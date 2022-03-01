烏克蘭局勢│圖解：西方對俄制裁威力有多大？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣佈對烏克蘭的頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取特別軍事行動，自此以後，俄羅斯與西方國家之間的衝突日趨嚴重，對俄羅斯的制裁措施也逐步升級。

截至3月1日，美國、歐盟及其他盟友國（包括括日本、加拿大、澳洲和韓國）已經採取針對俄羅斯進出口貿易、國內外金融體系以及政府高官和寡頭企業家等在各領域有影響力的個人的一系列制裁措施。本文將聚焦規模性的制裁，釐清這些制裁措施可能對俄羅斯產生的打擊。



被逐出SWIFT的基本損失

2月26日，美國與歐洲聯盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大聯合發佈聲明，將禁止部分特定的俄羅斯銀行使用SWIFT服務，以「切斷這些銀行與國際金融系統的聯繫，打擊其全球運營能力」。

儘管SWIFT系統並非直接交易平台，而是國際金融機構之間信息交流渠道，但一旦遭到剔除，銀行很難與各國銀行快速、可靠的進行交易，進出口貿易將受到顯著影響，尤其是俄羅斯出口的石油、天然氣等能源等交易，付款預計將被延後。目前俄羅斯共有291家銀行為SWIFT的成員，在該平台上發送的支付信息方面位居全球第六。

2014年烏克蘭危機後，俄羅斯建立了本土版金融訊息傳輸系統SPFS，俄羅斯央行亦在此次制裁消息隨即指將利用該系統，但SPFS目前大體仍只為俄羅斯國內銀行所用，並不能幫助俄羅斯與外部金融機構相連。

2012年伊朗受到SWIFT禁令時，該國失去了幾乎一半的石油出口收入和30%的對外貿易。

不過，俄羅斯作為世界主要能源出口國之一，該制裁措施實際上是一把雙刃劍，尤其是對依賴俄羅斯石油、天然氣的歐盟國家而言。歐盟的四成進口天然氣來自俄羅斯，而且俄羅斯亦是歐盟原油的最大單一供應者。

凍結央行外匯

美國和歐盟委員會上周六表示將俄羅斯中央銀行使用其大約6,300億美元的外匯儲備，以此破壞其支撐經濟和保護其免受攻擊烏克蘭的相關費用的能力。目前美國已經凍結其中的美元儲備，英國政府也禁止英國人和企業與俄羅斯中央銀行、財政部進行交易。

不過，值得注意的是，俄羅斯在近些年加緊「去美元化」進程，美元在其外匯中所佔的比例已經大幅降低。

與此同時，俄羅斯貨幣盧布出現暴跌。在2月28日一度跌至1美元兌110盧布附近，創下歷史新低。俄羅斯央行的方針是取出外匯儲備，通過買入盧布來實施市場干預。但如果因制裁而取不出美元的話，央行將很難進行市場干預，由此引致盧布進一步貶值、通貨膨脹，加劇而對俄羅斯的經濟打擊。

有見及此，央行周一緊急將主要利率從 9.5% 上調至 20%，並在盧布跌至紀錄低位之際，要求以出口為重點的公司出售外匯。但目前盧布未見顯著回升。

另一方面，俄羅斯中央銀行可能會向中國尋求幫助，因為中國的外匯儲備有14%以上在那裏，是最大的一個外國份額。然而，目前還不清楚中國是否願意提供幫助。

芯片進口

除金融方面的措施外，針對半導體的禁令也在美國主導下推出。目前，美國兩大芯片製造商英特爾（Intel）及AMD已通知俄羅斯生產商，將配合美國對俄羅斯關於芯片處理器的制裁，暫停對俄芯片供應。

雖然俄羅斯在軍用芯片和半導體科技上並不仰賴外國，但境內的電子消費市場或芯片供給九成以上靠進口，若美國正式祭出芯片禁令將對俄羅斯帶來一定的衝擊，包括消費性電子產品短缺或價格上漲。就算俄羅斯轉單中國，中國也不一定能完全滿足俄羅斯的需求。