歐洲超級聯賽｜大球會「脫歐」早有先兆　足球全球化無法避免？

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-19 20:35

歐洲球壇在4月18日傳出大地震，英格蘭、西班牙及意大利共12間豪門球會宣布成立歐洲超級聯賽（Super League，下稱歐超聯），與現有的歐洲聯賽冠軍盃（UEFA Champions League，下稱歐聯）抗衡。消息公布後，引起球壇極大迴響，連英國首相約翰遜（Boris Johnson）都呼籲參與的球會三思。 不過歐超聯方面就似乎事在必行，更表示已經向國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）表明已經採取法律行動，阻止這兩個足球監管機構封殺歐超聯的行動。但到底為甚麼大球會有自立門戶的決定？

歐超聯的構思並非最近才產生，早在1980年代後期，意大利傳媒大亨、曾兩度擔任總理的貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）提出旗下的班霸AC米蘭（AC Milan）與多間球會另組賽事，惟不了了之。

意大利首富、四屆總理、傳媒大亨兼AC米蘭班主貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi），他早在1980年代提出成立歐洲超級聯賽。（Getty Images）

每隔十多年就再次浮現

到了1998年，位於米蘭的體育市場推廣公司Media Partners再次提出歐超聯的構想，目標是建立一個在周中進行、沒有升降班制度的大球會賽事。不過本身是歐超聯的最大推手皇家馬德里（Real Madrid）卻轉軚，與英超球會曼聯（Manchester United）及利物浦（Liverpool）等表態支持歐洲足協就歐聯賽事的改革，包括增加獎金、電視轉播費和贊助金等，令歐超聯之夢再度粉碎。

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

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皇馬會長佩雷斯（Florentino Perez）2009年第二度出任球會主席後，再次搬出歐超聯議題。他批評歐洲足協管理歐聯方式，因此呼籲球會與歐洲足協商討，確保大球會在歐聯中碰頭。時任阿仙奴領隊雲格（Arsene Wenger）當時認為，如果歐洲足協對大球會的限制太多，歐超聯可能在未來十年內出現。

皇馬會長佩雷斯成為「歐超聯」首任主席，他曾經在2009年已經提出這個構想。（Getty Images）

歐洲足協之後再次宣布改革歐聯，在2018/19年球賽開始，英格蘭、西班牙、德國及意大利四大聯賽中，各有4隊參與分組賽。惟相隔3個球季後，始終無法阻止今次歐超聯的成立。

以自立門戶威脅歐洲足協改革？

話說回來，歐超聯的宣布正值歐洲足協原本在19日公布2024/25年開始的歐聯新賽制計劃前夕，包括將參賽球會由目前的32隊增至36隊，分組賽亦會改成「瑞士模式」（Swiss Model），每隊會與另外5隊進行合共10場的主客制比賽，再根據最終排名，首8隊出線16強，排名第9至24的球會則透過附加賽爭取其餘8個出線席位。整個賽事的比賽場數亦由現時的125場大增至225場，而且估計不會有歇冬期，意味賽事會橫跨整個球季。

有分析認為，今次歐超聯高調宣布成立，目的與過往傳出有關消息的情況一樣，就是要求歐洲足協就歐聯的話語權上提出更多讓步。不過對於這些參賽的大球會而言，它們認為「脫歐」利多於弊——說到底就是為了錢。在12間公開表明參與的球會全部都在福布斯（Forbes）2020年度全球20間最有價值球會中榜上有名，它們在亞洲、美國和中東的支持者不計其數。

2020福布斯最有價值球會榜（按圖放大）

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賺外幣大於一切？

在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發前，外國球迷遠赴英格蘭、西班牙等球會「朝聖」的情況十分普遍；又或者球會到海外踢季前熱身賽時，球場總是座無虛席，例如皇馬和曼聯在2014年8月在美國密歇根體育場（Michigan Stadium）交手時，就吸引近11萬名球迷入場，打破美國足球的入場人數紀錄，足以證明歐洲大球會在海外的吸引力。

歐超聯副主席、曼聯聯席主席祖爾格萊澤（Joel Glazer）認為，新賽事可以為世上最偉大球會與球員提供世界級競爭，同時增加收入支援球壇。正如法國足球雜誌《So Foot》記者皮卡爾（Paul Piquard）認為，全球體壇都遇向「美國模式」，將規模較小而且不會產生太大利潤的隊伍排除在外，令營運風險減至最低。但到底這種「搵真銀」的方式是否令弱小球會甚至整個足球壇受惠，始終都是一個巨大疑問。