一年十萬人死於用藥過量　美國人的「難止之痛」?

Luca Manuel在經歷六個月的在家上學後，終於等來了加州的返校日。去年8月，他正準備升讀八年級，家裏人給他備好了口罩和學習用品，就等學校開學。但就在返校日前一天下午，他在玩遊戲機的時候突然死亡，死因是芬太尼服用過量。

Luca從社交通訊程式Snapchat買來一種止痛藥Percocet，想緩解持續了一個星期的牙痛，卻不知道他服下的是混雜了芬太尼的假藥。13歲的Luca就這樣在家中突然猝死，銀幕上還在循環播放着遊戲影像。



這樣的事在過去一年裏一次又一次發生。美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，從去年5月到今年4月底這整整一年間，美國有超過10萬人死於用藥過量，大約相當於同期美國死於新冠的人口的五分之一。《衛報》（The Guardian）援引美國國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse）所長Nora Volkow指，這十萬餘人中至少有六成死因與*芬太尼有關。

芬太尼（Fentanyl）屬於一種強效人工合成鴉片，在醫學上用多年，適用於外科、婦科等手術過程或手術後鎮痛，亦可作為麻醉輔助用藥。



芬太尼的毒性要比海洛因還要強30倍，比嗎啡強50到100倍。其致命性因服用者體型不同而有差異，但僅2mg的芬太尼就可以致死，1公斤量更可以奪取50萬人性命。（Getty）

「疫中疫」

Volkow指出，相比起前年，與芬太尼相關的死因在過去一年激增50%。像Luca這種初次服用致死的情況異常顯著。事實上，就算是有經驗的吸毒者也往往因為難以控制安全用量而不願碰芬太尼。這種毒性極強的合成類鴉片止痛劑，比海洛英效力還強30倍。美國緝毒局（United States Drug Enforcement Administration，DEA）資料顯示，僅2毫克的芬太尼就可以致死，1公斤量更可以奪取50萬人性命。

和Luca一樣，許多在不知情情況下服用了芬太尼而死的案例越來越多。今年10月，北加州一名28歲男性因服用含芬太尼的假止痛藥而死；11月，拉斯維加斯一名25歲女性服用假Percocet（通常是指混入芬太尼的Percocet）而死；同月，洛杉磯一名青少年服用「處方止痛劑」而死......

緝毒局在9月發布一項緊急通告，警告摻入芬太尼的冒牌處方止痛藥流入市場，在全美每個州均有查獲。Volka形容：「這是全球大疫情中的又一場瘟疫。」

美國國會參議員科頓（Tom Cotton）等人於2018年就曾召開新聞發佈會，試圖通過立法來限制芬太尼的流通。他指手中所持的少量粉末足以將數千人置於死地。（Getty）

不被監管的假藥

芬太尼作為麻醉藥、止痛劑在醫學界應用已有數十年，包括用作癌症等引起的嚴重疼痛，但近年在北美卻成為一種泛濫的新型毒品。美國緝毒局網站資訊顯示：「由於這些冒牌藥不受監管或質檢，它們往往含有可致死的芬太尼，而不帶原藥的任何成分。」

在加拿大，公共衛生局今年初的報告顯示，鴉片類藥物相關的死亡數量在去年4月到9月達到新高，當中有72％涉及芬太尼或類似物質—高於2016年的55％。多倫多一家由St Michael’s Hospital運營的藥物檢查機構發現，城市街頭販賣的鴉片類毒品正因芬太尼的混入而變得毒性更強。該機構的運行經歷Karen McDonald對加拿大CTV新聞表示：「芬太尼可以是安全的。但當你不知道當中含量有多少時，則不可能安全用藥。」

難民危機下走私猖獗

專家們認為，疫情是促使毒品濫用現象加劇的一大因素。Volkow對CNN（美國有線新聞網）記者表示：「在像這樣重大的危機中，既有吸毒者毒品攝入量會增加，戒毒人士可能出現毒癮復發的情況。這是我們曾經見過、並且或許是應當預計到的情況。」

疫情之下美國用藥過量人口急劇增長，去年五月至今年四月間死亡人數比前一年同期增長30%，與芬太尼相關的死因佔60%。（Getty）

但許多人始料未及的是大量毒品從邊境的流入。

美國全國廣播公司（NBC）引述DEA消息指，由於芬太尼利潤豐厚、藥效強而且便於攜帶和走私，該藥如今已經成為邊境另一側的販毒集團們的首選。在街頭，芬太尼每克能賣出150至200美元，而大麻則只有每克15美元。加上後者在美國被逐漸合法化，其利潤空間也愈發縮小。利潤高、體積小，走私販運送起來也很方便。據美國Cronkite News新聞網報道，今年3月一支緝毒隊在邊境截獲價值6萬美元的芬太尼，走私者試圖將其藏在墨西哥早餐卷餅中帶入境。

一些走私犯更利用了今年來美墨邊境混亂的難民處境，試圖等待邊警在被試圖非法入境的難民吸引注意力時過境。一位邊境巡邏長官Gloria Chavez表示：「販毒集團們非常有創意。他們想辦法恐嚇難民，然後再找各種手段將麻醉劑非法送入美國境內。」

在猖獗的走私活動之下，邊境緝毒警力顯得捉襟見肘。邊警稱越來越多走私芬太尼的毒販通過口岸以外廣大的沙漠地區入境，巡邏人員警力難以覆蓋。

在芬太尼源源不斷流入、被混入其他毒品和處方藥中販賣之下，美國和加拿大許多年輕受害者的父母們開始採取行動。Luca的母親Amanda告訴記者，他的兒子一直是個心地善良、讓人信任的孩子。像她這些受害者家屬，已站出來呼籲政府採取行動，阻止這類「毒殺」青少年的悲劇發生。Amanda說：「這是一場公共安全危機」、「我不想讓更多母親體會這種感受了。」

儘管白宮一直深諳芬太尼為禍，除了像上述非法藥品充斥Snapchat等社交平台，藥品連鎖店同樣具嫌疑。針對藥品連鎖店出售類鴉片藥物的訴訟案多達數以千計。在俄亥俄州（Ohio），州法院23日判定美國三大主要藥物連鎖店（CVS Heatlh、Walmart、Walgreens）對於當地鴉片類藥物泛濫負有責任。訴訟方指摘藥店未止阻止這類止痛藥流入巿面及出售虛假處方藥。

目前三家企業正打算上訴，CVS Health發言人重申，藥店藥劑師都是開出合法處方，藥物亦是合法、經藥管局批準的。在華盛頓州等多個其他州份，類似的訴訟也在進行中，俄亥俄州的最新裁決也被視為同類案件的風向標。