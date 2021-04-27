印度疫情｜印度理論可1天生產7100噸氧氣　為何仍出現氧氣短缺？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-27 14:08

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，確診人數增加，因病重需要氧氣協助呼吸的病人亦持續上升，令印度出現「缺氧」、醫用氧氣不足的情況。不只有醫院因要求家屬自攜氧氣才能接收病人，更有黑市把氧氣價錢抬高數倍放售，印度正出現「氧氣荒」。

圖為4月22日，印度阿默達巴德一間醫院因床位不足，有病人需在救護車內接受氧氣治療。（Reuters）

在正常情況下，印度每天能生產約7,100噸的氧氣，而醫療氧氣需求自4月12日的3,840噸急增至22日的6,780噸。但數字仍然在生產範圍內，理論上印度是可以應付如此的氧氣需求。

會導致氧氣不足的原因有兩個，第一是正常生產的氧氣大部分提供工業用途。在2019年疫情來襲前，醫用氧氣每天僅需要750至800噸。醫用氧氣要求急增，意味生產工廠要調動生產線應付，而自18日以來，工業用氧氣生產已幾乎完全停頓。

第二個原因是物流問題。印度氧氣主要由5間企業生產，而醫療氧氣使用的是低溫蒸餾技術製造，把空氣壓縮後，送入蒸餾塔並獲得液態氧氣，純度一般為99.5％。

液態氧後會被裝到低溫儲存庫中，經船運幾百公里到達目的地，再依賴內陸較小的分銷商，經陸路運到指定目的地。陸路運輸一般需時5至10小時，更偏遠的地區需時更久。

圖為4月24日，新加坡使用飛機運送氧氣前往印度，以解決印度燃眉之急。（Reuters）

這意味很多地方都依賴港口的氧氣集中地，再經陸路把氧氣分發出去。這導致當港口城市要求更多的氧氣時，會令下層運輸鏈地區的氧氣供應不足。各地包括德里、北方邦、哈里亞納邦和古吉拉特邦等都正在抱怨氧氣不足，其他地方的氧氣供應更為短缺。

黑市令氧氣價格急升

還有一個原因，是黑市問題。由於氧氣生產和使用不受限制，導致氧氣價格急升，間接讓更多人傾向囤積氧氣。一些家庭，特別是家中有較多長輩的家庭，會為「不時之需」購買並儲存氧氣樽。而這情況在第二波疫情再臨時變得更嚴重，今天一瓶約100公升的氧氣要價8000盧比（約830港元），較正常價格約5000盧比（約520港元）大幅上升。而充填氧氣價格亦由過往的200盧比（約21港元）大幅飆升至500至800盧比（約52港元至83港元）。

有氧氣分銷商指出，有些家庭即使無需使用也堅持要留着氧氣樽，導致盛載氧氣的氧氣樽也出現短缺。

而氧氣機的價錢更是大幅上漲，一部能提供5公升氧的氧氣機由兩個月前的4.5萬盧比（約4700港元）大幅漲至今天的9萬盧比（約9400港元）。

圖為4月25日，印度阿默達巴德。有市民把氧氣樽攜往工廠準備充氣。（Reuters）

現時印度正在動用所有資源，確保氧氣供應，包括出動船隻和飛機協助運送氧氣，並要求各大氧氣製造商調動生產線生產醫用氧氣。衛生部亦通過決定，在各地醫院安裝變壓吸附（PSA）裝置，用以收集大氣中的氧氣，政府計劃在4月底前在17個邦和聯邦屬地安裝其中的59個。

在馬哈拉施特拉邦，政府甚至有意利用4座火力發電站提供氧氣。由於這些發電站可以產生氧氣，但沒有設備為氧氣樽填充，因此政府計劃在這些發電廠附近建立500個病床的臨時醫院，並在所有病床鋪設氧氣管道。

美國國家衛生院公布數字，指出在需要住院的新冠肺炎患者中，有54.5%的病人需要依賴氧氣治療。而印度眾多的新冠患者中，據報有20%的確診患者會出現症狀，意味最終只有5%至10%的病人是需要接受氧氣治療。但隨着確診人數不斷上升，氧氣的需求亦會急增。