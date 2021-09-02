中央大力出手整治娛樂圈，趙薇、鄭爽、王一博、趙麗穎等名人，先後被官媒體點名批評甚至封殺。近日內地發報《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，要求取消明星藝人榜單，嚴禁呈現互撕信息。對於追星文化不太熟悉的朋友來說，不少用字都看到一頭霧水，到底超話、互撕、打榜，是甚麼意思？



官方要求取消明星藝人榜單，取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單，只可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識，同時嚴禁呈現互撕信息。一眾網民對於「互撕」等網絡用字，出現在官方公告嘖嘖稱奇。亦有不明所以的網民，更完全看不明白。

趙薇被內地官方全面封殺。

其實互撕是網路流行語，指不給對方任何面子，雙方粉絲為自己偶像護航之外，亦全力揭穿對手短處，無底線攻擊，將所有醜事壞事公諸於眾，類似「撕破臉皮」。

除了「飯圈」亂象治理通知之外，另一篇《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》亦被內地官媒瘋傳，文中用字辛辣，點名批評吳亦凡、霍尊、涉嫌強奸的錢楓等，直指「如果再不整治，不僅娛樂圈爛透了，整個文化圈、文藝圈、演藝圈、影視圈也都爛透了。」文章亦出現了不少飯圈用字。《開罐》整理了11個飯圈用字，助大家了解內地追星文化（以及內地到底在禁甚麼）。

👇👇👇按圖看11個飯圈用字👇👇👇

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出於對愛豆的的愛，粉絲們不時互撕、拉踩引戰，有時戰火更會燒至超話，一眾流量明星黑粉湧現，飯圈真亂。（大家看得明白嗎？）

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內地男星吳亦凡，因為涉嫌強姦罪被北京警方正式拘捕。除了要面臨對內地的刑責，有加拿大戶籍的他，如果被驅逐回加拿大，可能再被起訴，或會受加國針對性罪犯的「化學閹割」之刑。早前有來自哈薩克的性罪犯，在節目中談及被化學閹割的痛苦。《開罐》亦搜集了其他化學閹割過來人的訪談及文章，包括美國和中國的網民分享，真係睇字都驚......

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