歐洲超級聯賽｜12大球會另起爐灶　約翰遜：盡力阻止

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-19 20:34

包括西甲豪門巴塞隆拿在內的12家歐洲球會4月18日宣布成立超級聯賽，此舉或將掀起一場關於賽事主導權以及可觀收入的爭奪戰。

路透社4月19日報道，歐洲12家足球豪門18日宣布成立超級聯賽，此舉將與歐洲足協（UEFA）現有的歐洲聯賽冠軍盃發生正面衝突。歐洲足協因此已聯合英格蘭、西班牙和意大利的聯賽和足總發聲明，稱將禁止這些球隊參加國內外比賽，並威脅這些球隊的球員未來禁止參加世界盃比賽。

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發聲明向歐洲足協投下信心一票，並譴責這12家豪門試圖舉辦超級聯賽的行為為「分裂行為」，同時對沒有法國球會加入表示歡迎。

與英國首相約翰遜（Boris Johnson）認為，歐超聯會損害足球，本土球壇更正中要害，引起全國球迷的憂慮。他強調這些球會有必要回應球迷的疑慮，同時表示政府會與相關足球管理機構商討，阻止成立歐超聯。

The clubs involved must answer to their fans and the wider footballing community before taking any further steps. (2/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021

目前12支球隊之中，包括6支英超球會、3支西甲球會和3支意甲球會，歐洲5大主流聯賽之中，德甲和法甲沒有球隊參與其中，包括盛傳有份的巴黎聖日耳門（PSG）和拜仁慕尼黑。

有份參與的馬德里體育會指，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情加快歐洲球壇現有經濟模式的不確定性，因此決定加入，並希望提升歐洲足球質素。不過西班牙體育部長羅德里格斯（Jose Manuel Rodriguez）表示，政府不希望歐超聯影響西班牙足球，即使最終成事，亦只可為當地球壇帶來正面影響。

他強調，任何改變現有足球架構的決定需要獲各方同意才實施。