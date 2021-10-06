星洲獸父性侵親女多年　逼15歲子與醉酒母性交　判囚29年鞭24下

新加坡一名41歲男子性侵年幼的親生女兒多年，更強逼15歲兒子與生母性交。這名獸父面對17項控罪，包括強姦、嚴重性侵和非禮14歲以下孩童，及教唆他人強姦等，昨（4日）遭新加坡法院判囚29年，另打鞭24下。



據新加坡《聯合晚報》報道，這起駭人聽聞的性侵案發生在2015至2019年間，任職音響技師的被告與妻子和一對兒女住在政府組屋。家中幼女年僅9歲就開始被親父性侵，先後被非禮、強逼口交，到13歲時更遭強姦。

被告脾氣火爆行為暴力，女兒因害怕不敢反抗，雖然曾將被性侵一事告訴哥哥，但兩人因擔心被毒打而不敢告知母親或報警。

到2018年某晚，被告把當時15歲的兒子叫入臥室，指令他與當時醉得不省人事的母親交。兒子被嚇壞並拒絕，但被告不肯罷休，生氣地重複命令。經常遭被告拳打腳踢的兒子不敢違抗，只好脫下褲子閉上眼睛上床，但因沒性經驗不知所措。被告於是上前移動妻子身體，「協助」兒子性侵生母，熟睡的妻子全不知情。

一直到2019年，女兒向阿姨求助，並在陪同下報警揭發事件。

法官宣布判決時指，被告可說是喪失基本人性，言語無法形容被告所犯下的極度可惡罪行。為保護受害的家庭成員，法庭下令傳媒不能報道任何可洩露受害人身份的資料，包括被告的名字。