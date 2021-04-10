菲臘親王逝世｜與英女王新婚不無掙扎　以愛與妥協助妻履行公職

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-10 14:05

菲臘親王（Prince Philip）在女王繼位之前五年與她成婚，是英國史上擔任君主配偶最久，兩人共育有四名子女，相當恩愛。但當初，兩人的親事曾遭阻礙。

女王十三歲時和十八歲的菲臘相識，兩人都是維多利亞女皇（Queen Victoria）的玄孫。女王的保母克勞福回憶，自從兩人相識後，女王「眼睛根本離不開他」。相較下，菲臘親王對小表妹一開始沒太注意，但兩人開始魚雁往來，就此定情。

起初，女王的父母並不贊成這段戀情。當時的菲臘王子空有王子頭銜，卻沒有領土，也沒有財力。雖然在英國接受教育，還在英國海軍服役，但菲臘王子的希臘與丹麥王子頭銜，讓他被認為是「外國人」。

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然而，女王對英挺的菲臘王子一往情深，一九四六年夏天，菲臘祕密向她求婚，她沒有問過父母，立刻答應。

英國王室起初否認兩人訂婚，佐治六世在一九四七年初甚至帶着伊利沙伯到南非旅行四個月，據稱是要替女兒找更好的結婚對象。

佐治六世最終敵不過女兒，王室之後宣布兩人訂婚。女王訂婚戒指上的鑽石，來自菲臘親王母親的王冠。為和女王結婚，菲臘親王也放棄在希臘及丹麥的王室頭銜。

據稱菲臘親王在婚禮當天早上開始戒煙，女王的父親佐治六世因為是老菸槍而罹患肺癌，他理解妻子的憂心。

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一九四七年十一月廿日，兩人在西敏寺二千名賓客面前結婚，女王的象牙白婚紗由從美國購置的一萬顆珍珠製成，在當年的時空背景下，她的婚紗材料也確保沒有義大利或日本製品。她的王冠則是借自母親。這場婚禮透過廣播轉播，全球有兩億人收聽。

出身行伍的菲臘是典型大男人，喜愛發揮自己的領導才能。在女王登基前，他指揮過戰艦、馬球隊和板球隊。在他和女王結婚後的四年多裏，他一直是一家之主。自從伊利沙伯在一夜間成為一國之君後，菲臘的領導地位便一去不返。對上過戰場的大男人來說，這無疑是一個痛苦的深淵。

菲臘被迫當英國王室配角，久而久之變得毫無耐性及脾氣壞透。年輕登基的英女王被迫表現成熟，包容丈夫的脾氣。菲臘愛在人前顯示自己仍是一家之主，以撫平自身的自卑心理。在女王登基的最初幾年，他陪伴女王參觀工廠或商場時往往故意高喊「簡直是浪費時間」，目的是令女王尷尬。但兩人結褵超過七十載，鶼鰈情深，女王稱他是自己的「力量與支柱」。

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