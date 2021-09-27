新德里巴士輪姦案9年後　印度強姦案仍禁之不絕

9月，印度再發生一宗震撼的強姦案。一名30多歲女子遭人強姦後傷重致死，由於姦殺案中的殘暴情節，跟2012年新德里女學生的巴士輪姦案相似，再度引起社會震撼。據印度政府官方數據，2020年，全國平均每日發生77宗強姦案。最近印度亦爆出多宗女童及少女遭強姦案，反映性罪行之猖獗，絲毫無改。



美國CNN報道，該名34歲女受害人被發現在孟買巿郊一輛小巴上不省人事，報道引述一名當地官員透露，女子遭人強姦並以鐵枝插下體。女受害人最終於本月中傷重不治，一名男子其後被捕及認罪，最高可能被判死刑。據悉受害人及疑犯均是無家者。

此案中「鐵枝施暴」的駭人情節，讓人不禁聯想到2012年12月的新德里巴士輪姦案。案中23歲女學生Nirbhaya（化名）跟男性友人夜間登上一輛巴士，女方被六名男子在巴士上輪姦及施暴致死，事件震驚全國，引發廣泛示威要求加強性侵相關刑責。

翌年3月，印度政府在巨大的示威聲浪下加重性侵刑責，包括性侵重犯者可被判死刑。在案發八年後，其中4名犯人伏法絞死，另外一人在獄中自殺，另一人因案法時未成年，監禁三年後獲釋。Netflix得到受害者家屬同意後，把此事拍成劇集《德里警察故事》（Delhi Crime），並於前年上架。

According to the latest NCRB report, India witnessed 80 murders and 77 rape cases every day in 2020.



Now ask yourself — Do you feel safe for you and your family in the 'New India' ? pic.twitter.com/wJ0NmLglhk — Delhi Pradesh Congress Sevadal (@SevadalDL) September 19, 2021

儘管在Nirbhaya一案正義已得伸張，刑責亦加重，但由於執法無力，強姦案在印度社會仍然猖獗。過去數周，案情嚴重到登上國際新聞的印度性罪行，遠遠不只這數宗…...殘暴的姦殺案、輪姦案、強姦小童案常有耳聞。一名15歲少女被揭發遭多人自1月起，以性愛片段威脅並強姦，歷時長達9個月。受害少女指施暴者多達33人，警方至今已拘捕28人。

根據印度政府當局的數據，2019年全國接獲的強案姦報案超過32,000宗，2020年亦有逾28,000宗，意味平均每日有近77宗強姦案發生。而針對女性的整體罪行更多達37.1萬宗，包括綁架、潑硫酸、家暴、人口販賣等。有社運人士認為，真實數字遠高於官方記錄，因為性侵問題在社會上仍是禁忌，很多受害人或其家庭都不會挺身舉報。

2005至2019年印度的強姦報案數目：



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萬惡的種姓制度

當中不得不提的也是惡名昭彰的種姓制度。上月初，德里一名9歲的農村女童疑遭四名男子姦殺，該名女童就是屬於賤民（Dalits）階級，四名疑犯屬於較高種姓，其中一人更是印度教祭司。根據起訴書，疑犯事後訛稱女童在飲水機喝水時觸電死亡，並欺壓女童父母是貧窮、目不識丁的賤民，試圖強行把女童就地火化，激發當地民憤。

印度種姓制度雖然於官方層面早於1950年已被廢除，但這具2000年歷史的社會階級仍然實質地存在。根據近年的人口普查，印度13億人口中有二億人屬於最低層的賤民，他們的社會地位仍然低微，沒有上學權利，也只能從事最髒、最卑微的工作。據統計，在2012年、即新德里巴士輪姦案一年，賤民女性被強姦的案件有1,576宗；至2019年宗數倍增至3,486宗。

在賤民等低種姓層級，舉報性侵更見困難，很多受害人就算報案多年，都追究無門。非政府組織Equality Now去年發表的一份報告指出，高種姓男性慣常以性暴力欺壓賤民婦女。其中在北部的哈里亞納邦（Haryana），涉及賤民女性的性暴力案件經常被當地司法拒諸門外，高種姓的施害者往往利用社會地位，利用人際網絡或直接威逼低種姓受害人放棄追究。

Police in India arrested 28 men for allegedly gang raping a 15-year-old girl over 9 months — filming a rape and then using it to blackmail her for months.



India reported 28,000+ rapes in 2020. Groups say many attacks are unreported due to police harassment or not investigating. pic.twitter.com/5iDVCJHa8b — AJ+ (@ajplus) September 24, 2021

低入罪率與死刑爭議

儘管在新德里巴士輪姦案後，印度的確立加強性罪行的刑責，但似乎沒收得明顯的阻嚇作用，印度的強姦案入罪率一直維持在低水平，而且可能需花上六七年時間才成功定罪。2018年，當地的性侵案入罪率僅27.2%。然然在過去這些年來，連同強姦在內等嚴重性侵罪行卻是節節上升。

女權分子Annie Raja批評，除了司法程序緩僈，警方對於強姦案處理也是動力和敏感度不足，在搜證及鑑證上資源不足。「為何這類案件的鑑證結果都要漫長等待？因為國家缺乏法醫實驗室。系統裏都需要這一切齊備，才能保證及時帶來公義。」

2012年新德里巴士輪姦案後，印度對於處死強姦犯的聲音擴大。（Getty）

同時，印度旁邊的兩個國家──巴基斯坦及孟加拉的性侵問題同樣嚴重，南亞社會近年越來越多的反性侵示威，對於強姦犯的死刑訴求聲音也越見響亮。去年底，孟加拉政府內閣通過對性侵罪犯最高可判處死刑；印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra ）亦通過對強姦、虐待兒童、流酸襲擊等罪可判死刑；巴基斯坦也正提議一項法案，要求對強姦犯進行閹割。

不過社會對此同樣充滿質疑，死刑是否能杜絕性侵事件？這也許是漠視了南亞社會文化的本質，從數據看來，大多數性暴力案件中，施襲者與受害者都是認識的親人或朋友，凸顯出集體主義的南亞社會文化中，存在嚴重性別權力不平等，性暴力文化根深柢固。加上受害者基於家庭榮譽，往往選擇噤聲，不敢指證男性親友。假若把性侵或性暴力問題全然倚靠司法制度、嚴刑處理，最後只會少數犯人獲得重判，卻無助婦女免受侵害。