60多年後再次回到這個家生活，並在兩年後去世，終年84歲。當時的王室成員形容：「你可以隨時知道她甚麼時候走過走廊，因為空氣中會帶有令人難忘的煙草味。」

↓2018年威廉王子拜祭曾祖母愛麗絲公主↓

根據愛麗絲生前願望，她希望被葬在耶路撒冷，與她的至親、同為修女的姑姐費奧多羅芙娜（Elizabeth Feodorovna）長眠，不過因宗教原因及誤會而耽誤，她的遺體一直安葬在溫莎堡，直到1988年，她的遺體搬到耶路撒冷。

這位愛麗絲公主漂泊一生，終能放下一身包袱，長眠夢遊仙境。

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