女孩僅13歲被迫輟學嫁人　印度童婚猖獗每年150萬宗

您可知道全球其中一個童婚問題最猖獗的國家就在我們附近？童婚每天就在你和我身邊發生！根據聯合國的統計，印度每年有150萬名未成年女孩被迫結婚。全國15至19歲的女孩中有高達16%已婚，到了18歲成年時，更有22%已在養育至少一名孩子，即每五名剛成年的女孩就有一名已經是媽媽。

問題每天都多，為何要急切關注童婚問題？



圖、片：培幼會



受新型冠狀病毒疫情影響，人口眾多的印度曾多番實施封城措施，拖累經濟下滑。當地2020至2021年度的生產總值下跌了7.3%，至最近才有所好轉，但經濟影響已深入社會基層，失業率持續高企，自疫情出現以來共有7,500萬人落入貧窮線下。由於不少家庭頓失收入，父母為了讓一家人有飯可吃，都絞盡腦汁開源節流。此時，在重男輕女的觀念下，社會地位較低的女孩便被家人視為負累，她們會被安排結婚，好使家中少一個要餵養的孩子。

婚後女孩的生活並不好過，她們要輟學、離開原有生活圈子、專心一意在夫家照顧長幼、生兒育女，「成為好妻子、好媽媽」變成了她們生命中唯一目標。可是，年紀輕輕的她們身心根本未能承受懷孕的壓力，往往在懷孕和生產時出現併發症，產後又不懂如何照顧孩子，造成營養不良等情況，大大影響她們和孩子的健康。同時，因離開了課室，她們無法繼續追求知識與夢想、發展事業或向上流動，亦未能改善生活環境，形成跨代貧窮。

印度貧窮的鄉郊及農村地區童婚現象普遍，有的女孩甚至14、15歲已經誕下孩子。（AP）

婚禮在即 懸崖勒馬

為了解疫情下的最新情況，國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟博士（Kanie）早前與兩位印度女孩及打撃童婚的前線工作人員視像訪談。13歲女孩薛花妮（Shefali）的爸爸原本是個建築工人，在封城令下所有工作停止，變相失業，家中只剩少許青菜和白米供一家五口糊口。

而他們身處的地區童婚盛行，父母漸漸萌生將長女薛花妮嫁出去的念頭，盼籍此減輕經濟負擔。得知父母的決定後，薛花妮非常失望，她知道若真的出嫁了，將來成為護士的理想定必粉碎。但不管她如何反對，父母都未有改變決定，直至培幼會收到通報前往家訪，向薛花妮父母解說童婚的禍害，並協助她們一家取得經濟援助，解決燃眉之急，薛花妮的婚事才得以阻止。

薛花妮現已重返校園，她決心要考上大學，成為一名護士，貢獻社會。（培幼會提供）

另一名受訪女孩，17歲的洛希（Rakhi）亦有相似遭遇，她更是「只差一步」便要嫁作人妻。洛希的父親身患重病，命不久矣，家人眼見將會失去重要收入來源，亦要面對疫情帶來的高昂物價，都想盡辦法節省開支。

家人本來已準備好所有婚禮用品和佈置，馬上便要將洛希嫁給素未謀面的男子。在千鈞一髮之際，培幼會帶同執法人員趕來，向她父母解釋童婚是違法行為，並闡述洛希在婚後會遇到的各種困難，洛希父母才承諾取消婚禮，將婚禮用品全數退回，並支持女兒繼續讀書。

一層一層的影響 成就女孩夢想

洛希對可以繼續學習十分雀躍，她感激培幼會在她傷心絕望、打算接受命運的時候出現，改寫了她的一生。但她知道有些昔日的同窗並沒有和她相同的運氣，被悄悄地嫁出去了。洛希不甘女孩要接受不公的待遇，有了自身經驗後，她決定更加關心朋友，把身邊的童婚事件告知培幼會，並說服女孩不要做錯決定。畢業後，她冀望成為打擊童婚的執法者，將今天所受的幫助傳給更多女孩，杜絕社區中的童婚風氣。

沒有不可改變的命運！

培幼會的工作人員會一直走在反童婚的最前線。受訪工作人員指，單單在他工作、人口只有20萬人的小區，每天都有一至兩宗童婚個案，當中更不包括一些身份和年齡被掩藏、未被發現的案例，情況並不樂觀。不過，這都是可以改變的！

根據過往數據顯示，只要培幼會接獲通報，進行家訪，並以女職員自強向上的經驗和理據遊說女孩父母，全部童婚個案都能成功被阻止。所以童婚現象會否消失，關鍵就在於我們有沒有資源擴充通報及服務範圍，加強社區教育與宣傳，以長遠地解決貧窮問題。

蕭美娟博士在訪問後深受感動，為女孩可以重獲新生感到興奮，她很欣賞女孩以自己的經歷貢獻社區，並呼籲大眾支持「助養女孩計劃」或透過「愛‧女孩」基金一次性捐款協助培幼會在發展中國家推行反童婚工作，為女孩提供獎學金、衛生及防疫物資和食物籃，暫緩家庭經濟壓力，助女孩擺脫童婚厄運。

培幼會網頁：www.plan.org.hk