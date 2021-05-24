Bitcoin與環保・上｜馬斯克忽轉軚　挖礦熱潮響起環保警號

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-05-24 16:00

適逢美國股票市場失去上漲動力，散戶紛紛將目光轉移至加密貨幣巿場，比特幣（Bitcoin）成為全球投資界熱話。但是，無論各國政府或機構投資者都對加密貨幣的交易風險有一定顧慮。近日加密貨幣長期推手、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）更在Twitter發表聲明，以環保為由暫停Tesla接受比特幣付款的計劃，加密貨幣價格隨即大幅插水。 馬斯克的聲明，掀起各界對加密貨幣與環境保護的討論。單是比特幣的交易及挖礦過程一年的耗電量，便超過人口1,000多萬的芬蘭。然而，加密貨幣熱潮勢不可擋，由此衍生的能源消耗及碳排放問題，能否透過創新技術或新能源轉型來解決？ 【Bitcoin與環保・上篇】

投資者都期望穩賺，可是有投資客甘冒風險作另類投資，賺取豐厚回報後卻心有戚戚然─這不是作奸犯科的大惡之罪，主人翁只是覺得自己「太對不起地球」。

這些懊悔的投資者包括今年39歲的施密特（Moritz Schmidt）。這位來自德國北部城鎮格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）的工程師在2011年購買價值數千歐元的比特幣。近十年來，比特幣升幅驚人，他從中賺取近200萬歐元（約1,897萬港元）。今年4月，他決定向德國綠黨（Green Party）捐出100萬歐元（約949萬港元），希望以環保及綠色政治為訴求的綠黨，能夠贏得今年9月舉行的全國大選，並推進立法禁止加密貨幣。

德國綠黨最近在全國民調中表現亮眼。（Reuters）

施密特接受《美聯社》訪問時表示，長遠來說應該禁止比特幣，說：

我不認為規管能夠幫助到什麼，除非它能夠致使其價格大跌，直至比特幣不再具備作為資產的吸引力。

德國綠黨目前在全國民調中節節領先，惟該黨競選綱領中並沒提及比特幣所造成的環境污染，純粹只在管控層面上提到希望加密貨幣是「可追蹤」（traceable）的資產。

能源耗費近年成為環保團體及人士反對加密貨幣產業的一大理據。各界對比特幣挖礦及交易過程產生的環境污染愈加關注，環保因素漸漸成為產業擴張的阻力。本月12日，環保這一顧慮更為比特幣迎來致命一擊──但這一擊卻是來自其推手馬斯克。

各界對比特幣挖礦及交易過程產生的環境污染愈加關注。其中包括長期推手馬斯克。（Reuters）

馬斯克突轉軚 冀覓更環保替代品

馬斯克當天於Twitter發表聲明，Tesla決定暫停接受比特幣付款購車計劃，比特幣價格應聲大跌，Tesla股價亦急挫。馬斯克聲稱，由於「比特幣挖礦和交易大量耗用化石燃料」，從而「帶來巨大的環境成本」─儘管他仍重申加密貨幣是一個「不錯的意念」（good idea）。只要比特幣更善用可再生能源，他樂意重新接受這種加密貨幣，同時，他正探索更環保的替代品。

馬斯克一連串網絡言論，似在暗示會拋售手上的比特幣，弄得各地投資者心驚膽顫，比特幣、以太幣（Ether，ETH）、幣安幣（Binance Coin，BNB）、泰達幣（Tether，USDT）等大宗加密貨幣價格大幅回調，上周三（5月19日）更觸發「幣災」，Coinbase、Binance等各大交易平台當日因網絡流量過大而出現系統異常和死機。全球不少加密貨幣投資者和機構開始擔心，各國政府會以環保為由遏制加密貨幣發展。

5月19日，馬斯克言論及各國意欲打擊加密貨幣的消息觸發「幣災」。Coinbase、Binance等各大交易平台當日因網絡流量過大而出現系統異常和死機。

為何加密貨幣不環保？首先需了解其產生的過程。由於比特幣的運作原理是使用「工作量證明」（Proof of Work）來保證公共賬本（public ledger）持續延伸，當中需要大量算力強勁的*專業電腦（現時業界大多採用ASIC標準，即依特定需求訂製的專用積體電路組成的礦機）。電腦全天候高速運算，通過不斷試錯以完成交易和驗證程序，因而需要消耗大量電力。（見表）

（香港01製圖）

* 比特幣誕生初期，由於參與礦工人數不多，競爭較少，一般個人電腦已可完成基本運算工作。但隨着比特幣網絡不斷擴張，參與人數增多，在工作量證明的競爭原則下，運算次數和所需試錯頻率增多，而電腦算力要求也因而迭增。

以美國挖礦大戶企業Riot Blockchain為例，根據其官方網站指出，公司單在紐約馬塞納（Massena）的礦場便動用13,746部高速礦機，提供1.3EH/s算力，電量功率最高為43兆瓦（MW）。全球比特幣網絡通過類似的礦場進行全天候運算工作，電力需求龐大。

EH/s：比特幣算力單位。「H/s」代表礦機每秒鐘的運算次數，「EH/s」則是其數目乘以10的18次方。

Riot Blockchain官網有官方數據展示自家礦場的強勁算力與功率。（Riot Blockchain）

一年耗能等於中小型歐洲國家

劍橋大學替代金融中心（Cambridge Centre for Alternative Finance）設有實時估算比特幣電力耗能的「劍橋比特幣耗電指數」（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index），該指數估計，全球比特幣網絡的耗電量每年達133.68百萬兆瓦時（TWh）。以國家來作比較的話，比特幣網絡一年耗電量比瑞典全國高1.4%，較烏克蘭高3.8%。

該研究團隊還做了一個有趣的比較：比特幣網絡一年耗電量，足以為劍橋大學整個校園持續供電七百六十年。歐洲央行（ECB）近日更直指，加密資產碳足迹「高得離譜」，更加深全球憂慮……

（節錄）

上文節錄自第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《 「挖礦」耗能加劇碳排？ 加密貨幣熱潮敲響環保警號》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。