2021國際山寨大獎　中國有進步　英國公司抗辯理由極無恥

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-06-29 14:04

大家還記得德國的金鼻子獎嗎？就是那個匯集了抄襲作品的大獎，每一個都堪稱大型「找碴」現場。猶記得在2019年，中國包攬了那一屆的冠、亞、季，連7個優秀獎都沒放過，一共設置10個名額，我們就上榜了10次，全場MVP。到了2020年，我們終於進步了，這一年，一共有6個產品獲獎。

就在前不久，2021年的金鼻子獎公布啦！日站君懷着緊張又忐忑的心情點進去，發現我們又進步了：今年我們只有2個產品得獎！至於具體的訊息，就跟日站君一起來看看吧！

2021金鼻子獎上榜產品介紹（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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整體看下來，雖然金鼻子獎有一種調侃的感覺在，但是「侮辱性極強」。就這樣大喇喇的掛在前面，或許很多人都看的面紅耳赤。好在，我們現在愈來愈重視設計的原創性，這種轉變已經可以在排名中看出來了。

日站君希望，「中國設計」的出圈方式可以是新穎的創意、精湛實用的組合等形式，至於這個金鼻子獎，願不再登頂吧。不知道你對於「2021金鼻子獎」有什麼看法呢，歡迎在評論區探討交流哦！

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