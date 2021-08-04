外傭經濟・二｜東南亞外傭輸出有望　亞洲市場需求愈發迫切

上世紀70年代香港處於從製造業中心向亞洲金融中心進發的轉型期，經濟騰飛，為面對女性大量走入職場而產生的家庭傭工短缺，政府開始引入外籍家庭傭工。適逢1974菲律賓經濟走入低谷、失業嚴重，開始對外輸出勞動力，菲律賓姐姐自此成為亞洲傭工的先鋒部隊，也是全球化浪潮下「互惠互利」的地區發展模式範例。

半個世紀後的今天，發達國家老齡化的大潮讓外傭模式在亞洲變得愈發重要。據國際勞工組織，到2050年，亞洲每四個人中就會有一人年齡大於60歲，對於東南亞外傭的需求預期也會上升。香港的「姐姐荒」在疫情後也許得到舒緩，但長遠對於外傭的依賴似乎將越嚴重。

【此為外傭經濟專題報道之二】



成功的「香港故事」

菲傭來港的「成功」故事，只要看到每周日熙熙攘攘的維多利亞公園、中環的遮打花園便可切實感知。具體到數字上，數據分析公司Experian2019年發佈的一項調查結果顯示，若沒有外傭，適齡香港母親中將只有不到一半能夠參與就業；有外傭，勞動市場參與率則增至78%。

70年代市場打開，香港在80年代出現菲律賓傭工數量的激增，而菲律賓的就業率也在80年代後半出現了可觀的增長。90年代起，印尼和泰國亦開始效仿菲律賓輸出外勞，來應對兩國國內的經濟危機——前者由於經濟受國際油價影響嚴重而陷入長期經濟低迷，後者則在國際經濟危機、美國投資減少、國內外政治形勢變化等多重因素下經濟萎靡。十多年以後，印尼輸出的外傭迅速佔領市場，成為台灣最大外傭群體，在香港佔比亦超過40%，略次於菲傭。

由於疫情引發的封鎖措施，不少外傭輸入國都不允許外傭入境、或減少入境數量。（勞敏儀攝）

隨後跟上的還有泰國、越南、斯里蘭卡、柬埔寨、緬甸等國家，但由於輸出和輸入地政策、市場反應等原因，總體來看規模均未達到與印尼、菲律賓比肩的程度。

另一方面，與香港幾乎同一時期出現產業升級、繼而國內勞動力成本上漲的台灣亦開始放寬了外勞引入政策，菲傭以家庭看護工的身份湧入台灣。同為亞洲四小龍的韓國、新加坡，此外還有日本，也開始以菲勞填補國內勞動力市場的空缺。至2000年左右，菲傭在這幾個主要輸入國均佔據着主導地位，而印尼傭工則是在後來的十多年間，才漸漸壯大至台灣外傭的主流，在香港則也接近半數，但數量仍次於菲傭。

菲、印籍姐姐各有所長

隨着印尼、泰國、越南等國紛紛效仿，菲律賓雖因搶佔先機而仍佔優勢，但長期「霸權」離不開政府和中介機構打出良好的英語水平、更高的教育水平的招牌，努力推銷。事實上，哈佛大學2008年一項研究就顯示，過半數菲傭擁有大學學歷。菲律賓外勞專家Mary Lou Alcid稱，菲律賓女性傳統上多就讀護理、教育專業，不少無法取得資格證的人便會考慮來港工作。

90年代印尼開始輸出外傭後，如今已經成為亞洲各地外傭主力軍之一。（資料圖片）

不過，相比之下，僅少數擁有高中以上學歷、不諳英語的印尼姐姐，在外傭中介標榜「樸實」、「順從」的營銷口號下，在台灣、香港也成功搶佔市場。

亞洲市場需求愈發迫切

從整體來看，目前新加坡和香港仍是亞洲兩個最大外傭輸入地，台灣略居其後，日本和韓國外傭總量相比之下則少得多。根據香港政府的預估，到2047年，香港的外傭數量將會由目前近40萬增加至60萬，來應對成倍增長的老齡人口。除了菲傭和印傭這兩大主力，港府近些年也多次與孟加拉、柬埔寨等國交涉，試圖進一步拓寬市場，但尚未見明顯增長。

不過，在老齡化和低生育率的現實下，一些對引入外傭較為謹慎的地區或國家或許不得不進一步放寬限制。其中，日本在嚴重的勞動力短缺下，前首相安倍晉三執政期間為解放女性勞動力，推動了向菲律賓、印尼、老撾、柬埔寨等多個東南亞國家開放外傭輸入的政策，惟工作簽證條件苛刻，申請者需要通過兩個月的培訓、技能測試，更需對日語和日本文化有一定掌握。據《日經新聞》報道，該政策于2017年起試行，計劃至2021財政年度僱傭共3,000名外傭，但結果卻遠不及政府的預期。

日經中文網2019年報道稱，日本出生人口創120年新低，恐怕無法期望當代人提高出生率。加上老齡化嚴重，日本未來將面臨嚴峻的勞動力短缺問題。（AP）

與此同時，值得留意的還有內地政府的政策動向。原本在2017年與菲律賓政府達成的外勞協議最終不了了之，但深圳政府近日出台文件（《關於促進消費擴容提質創造消費新需求的行動方案（2021－2023年）》），提及將探索試點引進外傭，並加快研究實施範圍、實施機構及服務對象等。

據香港僱傭公會主席陳東風，現時內地聘用保母的薪金大約5千至7千元人民幣，比本地外傭最低工資4,630元較高，此外還有居住空間等方面的因素，相信會帶來很大競爭。早在2017年，勞工及福利局局長羅致光就曾經表達過憂慮：「如果（內地僱主）願意支付比香港高一倍的薪水，那麼我（相信）我們目前19萬外傭中會有將近一半離開。這會是相當大的影響。」