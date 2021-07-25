深圳或成內地引進外傭試點　僱傭公會憂成事將增本港外傭供應壓力

為鼓勵三胎政策，深圳上周出台的《關於促進消費擴容提質創造消費新需求的行動方案（2021－2023年）》，提及將探索試點引進外傭，並加快研究實施範圍、實施機構及服務對象等。內地一直未有引入外傭，香港僱傭公會主席陳東風指，內地黑市外傭月薪達5000元至7000元人民幣（折合約5986港元至8400港元），而內地僱主對外傭要求不似香港僱主高，因此若內地一旦開放外傭市場，對香港市場將構成很大壓力，外傭供應或呈緊張。



不過，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則表示，內地政府為了保護內地勞工市場，外傭進入內地門檻相信會較高，且她認為香港勞工法例提供的假期和福利都不錯，對外傭有吸引力。



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內地媒體報道，在7月21日最新一期《深圳市人民政府公報》上，深圳市人民政府上周出台《關於促進消費擴容提質創造消費新需求的行動方案（2021－2023年）》，當中提及將探索試點引進外傭，並加快研究實施範圍、實施機構、服務對象等。

《方案》有不少育兒、托育服務相關政策，包括鼓勵幼稚園托幼兒一體化服務等等。內地照顧嬰兒及新手媽媽的「月嫂」過去一直供不應求，有口碑的月嫂月薪往往可達數萬元人民幣。因而，探索試點引進外傭，或與早前內地開放三胎政策、鼓勵生育相關。

疫情原因，菲律賓、印尼的航班都熔斷，影響本港的外傭市場。（李澤彤攝）

內地外傭黑市月薪逾6000港元

內地過去一直未有開放引入外傭，不過黑市就一直存在，根據內地官媒《新華網》2015年的報道，內地菲傭人數達10萬元，若提供簽證延期服務，月薪大約為5800元人民幣（合約6952港元）。

香港僱傭公會主席陳東風指，深圳人多、市場亦大，如果開放引入外傭，對香港市場無疑是一個打擊。他說內地黑市的外傭月薪都達5000元至7000元人民幣（合約5986港元至8400港元），且內地僱主對外傭的要求不似香港僱主，或只要求外傭負責照顧小朋友或老人，不用煮飯、清潔等等，「無須一腳踢，有返啲專業，外傭一般比較鍾意」。

他說內地引進外傭消息傳了多年，一直未見真的開放，「如果開放，對香港是直接競爭，市場壓力都會好大。」

香港僱傭工會陳東風主席指如果內地真的開放引入外傭，勢必對香港市場造成影響。(黃舒慧攝）

容馬珊兒：不用自亂陣腳 香港勞工法例有吸引力

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則表示，港人暫時不用自亂陣腳，內地政府為了保護內地勞工市場，對外傭進入內地門檻相信較高。她指內地若開放，為了保護內地勞工市場，外傭的月薪相信可達到1萬元人民幣（合約11,987港元），換言之未必有那麼多人擔負得起。

她又舉例，中東亦有招聘外傭，但是外傭沒有假期，會相對辛苦，她說香港有更健全的勞工法例保障外傭的休息時間，亦有一些福利，相信會有吸引力。她又表示，現時疫情，香港的僱主聘請外地赴港外傭都有所顧忌，相信內地亦不會突然開關，所以建議市民「暫時不用自亂陣腳。」

亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍就表示已收到消息，工會正在討論，暫不作評論。