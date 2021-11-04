魷魚遊戲同名幣的「騙局啟示」：新加密貨幣逢炒必贏？

韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）爆紅，出現與其同名的SQUID GAME加密貨幣「魷魚幣」（SQUID），上市後曾上漲2400%。不過短短幾日後瞬間崩跌，價格幾乎歸零。又一次新加密貨幣的雪崩式暴跌，讓首次代幣發行（Initial Coin Offering，ICO）的區塊鏈眾籌形式再度引起關注。未來加強監管加密貨幣產業，是否首先要從「新幣」入手？



外界普遍認為，這次「魷魚幣」暴跌，是「魷魚幣」發起人在價格高位時沽清持貨，導致「魷魚幣」快速下挫，直接歸零。有人引述「魷魚幣」白皮書內容指，「魷魚幣」列明有一條只能在特定情況下賣出貨幣的條款。這導致絕大部分不明所以的散戶投資者損手離場。

整件事旋即變成疑似騙局，交易所Binance正就事件調查，並認為是騙局，並會將調查結果交予執法部門。雖然涉及受眾遍及全球各地，但未有官方機構或執法部門表明會調查事件。

隨着新的加密貨幣魚貫湧現，「騙局」也越來越多。加密貨幣界中，每次新貨幣首次發行（Initial Coin Offering，ICO）都會附帶概述該項目詳情的「白皮書」，惟買幣者往往不會仔細閱讀「白皮書」，在不知道究竟在投資什麼時，基於該幣高回報的吸引力，而一窩蜂買入，務求賺一筆快錢。這就很容易被部分用心不良的投資者（通常是該加密貨幣發行者）伺機快速拋售，套現離場。而單計2020年，便有超過5,700項ICO區塊鏈項目誕生。

加密貨幣圈中，很多人會稱這種惡性操作為「抽地毯」（rug pull）。

「魷魚幣」推出時，聲稱買幣者可以通過兌換「魷魚幣」而加入創建者創造的新網絡遊戲。不過，很多人買了「魷魚幣」後，卻發現其後沒法出售，最後很快就被「魷魚幣」發行者「抽地毯」離場，散戶損失慘重。

魷魚遊戲同名虛擬貨幣在11月1日暴升後歸零（CoinMarketCap網站截圖）

ICO遭有心人利用

這次「魷魚幣」事件，其實僅是與加密貨幣相關騙局的冰山一角。很多新加密貨幣在分散式交易所買賣時，缺乏監管機構監管，也沒有明確清晰條例規管。在加密貨幣熱潮下，很多人就藉此漏洞推銷自家來歷不明的加密貨幣，目的就是讓散戶上釣，事後也難以追討責任。

譬如在2018年，韓國便有人聲稱會通過ICO建立加密貨幣交易所，取名為Pure Bit，並發行一種兼容於以太坊（Ethereum）ERC-20協議標準的加密貨幣Pure Coin。這個項目得到不少投資者青睞，並紛紛投資以太幣作支持。惟Pure Coin發起人突然提取所獲得的以太幣，並同時關閉了所有社交媒體帳號和相關網頁，人間蒸發，沒人能夠聯絡得上他。計算當時的以太幣價格，這批投資者合共被詐騙超過200萬美元。

還有一單更加著名的，是美國BitConnect事件。BitConnect曾是一間加密貨幣交易及理財平台，它發行了一種BitConnect Coin（BCC）的代幣，聲稱投資者可以以比特幣換取BCC，變相將比特幣借給BitConnect，投資者只要拿着BCC，就可以每年獲得120%的回報。

BitConnect於是便以新獲取的比特幣，來向現有投資者支付利息（就是一個典型的「龐氏騙局」）。BCC市值曾經一度躋身所有加密貨幣的前20位。惟這個「龐氏騙局」始終沒有持續運轉下去，美國德州和北卡羅納州等地方監管機構介入，勒令BitConnect停止運營。BitConnect遭封禁後，BCC價值馬上歸零。

在加密貨幣熱潮下，很多人就藉此漏洞推銷自家來歷不明的加密貨幣，目的就是讓散戶上釣。（Getty Images）

新加密貨幣「話有就有」？

從被廣泛認為是第一款加密貨幣「比特幣」面世以來，區塊鏈社群的新加密貨幣不斷推陳出新，後來衍生一種基於區塊鏈生態的「集資」途徑──ICO。

ICO通常都是發起人為某項區塊鏈技術項目籌集資金，讓一些有相似信念的投資者購買該代幣，幫助該項目營運。當然，投資者購買後理應會有相應的權益。因此，ICO發起人一般會撰寫一份「白皮書」，詳細列明項目的目的、用途和投資者將會得到的權益等。代幣發行完成後，可以安排在公開市場的加密貨幣交易所進行交易，從而被視作為新的加密貨幣幣種。

這些新加密貨幣發起人，很多都希望借助這些資金完成自己設計的區塊鏈項目，本意都是冀促進區塊鏈生態圈及周邊產業的健康發展。不過，同時也有很多不法份子利用加密貨幣市場缺乏監管的漏洞，以高風險的ICO方式欺騙投資者。

這些新加密貨幣發起人，很多都希望借助這些資金完成自己設計的區塊鏈項目，本意都是冀促進區塊鏈生態圈及周邊產業的健康發展。但基於缺乏監管，故ICO風險亦十分高。（Getty Images）

一幣的兩面

根據美國聯邦貿易委員會的數據，2020年10月到2021年3月底為止，接獲與加密貨幣相關的詐騙報告猛增至接近7,000宗，比去年同期上升12倍，投資者合共損失超過8,000萬美元。

追蹤ICO情況的顧問公司Satis Group的報告指出，早在2017年的統計顯示，有超過8成ICO活動都是屬於欺詐，ICO項目發起人根本從沒打算實現白皮書所載有的項目。

這次「魷魚幣」事件就是這個例子。發起「魷魚幣」的人，從來都沒有計劃過讓「白皮書」裏的網絡遊戲世界成真。

不過，隨着區塊鏈及加密貨幣經濟逐漸進入大眾眼簾，ICO項目也愈來愈合規化，有心人欺詐的機會也就少了。惟「魷魚幣」之類害群之馬，至今仍難杜絕。

魷魚幣官方網站列出「團隊成員」，但遭外界質疑他們「是否存在」，目前這一網站已關閉。（網站截圖）

的確，我們不能一概而論，說所有ICO都是「騙局」。ICO建基於區塊鏈的特性，讓許多創意團體或中小企能夠募得足夠資金，將計劃中的區塊鏈項目付諸實行，徹底發揮區塊鏈技術的最大成效。

然而，這也是ICO本身存在高風險的主因。在沒有任何合適而有效的監管情況下，ICO項目如雨後春筍般出現，也就代表加密貨幣市場出現亂象的機會就愈大。