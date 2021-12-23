美國禁毒不成開「合法吸毒中心」：這裏吸毒「很安全」

美國時間11月30號，紐約開設了全美境內第一個「合法吸毒中心」，當然全名不叫這個，而是叫做「預防過量吸毒中心OPC」（Overdose Prevention Center）。這個中心給吸毒者提供清潔的針頭，還配備有專業的醫護人員與設備防止吸毒過量導致死亡。

對於紐約成為第一個推出OPC的城市，即將卸任的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也是相當驕傲，「紐約市領導了全國抗擊新冠的鬥爭，而保護我們社區安全的鬥爭並不會止於此。經過詳盡的研究，我們發現了能夠保護城市中最脆弱人群的正確道路。我們會毫不猶豫地接受它」；「預防過量吸毒中心是解決鴉片類藥物危機的一種安全有效的方法。我很自豪地向這個國家的其他城市展示，在經歷了幾十年的失敗之後，解決過量吸毒更明智的方法是可能的。」

這裏吸毒「很安全」

注射中心會給每個吸毒者提供乾淨的針頭，這會減少因混用針頭帶來的感染，其中包括艾滋病毒（HIV，人類免疫缺乏病毒）。中心會有護士和臨床醫師會監控整個毒品注射的過程，也配有納洛酮（一種鴉片類藥物過量服用的解毒劑）和搶救設備，一旦出現吸毒過量的情況，能及時對吸毒者進行治療，避免死亡。同時，中心還會對吸毒者提供一些戒毒和其他治療服務的諮詢。此外，吸毒者都來注射中心也會避免吸毒以後導致的暴力事件。

第一批開設的合法注射中心有兩個，都位於曼哈頓，分別在東哈萊姆區和華盛頓高地。這兩個區都是吸毒者比較聚集的地方。健康部門預測，這些注射中心每年會拯救130條生命。

圖為紐約市市長白思豪2020年4月出席一場新聞發佈會。（Reuters）

《紐約時報》在吸毒中心開張第一天，詳細描繪了當天的場景：「在東哈萊姆區的注射點，有8個隔間，吸毒者在隔間裏注射。外面有十幾個人坐在椅子上，有人正在吃午飯，有人在躲避惡劣的天氣，有人正在小憩。他們剛剛都服用或注射了毒品。工作人員一直在監測吸毒人員，其中一張椅子上坐着留着鬍鬚的男人，他的頭一直垂在胸前。工作人員走過去揉揉他的胸，然後要求他繼續留觀兩小時。截至當地時間下午2點，這裏約有40人吸毒。另一點華盛頓高地有32人在監督下吸毒。」

2020年，全美有超過9萬人死於過量吸毒，而紐約市單獨就有超兩千例。2020年，每10萬紐約居民中，有30.5人死於吸毒過量，而在2019年，這個數字只有21.9。鴉片類藥物造成的死亡占其中的85%。

從人群上看，吸毒過量致死最多的為黑人群體。2020年，每10萬紐約黑人居民中，38.2的人死於吸毒過量，同比增長14.2。紐約白人居民則是從24.3增加到32.7。拉丁裔也相對較高，從27.1增加到了33.6。而亞裔是過量吸毒致死人數最少的群體，連續兩年都維持在每十萬人中有3.3例死亡的最低數字。

再看2021年的數據，在今年的第一個季度，也就是1月至3月期間，紐約市有596人死於吸毒過量。這是自2000年以來單個季度內過量吸毒死亡人數最多的一次。

合法注射中心的歷史

這不是紐約第一次嘗試開設合法注射中心了。2018年11月，就有一批支持合法注射中心的人來到時任紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）位於紐約市的辦公室外，要求緊急批准五個預防過量服用的試點中心。

科莫此前也曾表示支持紐約市官員提議的預防吸毒過量的中心，但在特朗普政府於2019年起訴一個試圖在費城開設類似中心的組織後，一切也都沒有了下文。特朗普政府引用了一項聯邦法律，該法律通常被稱為「戒毒所法令」，禁止出租或持有任何用於非法毒品的物品。

而此次紐約大膽開設合法吸毒注射中心，也與拜登政府更為友好的態度有關。拜登上台後，美國國家毒品管制政策辦公室首次將「減少傷害」列為優先事項。美國藥物濫用和精神健康服務管理局2021年增加了3,000萬美元的財政支持，用於「減少傷害」的服務。美國毒品執法局（DEA）解除了長達10年的暫停鴉片類藥物治療項目的禁令。拜登政府還向國會建議取消對持有芬太尼相關物質的強制性最低量刑手段。

其實在全球範圍內，加拿大、澳洲和歐洲已建立了大約有100個毒品安全使用中心。加拿大截至去年有39個注射點在運營，其中最繁忙的注射點每天有超過500人訪問。紐約市對安全使用藥物場所的分析也引用了這些類似項目的成功案例。研究表明，加拿大溫哥華的安全注射中心開放後，吸毒過量致死的人數減少了35%。澳洲悉尼的報告稱，在擁有類似中心的地區，與過量服用藥物相關的急救電話減少了80%。

疫情之下美國用藥過量人口急劇增長，去年五月至今年四月間死亡人數比前一年同期增長30%，與芬太尼相關的死因佔60%。（Getty）

疫情下嚴重惡化的毒品問題

在11月中旬，美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，在2020年4月到2021年4月的12個月中，共有100,306名美國人死於過量吸毒。這比2019年4月至2020年4月期間記錄的78,056例因過量吸毒死亡的人數增加了28.5%。

這是歷史上首次在12個月的周期內，有超過10萬人死於過量吸毒。

對此，拜登在一份聲明中表示這是一個「悲慘的里程碑」。聲明中還寫道「當我們在繼續戰勝新冠疫情的過程中，我們也不能忽視這種死亡的蔓延，這已經觸及了全國各地的家庭和社區。」「當我們哀悼逝去的人並紀念他們的過去時，我的政府會盡一切努力致力於解決吸毒成癮問題和結束過量吸毒的泛濫。」

在拜登發佈聲明後的一天，CDC公佈了更詳盡的報告，稱鴉片類藥物是導致濫用藥物死亡人數激增的最大罪魁禍首。在疫情封鎖期間，超過75%（即75,673人）的吸毒過量死亡是由鴉片類藥物造成的。與此前一個周期記錄的56,064例鴉鴉片類藥物死亡相比，增加了約50%。

其中佛蒙特州（Vermont）的吸毒過量致死人數增加幅度最大，在這一個周期中有211人死亡，同比增加了85%。西維珍尼亞、肯塔基和路易斯安那州的增幅也相當大，分別是62%，57%和56%。加上這幾個州，全美總共有15個州的增幅都超過40%。基本都打破了各州吸毒過量致死人數的歷史記錄。

2021年7月19日，在賓夕凡尼亞州的費城，肯辛頓一條街道上被吸食海洛因的吸毒者佔據。根據美國疾病控制和預防中心的國家衛生統計中心的數據，去年美國有超過9.3萬人死於藥物過量。這些數字和阿類藥物使用的持續上升使2020年成為有記錄以來藥物過量死亡的最嚴重的一年。（Getty）

2020年4月到2021年4月，這12個月是完全籠罩在疫情之下，所以統計周期也由此而定。藥物濫用，特別是鴉片類藥物濫用，長期以來一直是美國的一個大問題。而從這些數據上來看，疫情讓美國在毒品問題上再次受到大挫折。

而在去年8月，CDC的報告中稱在整個2020年中，有93,000人死於吸毒過量，這是自然年中的歷史最高，也是自1999年來，死亡人數增長最多的年份。

美國國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse）的負責人，醫生沃爾科夫（Nora Volkow）表示人們日常生活受到的干擾和疫情帶來的壓力是導致鴉片類藥物死亡的原因。「對於許多人來說，這是一個令人難以置信的充滿不確定性和壓力的時期，並且我們還看到吸毒消費的增加、難以對不當使用藥物的人進行挽救生命的治療，以及吸毒過量導致的死亡。」「隨着我們繼續應對新冠疫情和鴉片類藥物危機，我們必須優先考慮使對治療不當使用藥物者的更廣泛選擇。」

對於這個糟糕的現狀，拜登還在聲明中表示，他的政府正在努力擴大醫保覆蓋範圍，以便吸毒成癮的美國人可以接受不當使用藥物和心理健康的相關治療。「我們正在加強預防，促進危害減量、擴張治療、支持正在康復中的人，以及減少有害物質的供應。」

治標不治本

雖說有大批的人支持合法毒品注射中心的開設，但也有很多人對此表示了反對。

反對者認為這些注射中心允許人們傷害自己，這是道德上完全的失敗。並且還會對所在的社區帶來進一步的破壞。在東哈萊姆區，美沙酮診所和其他戒毒中心已經很集中了，社區委員會的成員Eva Chan感嘆合法毒品注射中心的開設只會進一步讓該社區成為一個容忍毒品使用和銷售的地方。

這位陳女士說：「如果紐約市的每個區都有一個地點，而且它不直接在我家隔壁，我不反對，但東哈萊姆區吸毒率高的根本原因是吸毒治療機構過度集中，這解決不了問題。」

圖為2019年，美國美國海關與邊境保護局在墨西哥與亞利桑那州（Arizona）交界處截獲一輛走私芬太尼等藥物的卡車。芬太尼相關藥物為美國藥物過量致死的主要原因之一。（Reuters）

Syderia Asberry-Chresfield是社區改善組織大哈萊姆區聯盟的聯合創始人，她也舉行了抗議活動，要求減少哈萊姆藥物濫用治療機構的數量和密度。Syderia說：「我不僅可以在這裏買到毒品，而且我可以在人們看着我的舒適氛圍中安全地注射毒品？然後吸毒者走出注射中心，在附近搞破壞。我們不能這樣生活。」

在東哈萊姆區注射點與幼兒園格雷厄姆學校僅隔一條街道。

哈萊姆區一直都有戒毒相關的機構，但也沒有解決吸毒問題，因為毒品販賣和人們對毒品的上癮才是根本問題，如果不解決販毒和吸毒問題，只會是治標不治本。表面上，合法毒品注射中心也許是能夠減少毒品過量導致的死亡，但實際上卻沒有減少毒品對人健康的危害，和因為上癮帶來的對自己，家人，和整個社區的傷害。

合法毒品注射中心反而給了吸毒者定心丸，讓他們徹底拋下因為害怕毒品過量或者混用針頭帶來致命危險的擔憂，持續在注射中心吸毒，戒斷更是會遙遙無期。

除此之外，反對者指出，根據聯邦法律，這兩個中心的活動應該被視為非法。一項通常被稱為「可卡因屋法案（crack house statute）」的聯邦法律規定，經營、擁有或租賃非法物品的地方是非法的。

司法部官員拒絕就他們是否會進行干預發表評論。前任總統奧巴馬領導下的白宮國家藥物管制政策辦公室前主任波提切利表示，當娛樂性大麻的使用在全國範圍內開始合法化時，司法部也並未起訴各州。「許多城市一直在等待有人先行，特別是想看看聯邦司法部的反應，」波提切利說。

之前，紐約就在疫情防控中成為話題中心，現在又「身先士卒」開設爭議性極大的合法毒品注射中心。而其他看着紐約市成功開業的美國其它地區，估計也會蠢蠢欲動，之後全美範圍的合法注射中心也許會越來越多。如果說新冠疫情之下，美國選擇與病毒共存；那麼在毒品危機之下，美國同樣也選擇了與毒品共存。

本文首刊於微信公眾號「冰汝看美國」，作者為鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。

原文標題為：《美國奇葩行為大賞：禁毒不成就開「合法吸毒中心」？紐約市長還沾沾自喜！》

