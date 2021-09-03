阿富汗局勢｜撤離行動過後　被留下的人和縹緲的未來

13年前，時任參議員拜登在出訪阿富汗時因一場暴風雪被困山區，當時，隨美軍一起營救拜登及其他兩名議員的阿富汗人，就是翻譯穆罕默德（化名）。8月30日美國最後一架救援飛機從喀布爾機場起飛，穆罕默德沒法成功登機。

在穆罕默德公開向美國公開呼救後，華府表示將設法營救他們離開阿富汗。可是，無法逃離而身處險境的阿富汗人，又豈只穆罕默德一家呢？



《華爾街日報》（The Wall Street Journal）在同穆罕默德取得聯繫後，在31日的白宮新聞發佈會上念出了穆罕默德給拜登的信。這次，他希望曾經的參議員、現任美國總統拜登能救出他和他的妻子及四名孩子：「總統先生您好：救救我和我的家人吧」，「別忘了我在這裏。」

穆罕默德的遭遇充滿諷刺性，卻只不過是不可計數的被遺留在阿富汗、被攔在喀布爾機場外的美軍盟友、前工作人員當中一個顯眼的案例。除了曾為美方工作的人員外，還有新聞記者、女性權益倡導者等高風險人員，以及少數自願留下的美國公民留在了阿富汗。

2021年9月1日，美國總統拜登在華盛頓白宮宣布阿富汗戰爭結束。(AP)

儘管拜登把撤離行動稱讚為一次「非凡的成功」（extraordinary success），但政府並未公佈被成功撤離的人員的明確數字，更沒有公開過本來計劃撤離多少人——美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）這樣交出答卷：「美國及盟友的航班共計撤離逾12.3萬平民」，但同時也承認「沒能把所有我們希望救出的人救出。」另一方面，拜登則在9月1日堅定的表示：「我沒打算延續這場沒有終點的戰爭，也不準備為一場沒完沒了的撤離延期。」

《紐約時報》（The New York Times）引述戰時同盟協會（Association of Wartime Allies）及研究人員就國防部年度報告分析所得數據，估計在撤離行動一周前，仍有至少25萬有權獲發美國簽證的阿富汗人尚在等待救援，而當時美軍撤離行動的效率大約保持在每天2萬人次，即便軍方能在31日的最後期限前維持該速度，也只能在餘下的25萬人中撤離最多14萬人。實際上，撤離活動最終由於天氣及恐怖組織襲擊等原因，提前一天結束。

被留下的穆罕默德

對於曾幫助營救拜登的穆罕默德，白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）對其當年的幫助表示了感謝，並回應稱：「我們會把你帶出來的。」

2021年9月1日，坎大哈，塔利班武裝分子坐在悍馬車上準備沿着道路遊行，慶祝美軍撤出阿富汗所有軍隊。塔利班軍隊接管了阿富汗。(Getty)

2008年，穆罕默德在為美國陸軍擔任口譯員期間，突遇美軍兩家直升機因暴風雪緊急迫降在阿富汗邊遠山區，當時機上就有拜登和時任民主黨參議員、現任美國總統氣候問題特使克里（John Kerry），當時，美方僱傭的私人保安隊及陸軍士兵一邊密切觀察周邊是否有塔利班武裝分子，一邊由機組人員發出緊急求助信號。16公里之外，美軍在前一天的一場大規模戰鬥中殺死了二十餘名塔利班叛亂分子。

在離直升機最近的巴格拉姆機場（Bagram Air Field），富有在環境險惡山區工作經驗的穆罕默德跳上車，和其他美軍士兵一同驅車前往山區進行營救行動。

多年以來，穆罕默德與美軍長期共事、參加100多場戰鬥，因此合符申請美國「特別移民簽證」（Special Immigrant Visas，SIV）的資格，最終因為其供職的國防承包商丟失相關記錄，持續了數年的簽證申請流程最終無法推進。十多年後，塔利班佔領喀布爾，穆罕默德和其他普通民眾一樣，跑到喀布爾機場碰運氣。美軍雖允許他本人進入機場，妻子和孩子卻被拒之門外，穆罕默德因此最終沒有上機。

阿富汗局勢：圖為8月29日，法國撤僑包機抵達巴黎西部一個軍事基地。（AP）

失敗的民間撤離行動

數以萬計被遺留下來的阿富汗人，都像穆罕默德一樣，是在過去二十年間曾以翻譯、顧問等身份為美國政府或其他美國組織工作的人員及其家屬，這些人都有權獲發特別簽證、且被判定為可能面臨塔利班報復的人員。

在官方撤離行動以外，許多曾參與美軍在阿富汗安全活動的前美方人員也在自發組織撤離活動。前美國中情局探員Matt Zeller告訴《紐約時報》記者，他創辦的組織No One Left Behind調動了許多人在阿富汗幫忙帶數百名特別簽證持有者、且遭塔利班報復風險較高的人員前往喀布爾機場，但卻在國務院所設關卡被拒。

國務院一位官員在8月20日表示，為了優先安排一些美國公民和綠卡持有者撤離，一些阿富汗軍方的翻譯人員及其他盟友遭到了拒絕。美國方面雖希望與塔利班協商延長撤離行動的最後期限，但最終未果。

9月1日，塔利班武裝分子在坎大哈的一條道路上揮舞勝利的手勢，慶祝美國從阿富汗撤軍。(Getty)

未來

對於這些遺留下來的美軍關聯人士，美國政府表示撤離行動將會繼續。用中央司令部司令麥肯齊的話說：「軍事層面的行動已經結束，而外交行動則從現在開始。」根據上周日一次多國聯合新聞會上的消息，塔利班方面承諾允許所有外國人，以及其他擁有別國頒發的出入境文件的阿富汗公民離開。但沒有人能肯定塔利班會否兌現他們的諾言。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周提議，在喀布爾建立聯合國名下的「安全區域」，為相關人士提供人道主義援助和後續的撤離安排，並表示「無法想像有人會反對確保安全的人道主義行動」，但隨後安理會的決議卻沒有與「安全區」相關的安排，只提及塔利班將遵守其承諾，准許後續撤離。

目前，阿富汗的民用機場均停止運行。塔利班則在卡塔爾和土耳其政府進行協商，尋求其幫助來維持民用航班的運行。除了徒步跨越國境之外，這將會是日後許多人離開阿富汗的唯一途徑。