大連60億建「日本風情街」捱轟　日本節目：山寨大國的止境在哪？

最近，大連接二連三的因為某些糟心事出現在了公眾的面前，前有B站某網紅up因為在不合適的地點跳舞被罵到退圈；這兩天，當地與日本聯合打造的「日本風情街」，又上了熱搜，引起了網友們的各種討論。究竟什麼回事？一起來看看吧！



耗資60億的「盛唐·小京都」 早在之前已經進行籌劃建造

其實早在2019年，這個盛唐·小京都就已經在建，那個時候甚至還上了日本電視台的節目——當然，名頭不怎麼好，叫做《仰天：山寨大國的止境在哪？目標是真實的京都》，也是日媒一貫的日常了。據日媒當時的報導，整個項目名叫「金石灘京都風情街」，耗資960億日元，大小約13個東京巨蛋體育館那麼大。整體根據京都的二年坂商店街為原型進行設計，還找了專業的日本建築公司設計施工。

設施和服務上，引入了日本的傳統澡堂，對服務員的禮節也有嚴格的規定，務必做到原汁原味。據當時的報導，園區內房子的瓦片也是從名古屋的瓦片工廠訂購的，可以說是費了相當大的勁了。其中的約200棟別墅對外販賣，據說當時就被搶購一空了。

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今年正式開始對外運營

到了今年5月，有日本博主記錄下了園區的情況，其實可以看出，已經有很多人來到這裡遊玩，也有很多商家在園區內開始營業了。園區內部看起來非常傳統日式，櫻花樹、日式園林、招財貓、燈籠等經典元素處處可見。園區內還提供和服試穿體驗，也可以看到不少父母帶著小孩子體驗拍照。本來看起來只是一個展現日本文化的觀光點，為什麼這次會迎來山呼海嘯般的批判呢？原因就在於風情街的建造地點：大連本身。

歷史背景敏感引發風波

由於大連的特殊位置與歷史，以及這兩年中日關係每況愈下，這個園區在正式宣布營業後，就受到了大眾廣泛的關注和批判。有的網友表示，這是國仇家恨的問題，在這樣一個特殊的地方開設風情街，完全不對。另有人表示，這是資本利益沖昏了開發商的頭腦，不提倡極端民族主義，但是要牢記歷史，選址上欠考慮了。還有的網友覺得：你做盛唐文化就做盛唐文化，為什麼要做日本文化來代替盛唐，這就有點不太對頭。針對這一點，可以說話題總是在重複發生，在兩年之前，也有網友提出過類似的疑問：既然盛唐，為什麼不建造一個唐朝風情的街區呢？甚至當年也有日本網友發出了靈魂質問：大連再現了京都的街道……京都是中國街道的再現……這都啥和啥啊？「哈……明明比日本更有歷史，別做奇怪的事啊！」

不得不說，還是大部分網友清醒多了。而在遭到各方批評的同時，也有人表達了不同的看法，比如一個大連網友親自去了風情街看過，覺得併沒有那麼不堪，並呼籲「對事不對人」。確實，有問題好好討論，上升到地域攻擊，那才是最愚蠢的行為。而在問題不斷發酵的同時，官方也給了正式回應，表示：屬於企業投資行為，也符合法律法規，是經過批准的項目。至此，關於這場事件算是告一段落了。而圍繞在這個風情街的問題，最終關鍵其實就是兩點：地點是否合適，文化是否自信。

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花樣百出的文化街，要不要有？

其實文化交流的關係上能不能建日本風情街？倒也不是說不可以，畢竟在國內，各種各樣花式的「風情街」可以說是隨處可見。彼時，佛山的「一番街」還刷爆了熱搜，各種二次元要素吸引到了一大波喜歡日本文化的人前去打卡。滿地都是梗，吃豆人、庫洛洛軍曹、頭文字D等動漫形象，著實吸引了不少人的目光，頗有點電影《挑戰者一號》（Ready Player One）世界的意思。除此之外，還有中國各地各種各樣的法式風情街、荷蘭風情街、英國小鎮等等等等，有些地方甚至連埃菲爾鐵塔都給你搞了一波完美復刻！而至於各地「小京都」「小冰島」「小挪威」「小希臘」什麼的名號，相信大家也見過很多了。

這些體現了異國文化的風景觀光地，即便有些時候做的不太到位，但是作為促進世界文化交流的需要，日站君倒是並不覺得算是一種「文化不自信」的表現。畢竟，其實就在日本，日本人也搞出過一個中國風的大門碑林公園來。裡邊的亭台樓閣，石碑文字，搞的也是有模有樣。雖然來的遊客並不多，但是也增加了一種文化交流的機會。如果打著「文化自信」的旗號，拒絕所有的外來文化，日站君覺得那就是一種閉關自守的行為了。

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中國的文化自信，其實正在逐漸增強

再說到我們自己，國內這兩年，西安大唐不夜城的出圈，以及最近河南衛視各種「精彩演出」，已經讓大家感受到了，在對待傳統文化上，我們正在變得越來越自信。曾經國內的音樂社團自得琴社也憑著一曲《長安十二時辰》，殺出了海外，讓外國的朋友們了解到了中國傳統文化的古典美。所以，總結來說，一條日本風情街是否就代表著文化不自信？日站君覺得不是，而最終落腳還是要回歸到「選址地」這個問題上，相信大家都已經有了自己心中的答案。

面對歷史，不忘歷史

作為特殊的地點，大連承載著中國人民傷痛的歷史，這不能被我們遺忘，也不該被我們遺忘。而大連的人民，有選擇了解海外文化，體驗海外文化的自由，這一點也不應被拒絕。可能這個盛唐·小京都出現在其他的地方，並不會引起如此大的反響，無關文化自信與否，只是因為這裡觸動了底線，在這方面，有關單位可能確實尚欠考慮。不知道大家對於大連的「盛唐·小京都」日本風情街有什麼樣的看法？留言區裡，等你暢所欲言。

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