德國高速公路無限速可能取消？開多快也不違法？一文看清傳言真偽

對車迷來說，應該多少都聽過「德國高速公路無限速」的說法，雖然這句話並不完全對，但它多少闡述了當地有無限速道路的狀況；然而在2021年9月的德國大選後，這樣的情形乎就要改變。



即便有許多人認為能以超高速行駛是很棒的事情，但其實反對的人也不少，甚至還有說法將「德國無限速公路段」與「美國人能帶槍」、「日本人捕鯨」並列為荒謬的事情（美國人與日本人表示「？」）。

不過文化本來就有多元樣貌，因此會有不同的看法是必然，然而這個無限速路段的可能取消，還是多少會令人感到惋惜，現在就來了解它的前因後果。

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1.德國高速公路真的不限速？這個問題看似簡單，但其實相當複雜，因為就實際狀況來說，德國的高速公路網，的確在某些情況中是可以進行無上限高速行駛，但又不是完全無限制。第一個要講的層面是路段：在目前，德國高速公路網約有 65~70% 可以進行無限速行駛，另外有 25~30% 是永久限速路段，其餘超過 4% 但不及 5% 的機動速限路段，會視天候與路況調整限制。除此之外，各種大眾交通工具、私人汽車與摩托車，也會視乘客狀況（例如有無站位）、有無附加拖車而受到不同速度上限規範。也就是說，當車輛與乘客的狀況許可，又在對的路段，就可以進行速度無上限的行駛。

2.無限速政策何時開始？曾有觀點認為德國的高速公路基礎建造得相當早，而因為當時的車輛還不快，所以沒有限速概念，並將大致規則沿用至今，但這個說法並不正確。德國高速公路網 Autobahn 大致在 1920 年代動工，當代的威瑪共和國（德意志國）初期的確並沒有限速政策，但於 1930 年代前期時，當地就已經開始出現局部限速規範；到了 1930 年代後期，德國納粹政權崛起，則進一步強化建設高速公路網絡，並首度提出了全國性的 80 公里 / 小時速限。在這之後，德國歷經了相當複雜的戰爭與政治狀態，不過在汽車工業部分仍持續保持領先，而就在 1973 年的石油危機之後，當地突然興起了一陣「取消限速」的論調，並經由在聯邦參議院握有優勢的聯盟黨（Union）強力推動，不過這個政策也受到了社民黨（SPD）與聯邦議院反對。

經過妥協商議，德國最後訂出了 130 公里 / 小時的「建議速限Richtgeschwindigkeit」，讓雙方都有台階下；然而由於它是「建議」，並不具法律約速力，也沒有相關罰責，因此實質上等於無限速。又因為由於德國是「聯邦」國家，各區域其實有權訂立自己的法律，因此後來也有些不認同這項政策的地方政府，自己設立了速限，而有些地點、工作站則需要實際狀況機動調整。至於 Autobahn 這個字，大致是日耳曼語系裡的「公路」之意，但由於德國高速公路網的名氣實在太高，因此逐漸呈現出被專用的趨勢。

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3.無限速等於沒規矩？關於 Autobahn 的無限速狀態，有人可能會在腦袋中描繪出一個可以隨意亂衝的畫面，但並非如此；事實上，德國高速公路對速度、線道的劃分相當嚴格，而且只有合乎規定、在非限速路段的最內線道才可以進行速度無上限行駛，因此並不是愛怎麼衝就怎麼衝。除此之外，由於實際路況與其他用路人等因素，也讓 Autobahn 並不是能讓人全時把油門踩到底的狀況。

4.那又為何要對 Autobahn 進行限速？「安全」是最容易被直觀聯想的要點，不過根據統計，德國的高速公路交通意外事故並不算特別頻繁，一般認為是用路人的水準較高，就能抑止意外的發生。而在二次大戰、石油危機時提出過的「節約論」，則在近年加上了「減碳」的包裝再被拿出來討論；當然限速政策的確可能減少對環境的破壞，但影響與效果到底有多大？那就很難說了。

5.隨選舉浮動的限速政策？其實 Autobahn 的限速政策是老議題，只要有執政異動的現象，就會被拿出來討論；而從 1970 年代開始，聯盟黨的概略形象就被認為偏向「不限速」、社民黨則是「要限速」，但這只是相當粗略的說法，真實狀況與參政個人的立場和觀念較有關，並不是絕對。在這次的選舉中，社民黨已經得到了初步的勝利，未來除了會得到多數議員席次之外，也幾乎確定會拿下總理位置。雖然說社民黨與新總理未必會推動 Autobahn 的限速政策，而且就算行動也未必能成功，但仍還是有可能性。

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6.如何在當地體驗 Autobahn 呢？想要體驗 Autobahn 的全油門快感，最直接的方式就是處理好駕照事項，並在當地承租合乎法規的車輛，不過由於最近全世界的國境都因疫情影響而變得更加難跨越，因此現在想要前往體驗，並不是很容易。

7.目前 Autobahn最快的紀錄是？想要在 Autobahn 上衝出車輛的極限其實也不容易，它除了需要駕駛的心臟與技術就基礎外，還得看天候、路況、其他用路人的條件，就近幾年的現實而言，大致能跑到 220~250 公里/小時就算還可以，但要攻上 300 公里/小時就有些難度了。於現有資料中，最快的 Autobahn 紀錄是 1938 年 1 月 28 日時，由 Rudolf Caracciola 所創下的268.9 英里/小時，換算約 432.7 公里 / 小時，達成車輛則是一部 Mercedes-Benz W125 ，使用的是 5,576.75 cc 的雙機械增壓 V12 引擎。

不過這是個有些悲傷的紀錄，因為事件背景是代表 Mercedes 的 Rudolf Caracciola 與代表 Auto Union（Audi 前身）的 Bernd Rosemeyer 在進行「開放道路最速紀錄」之戰；而 Bernd Rosemeyer原本已經達到了 268.4 英里 / 小時，換算約 432 公里 / 小時，在當下是新的世界紀錄，但他因為覺得還能衝更快而繼續挑戰，最後因而發生意外去世，當時僅 29 歲。在他的最後起跑前幾分鐘， Rudolf Caracciola 才剛以些微的差距又寫下新紀錄。不過這是當代環境才可能出現的數據，比較近年的紀錄，包含 Bugatti、BMW、Porsche 等品牌以及改裝車則都有 330 公里 / 小時 以上的實績。而 Rudolf Caracciola 的 432.7 公里 / 小時「開放道路最速紀錄」，竟維持了超過 79 年，到 2017 年 11 月 4 日才由 Koenigsegg Agera RS 在美國以 445.54 公里 / 小時刷新。

在隨時變動的大環境中，我們隨時都處於歷史的轉折，而 Autobahn 公路網的速度政策，無疑會是未來人們口中的傳奇經典，所以如果條件許可的話，應該可以考慮前往體驗一番。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：德國政府將取消無限速高速公路？7件事讓你看懂德國高速公路 Autobahn為何不設速限？跟納粹歷史有何關係？ 】