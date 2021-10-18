各地最受歡迎手錶排名：德國竟無Rolex勞力士　這品牌僅香港上榜

喜歡手錶是沒有國界之分的，但是在不同地區乃至於不同國家之間，手錶玩家對於品牌的喜好會不會有區域特性呢？一般來說我們會預料到有些品牌的市場喜愛度也是國際化的，因此各地錶迷可能會對某幾個牌子都有共同偏好這不讓人意外，但若想要更進一步知道世界主要的手錶市場，他們國內最受歡迎的手錶品牌，這可能光靠印象說不準，必須要有一些有力的數據或證據來支撐才行。



針對各國最受歡迎手錶品牌的喜好排名，其實國外知名二手錶商WatchBox作出過相關統計，藉由他們在各國銷售手錶所獲得的大數據中，可以更有憑有據地找出哪些品牌在各國之間最受歡迎。

以下我們分別以洲為單位，針對手錶重要銷售市場的美、歐、大洋洲與亞洲再找出一些代表性國家，從中一窺這些收藏手錶風氣成熟的地區和國家，他們國內消費者對於手錶品牌展現出怎樣麼的偏好趨勢。

一個圖輯看清各地最受歡迎手錶排名 這品牌只在香港特別受歡迎（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【美洲】美國最受歡迎品牌：勞力士、歐米茄。美國人對於歷史悠久且善於製作堅固耐操運動錶的品牌情有獨鍾，若走在紐約曼哈頓的街道，隨意走走四處看看，很容易就看到有人手上佩戴勞力士手錶，另外像是歐米茄的海馬與超霸也是當地的人氣款式。根據WatchBox的統計，在美國市場賣最好的勞力士手錶其實是Datejust系列，這可能和DJ款式多元、設計變化多端且能動能靜的風格有關。

加拿大最受歡迎品牌：帝舵、勞力士和歐米茄。美國在北美洲的哥們——加拿大展現出與美國接近的手錶收藏品味，在當地勞力士和歐米茄手錶一樣吃香，不過選擇佩戴帝舵的加國民眾倒是比美國明顯更多。而且加拿大地區傾向選擇帝舵的人甚至還高於勞力士，目前在加拿大最熱銷的帝舵手錶沒有意外是品牌的明星款式Black Bay，有此一說因為BB特色的雪花指針源自法國海軍的軍錶，而在加拿大以法語作為母語的人數至少佔該國的1/5，也許這層淵源無形中促進了該國玩家對BB的好感也說不定。

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【歐洲】英國最受歡迎品牌：勞力士、泰格豪雅和百達翡麗。由於勞力士的創辦人在1920年代便以英國為據點向全球推廣自家產品，因此勞力士與英國的關係既長遠又深厚，所以英國民眾對勞力士手錶的喜愛也是根深蒂固。WatchBox的資料中指出，在英國賣最好的勞力士手錶和美國一樣是Datejust系列，至於泰格豪雅的Carrera系列和PP的Calatrava系列也很符合該國崇尚的俐落紳士形象，因此在勞力士之外，泰格豪雅和PP也是英國收藏家最愛的人氣品牌。

德國最受歡迎品牌：SEIKO和沛納海。德國人嚴謹且重視條理的個性讓他們傾向去選擇一些高性能表現的手錶品牌，但令人意外的是勞力士竟然沒有闖進德國人最愛2的手錶品牌榜單中；而從WatchBox的統計資料中還反映出一個有趣的現象，那就是在德國最受歡迎的手錶款式其實是歐米茄的超霸，但歐米茄卻沒有擠進德國人氣品牌前兩名，從中可以體現出德國對於兩大人氣品牌旗下系列的手錶並沒有比較明顯的偏好，各個系列的手錶在當地市場都各有自己的擁護者。

瑞士最受歡迎品牌：勞力士、百達翡麗和歐米茄。身為機械錶的世界搖籃，瑞士的三大人氣品牌儼然是全球收藏家有志一同的不敗選擇，看來當地收藏家也是偏好一些歷史悠久的大品牌。在刻板印象中，我們可能會覺得瑞士人比較懂錶，可能他們喜歡追求的是那種複雜工藝類型的手錶，可以好好品鑒玩味機芯工藝一番，但從WatchBox的資料中顯示，其實當地最受歡迎的手錶款式反而是勞力士水鬼這種簡約耐操的高機能型運動錶，看來全球玩錶的流行趨勢是什麼，瑞士人也非常能夠與時俱進地掌握箇中精髓。

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【大洋洲】澳洲最受歡迎品牌：歐米茄和勞力士。澳洲是四面環海的國家，剛好近年盛行的潛水錶兩大天王品牌就是當地玩家的心頭好。而且他們國家的收藏家對歐米茄和勞力士手錶的喜好遠遠超過其他品牌，導致榜單只有雙雄爭霸的局面。比起勞力士，澳洲手錶收藏家更熱衷追求歐米茄手錶，尤其是海馬系列，這可能和海馬系列的款式更豐富、價位帶也更廣有關，同時1990年代中期以來歐米茄成為經典特務電影007的御用手錶品牌，這點多少也助長了當地玩家想要入手一只海馬手錶的決心。

【亞洲】新加坡最受歡迎品牌：勞力士、沛納海和愛彼。新加坡位於熱帶，人們的休閒生活和海洋關係密切，所以當地收藏家喜好勞力士和沛納海這兩大品牌合情合理；跟瑞士一樣，新加坡人最想要的勞力士手錶也是水鬼，倒是沛納海這種手錶錶徑相對較大的品牌在亞洲國家如新加坡可以吃得開稍微令人感到意外，但其實近年沛納海也陸續朝著薄型化、小型化的路線改良，同時又維持著他們招牌的潛水錶風格，因而讓新加坡收藏家更確定自己想擁有沛納海手錶的心意。至於愛彼出現在新加坡人最愛名單則也還在意料之中，畢竟愛彼放在任何國家的名單上都不太會有爭議，何況是收藏手錶風氣興盛的新加坡。

日本最受歡迎品牌：歐米茄、勞力士和IWC。日本本土就有SEIKO和CITIZEN這些製錶品牌，但這兩個品牌的價位帶區間通常流入到二手市場的需求沒那麼高，若想要找這兩個品牌的錶直接到品牌的專賣店或經銷店買就好了，因此日本國內最受歡迎的手錶品牌（以WatchBox收集的二手錶數據而言）還是歐系品牌為主，而在當地市場歐米茄的聲量稍微高於勞力士，其中前者的超霸系列更是日本收藏家的頭號目標，不知這跟日本人對於登月任務充滿憧憬有沒有關……

香港最受歡迎品牌：勞力士、F.P. JOURNE和百達翡麗。前面看到的主要手錶市場受歡迎品牌都是主流品牌，但是香港市場卻比較特別一點，因為其中出現了F.P. JOURNE這樣的獨立製錶品牌。香港向來被認為是手錶收藏風氣相當成熟的市場，每年在當地舉辦的手錶拍賣會相當多，因此一些在玩家眼中保值或具有高工藝價值的手錶品牌在當地市場脫穎而出，像勞力士和百達翡麗在香港市場備受青睞不讓人意外，根據WatchBox的統計，F.P. JOURNE在全球最重要的銷售市場便是出現在香港，從中反映出當地收藏家的品味。

阿聯酋最受歡迎品牌：勞力士、卡地亞和愛彼。一如美國、英國和香港等市場，在阿聯酋國內，勞力士的Datejust也是收藏家必爭的頭號明星，倒是中東收藏家們對於卡地亞的喜好高於其他市場，從當地備受青睞的幾個款式包括勞力士DJ、卡地亞Tank和愛彼的皇家橡樹等，可以大概了解當地收藏家們偏好經典優雅的款式。

從以上的統計可知，勞力士在這十個重要手錶市場裏上榜的頻率最高，另外歐米茄和百達翡麗也是各國收藏家們鎖定目標的榜上常客，其中德國市場的選擇比較和其他市場有明顯不同，另外也不是本身國內有製錶產業的國家就會更傾向追求本土的製錶品牌，像德國和日本，最受歡迎手錶品牌的Top 3都非出自本土的品牌。整體來說，能受到國際玩家青睞的品牌還是以高知名度、歷史悠久的品牌為主，畢竟這些品牌的手錶無論品質、設計乃至保值性都相對突出，對收藏家而言也是保險的選擇。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：大數據調查全球十大手錶市場最受歡迎手錶品牌】