印度醫療資源極短缺　民眾買不起黑市天價藥物氧氣瓶只能等死

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-27 13:32

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆炸性惡化，醫療資源嚴重短缺。英媒4月26日稱，某些醫院以無空床或無法確定氧氣瓶供應無虞為由拒收新病人，民眾被迫想辦法在家治療，讓黑市的藥物、氧氣瓶和家用氧氣機的價格飆升。

英國廣播公司（BBC）當天報道，印度女子普里亞（Anshu Priya）的「老爺」（丈夫的父親）病情持續惡化，但她在德里（Delhi）或郊區諾伊達（Noida）都無法替他找到醫院病床。

普里亞25日幾乎一整天都在尋找氧氣瓶，但都買不到。她最後到黑市，花費5萬盧比（約5,203港元）才買到1罐平常只要6,000盧比（約624港元）的氧氣瓶，價格翻了好幾倍。記者打電話詢問當地幾間氧氣瓶供應商，大多數商家開價是正常價錢的至少10倍。

普里亞的家婆現在也呼吸困難。可是普里亞知道，自己恐已無法在黑市找到或買得起另一罐氧氣瓶給她。

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這樣的故事現在不僅在德里普遍，在諾伊達、勒克瑙（Lucknow）、安拉阿巴德（Allahabad）、印多爾（Indore）和許多其他城市也常見。

無錢買藥死在醫院門外

醫院不收病人，許多家庭只能在家中拼湊出治療家人的臨時辦法。但大多數印度人連這也負擔不起。因此已傳出好幾宗民眾因買不起黑市的必需藥物和氧氣瓶，而死在醫院門外的事件。

假藥

報道指，當地黑市出現假的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）。然而即使可能買到假藥，印度民眾也願意花錢一試，可見他們目前面對疫情和醫療資源短缺的絕望程度。

騙案

黑市也出現「呃錢」騙局。一名迫切需要購買瑞德西韋和1罐氧氣瓶的技術情報（IT）工作人員在Twitter找到賣家，按照對方要求匯款，預付1萬盧比（約1,040港元）後，隨即被列入黑名單。他說：「當我付完款的那一刻，那個人便已封鎖我的（電話）號碼」。