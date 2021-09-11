限韓令後又整治飯圈 韓星在中國還「有定企」嗎?

中央接連出手整頓「娘炮文化」和「飯圈文化」，而席捲全球的K-POP「韓流」無疑是「飯圈文化」以及所謂「娘炮」審美在中國乃至亞洲盛行的一大「禍首」。本就因幾年前的限韓令而在內地遭遇重創的韓國娛樂產業，這下似乎又迎來當頭一棒。



韓國女團BLACKPINK成員Lisa在的內地粉絲平台「Lisa吧官博」在Twitter發佈消息稱：「此時此刻，我們非常抱歉的告訴大家我們可能無法按預期訂購那麼多數量（的專輯）。如你們所知，由於對飯圈的限制措施，我們遇到了一些意料之外的困難。」該消息發佈於8月31日，為Lisa發佈個人專輯公開的十天前。

如內地各大韓團的粉絲團一樣，「Lisa吧官博」一般會在專輯發售前為粉絲籌備大規模訂購專輯、集資為偶像購買各種形式禮物、線上線下宣傳活動等等。但這類飯圈活動日後將難以延續。

社交門戶新浪微博於近日對至少21個韓國藝人粉絲團賬號進行禁言處置，包括BTS、IU、BlackPink成員Lisa和Rose、少女時代泰妍、EXO世勛等偶像組合的粉絲群紛紛「落網」。當中，BTS成員朴智旻的粉絲團為生日應援，集資與濟州航空合作，訂製印有偶像肖像的「專屬飛機」，該粉絲團微博賬號亦遭微博管理員禁言60天。管理員在微博表示：「微博堅決反對此類非理性追星行為，並予以嚴肅處理。」

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男星化妝就是娘砲?

除了管控飯圈文化，抵制「娘炮文化」的政策也勢必會對在中國發展的韓國藝人造成影響。在9月2日發佈的一份通知中，廣電總局要求電視台「嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕『娘炮』等畸形審美」。《韓國日報》引述一家大型K-pop 經紀公司管理層：

我們很困惑，因為我們不知道到底是只限制彩妝，還是化妝本身是不允許的。

在一系列限制舉措宣佈、實施後，韓國主流報紙、電視台均報道了此次事件，幾個主要新聞網站亦刊布評論，批評中國過度管控娛樂產業。一位Naver新聞網用戶表示：「本土娛樂公司是時候放棄中國市場了。」儘管韓流明星們的唱片銷量會受到一定影響，但卻未必會造成太大的打擊。

限韓令後 幾近「絕跡」的內地韓娛

早在2016年中韓關係因韓方部署「薩德」系統而走至冰點，中國政府自此推行的限韓令，事實上已經使韓流內地巿場「瀕危」，韓國偶像團體無法在中國內地舉辦大型演唱會、有韓國演員出演的電視劇不能在電視台播放、韓國團隊與中方綜藝節目等合作項目也被叫停、線下活動中幾近絕跡，韓國藝人在中國的銷售額因此早已處於相當低的水平。

《朝鮮日報》援引韓國海關和金融投資行業統計指出，截至今年7月，專輯總銷量約為3,400萬張，其中出口到中國的數量僅佔總銷量的7%（約250萬張）。韓國金融服務企業未來資產證券（Mirae Asset Securities）則對《韓國先驅報》（The Korea Herald）表示，相關股票從近期的高值下滑9個百分點，但由於韓國娛樂企業已經減少對中國市場的依賴，此次舉措的影響很可能是有限的。

BTS、BLACKPINK近幾年均在海外收穫巨大人氣，更頻繁出演國外。（Getty Images）

韓娛企業殺出新血路

此次政策變化後，韓國娛樂企業受到影響可能較小的原因還有近幾年企業收入來源的多樣化發展。以BTS所屬娛樂公司HYBE為例，公司在疫情期間拓展了線上演唱會的市場，面向全球粉絲售出20至80萬張票，同時借演唱會平台推動偶像商品銷售，成功在疫情下維持較高收入。這一模式亦為其他娛樂企業所效仿。

此外，公司還開發專屬應用程式，提供給粉絲來追蹤BTS的最新影片、購買相關產品等。HYBE搭建的Weverse粉絲平台，已經有其他當紅偶像團體入駐，且預期將有美國歌手Justin Bieber、Ariana Grande等人加入。

儘管此次中國內地此次「限娘」、管制飯圈等舉措，勢必會對韓流在內地巿場的發展產生一些影響，但在韓娛企業紛紛減少依賴內地市場、拓寬收入來源的大環境下，韓流的地位和全球影響力相信未會受到動搖。