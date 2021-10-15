品牌故事：德國百靈Braun100年　除了剃刀還發明了這些改變人類史

這麼說好了，每個人觀察、感受世界的角度與方法可能有千百萬種，只要能夠下意識地將其運用在日常生活中，就是設計，今年100 週年的德國知名品牌 Braun（德國百靈）是這個概念的最好例證。



創辦人 Max Braun 原本是工程師，開設了一家專門生產無線電、收音機零組件的店鋪，1921 年推出首個自製產品，一個輸送帶連結系統，能夠延長皮帶使用壽命並減少故障。Max Braun 在 1934 年研發出的 Cosmophon 777C，是全世界第一台內建揚聲器的收音機，成為往後收音機的製造標準，請記得那可是 1930 年代。

Good design is innovative. good design makes a product useful. Dieter Rams

包括二次大戰期間 Braun 首個量產商品，不用電池，靠著機械驅動的手電筒 Manulux，大賣超過 300 萬支，Braun透過創意思維與技術，替人們解決了生活會面臨的問題，包括 1950 年 Max Braun 設計，世界上第一支刀網電動剃鬚刀 S50，將輕薄的刀網覆蓋於刀片上，使用時鬍鬚會穿過小孔被刀片剃掉，更乾淨，也不會傷害皮膚，至今這項技術仍被使用於 Braun 剃鬚刀。

PRODUCT

在 Braun 品牌百年的發展之中， 著許多跨時代、成為往後相關設計基礎的商品。從 1950 年第一支刀網電動剃鬚刀開始，1962 年的 sixtant SM31 剃鬚刀接棒，然後到了1979 年使用滑動修剪器的 micro plus ；近代更以輕鬆剃鬚的5系列，強調360º Flex調適系統，能夠緊密貼合臉部輪廓，以及能刮除細微部位的鬍鬚的 7 系列持續服務大眾；在100 週年紀念組之中也使用的 9 系列則被形容為史上最強的剃鬚刀，透過聲波震動滑過皮膚，40º 的貼面刀頭，一次搞定刮除與切斷，日文資料之中的描述：「對肌膚很溫柔」更是讓人有感。

Good design is aesthetic, good design helps us to understand a product. Dieter Rams

剃鬚刀是 Braun 最重要的產品之一，徹底影響男人的剃鬚方式，測試的方式也很有趣，包括用高壓電、壓輪等來測試機械強度、結構，還有拿剃鬚刀去刮刷子等，喔，對了，測試牙刷的方式是用假人頭、機械手臂。

Braun 德國百靈 100th 歷史特展

Braun 的產品對於你我他的日常生活皆產生了明顯影響，其實 Max Braun 早在二次大戰結束之後就看出了「生活」的發展性。因為1953年這一台 Braun Multimix 攪拌機，才讓 1950 年代歐美開始流行喝奶昔， 1957 年推出的 KM3/31 食物加工機，也就是現在的攪拌機，讓「廚房設備」、「電器」這樣的分類出現。「如果你不瞭解人，就無法瞭解所謂的設計，」1955 至1995 年擔任 Braun 設計部總監的 Dieter Rams 說的這句話讓我印象深刻，的確，生活的理想是為了理想的生活，產品是給人使用了，讓產品自己說話、人們懂得怎麼用，就是好設計。

PEOPLE

Braun 品牌百年歷史之中，有個名字「Dieter Rams」一定要記住，他是超越品牌、影響跨世紀的工業設計之父；在品牌擔任設計總監長達 40 年，對於 Braun 風格的建立、後代設計師的啟發，都佔有非常重要的地位。Dieter Rams 是誰又神在哪？讓我們先從幾個知名國際媒體的形容來認識。

幾乎發明我們現在知道的所有消費品的人 ⟪衛報⟫

Dieter Rams 的設計塑造了幾代人製造與消費的方式 ⟪Wired⟫

從1955年開始擔任Braun創意總監長達40年的工業設計師Dieter Rams，奠定了Braun產品簡約、實用、經典的風格，大大影響後之後包括Apple的設計。

Less and Better. Dieter Rams

「我認為好的設計師必須永遠領先時代一步，他們應該且必須質疑所有顯而易見的一切。」Dieter Rams 的首個設計產品就是因為使用了壓克力作為外罩蓋子，被稱為「snow white’s coffin」的 SK4 收音機，白色金屬外殼與透明機頂，很純淨的直線，完全傳達了Dieter Rams的設計理念：「Less, but better」，線條結構清晰、簡約，正如他所定義的設計十條準則，「Good Design is unobtrusive、Good Design is honest。」回歸到基本，盡量減少設計痕跡，好的商品一定很漂亮。Dieter Rams 認為好的設計在細微處也會保持一致，這樣想法有著極大影響，只需要姆指就能操作的 T3，ET33 計數機，上半部是收音機、下半部是黑膠唱片的 TP1，使用鋁合金外殼，能夠掃描全世界可用頻率的 T1000 收音機等，都可在例如Apple商品看到類似的概念。

「如果可以重來，我不會想成為設計師，這個世界有太多不必要的產品了，」Dieter Rams 這麼說。的確，好的經典不需要常改變，Braun 在 100 年來所推出包括剃鬚刀、攪拌器、除毛器等，都在原有良好的基礎上來做科技、機能、外型的升級，更符合現代人的使用需求。再下個 10 年、甚至 100 年，Braun 還會帶來什麼新設計，值得繼續關注。

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