華府面臨分裂危機？民調指「脫美」支持度上揚　有組別更達66%

美國政治科學學術團體「明線守望」（Bright Line Watch）跟「輿觀」民調公司（YouGov）近日發布最新調查，發現自1月6日的國會暴亂案以來，每一個黨派團體對脫離聯邦（Secession）的支持度都呈現上揚，其中又以南方的共和黨人與西岸的民主黨人對現狀明顯最為不滿。



國會山莊報與俄媒今日俄羅斯（RT）報道，這分民調將美國分成5個區域，分別是含阿拉斯加與夏威夷的太平洋、山區（Mountain）、心臟地帶（Heartland）、南方與東北。

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「明線守望」警告，考慮到問題的複雜程度，這又是一個受訪者據信「非常不可能仔細考慮過」的議題，因此數字可能有所偏差，但仍「令人苦惱地」高。

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