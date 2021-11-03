魷魚幣／加密貨幣騙局｜Netflix 獨家韓劇《魷魚遊戲》瘋摩全球，各類的關聯商品相繼湧現，連加密貨幣圈子也參上一腳，推出了同名的《魷魚遊戲》區塊鏈遊戲，但其專用加密貨幣才推出不久就暴升再暴跌，現已被幣圈中人定性為騙局。



魷魚幣「Rug Pull」騙局、捲款2600萬後潛逃

《魷魚遊戲》借劇講人性，想不到也引出了另一次的加密貨幣騙局（圖 Netflix）

《魷魚遊戲》區塊鏈遊戲的開發方在《魷魚遊戲》爆紅之後的短時間就已經宣布將會推出有關的遊戲，而整個計劃的第一步，就是預先發行可以在遊戲中使用的貨幣「魷魚幣」 （SQUID） 。

由於《魷魚遊戲》劇集於全球爆紅，此區塊鏈遊戲亦在短短數日內積攢了大量的關注度，其 Twitter 跟隨者數字就一度升至 70,000 人；而魷魚幣的上升勢頭亦非常強勁，由 10 月29 至 11 月 1 日期間，三日之內爆升 35000％，一度錄得＄2856 美元的超高位。

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然而即使價格颯升，散戶卻因為《魷魚遊戲》開發方面設下的「防拋售機制」而未能將升值所得變現，而魷魚幣則在一日之內被「神秘人」大量拋售，於 11 月 1 日 24 小時內大跌 99.99% 至 ＄0.003291 美元，開發方從始消失。

魷魚幣由搶至歷史高位、到「打回原型」，只是一日（圖 CoinMarketCap）

網上有言論估計，開發方有極大可能性有參與此次的拋售行動，若然屬實，開發方在一日內就獲得了約＄338 萬美元、即換算約 ＄2600 萬港幣的豐厚利益。

引誘散戶入局、推高幣價之後將手上全部加密貨幣拋售，此等操作在加密幣圈子被稱為「Rug Pull」，是騙子慣常的圈錢手段，早非新招，而礙於加密貨幣的匿名特性，散戶要追回損失非常困難。

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投資要審慎、提防加密貨幣騙局 5 大招數

【1】留意開發者／創辦人身份

加密貨幣在技術上人人都可以開發，故一個項目是否值得投資，開發團隊的信譽就相當重要，不少知名項目的負責人更會將自己的真名及相片上傳到可認證的網站如 Linkedin 等以提高投資者的信心。換言之如果開發者團隊一直藏頭露尾的話，就有必要更為謹慎。

知名區塊鏈遊戲 Axie Infinity 的 CEO 就在 LinkedIn 上載了自己身個人資料（圖 LinkedIn）

【2】留意加密貨幣用途

現在加密貨幣的種類尤如天上繁星，不同加密貨幣的定價因素也相當複雜，但要保證未來需求，因此加密貨幣最好還是有一定的實際用途，而非單純的炒賣（例如早前大量湧現的動物幣）。

不同的加密貨幣項目大都會有稱為「白皮書（Whitepaper）」的技術文件，當中說明了貨幣的用途、造幣公式等等資料。過往有大量紀錄顯示，詐騙用的加密貨幣在白皮書中常常出現文法／資料錯誤，甚至有抄襲其他加密貨幣文件的跡象，如在閱讀白皮書的過程中發現有不妥，必須更提高警覺。

區塊鏈遊戲的白皮書大多數會說明遊戲內的獲利方法（圖 Gods Unchained）

【3】留意開發者的未來規劃

除了白皮書之外，近來興起的 NFT 類型加密貨幣項目亦會有未來規劃、即業內稱為「Roadmap」的存在，可以看到開發方為該幣的持有人準備了何樣的功能或活動，以確保需求、升值能力甚至是產生收入。

這些 Roadmap 會標示出開發方於不同時間點為該幣持有人提供的功能或計劃，在購入前可以先留意其承諾是否真的有兌現／計劃是否真在確實進行。

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【4】留意社群活躍度

有持續發展願景的加密貨幣，除了會有 Twitter 作消息發布用途，亦會為持有人提供很多發表意見的渠道，開發者團隊亦會親身加入討論、收集意見甚或解答疑問，常見的有 Telegram、Discord 等可設立官方聊天室的通訊軟件。

如果缺乏類似的溝通渠道，或是開發團隊根本不會參與討論的話，需要特別留意此加密貨幣的前景是否可靠。

【5】留意買賣機制

留意在市場上有些加密貨幣加入了所謂的「防拋售」機制，以防被人大幅拋售而壓低售價 － 而這機制啟動與否的決定權則握在開發者之手，如果在買入加密貨幣前在網上發現有人指該貨幣只能買而不能賣，就要打起十二分精神。

《魷魚遊戲》區塊鏈遊戲的白皮書內講明，要出售魷魚幣，就要從遊戲中獲得相應的「波子」(Marbles)－然而遊戲還未正式投入營運就結束了

有些加密貨幣項目升值得很快，或會吸引不少散戶盲目入市，例如今次騙案中的主角魷魚幣就是如此，但投資真的需要多做研究才作決定。

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