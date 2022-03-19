制裁下喚起俄羅斯人的「蘇聯記憶」

「與30多歲的人談論蘇聯時代和我們的食物配給卡的回憶很有趣，我們當時有換領券和代幣來購買砂糖、牛油和伏特加。」居於莫斯科市中心的Daria向《英國廣播公司》表示：「我記得買香腸時的大排長龍，經常有激烈的爭執，店主因供應緊張不時拒絕把貨品賣給外地人。這是可恥的，我希望不要再這樣了。」

西方制裁下的俄羅斯，讓人民不禁想起1990年代，當時蘇聯解體後俄羅斯經濟崩潰。然而，對蘇聯時代的回憶，或許多少還勾起俄羅斯人不同世代間的複雜情緒。



89歲的Vera Ivanovna曾任職蘇聯航空航天企業規劃部的負責人，大半生都在蘇聯度過，對「那個國家」依然記憶猶新。雖然，她當年的薪酬倒算不錯，惟她坦言：「我們沒有地方花錢，在商舖上可以自由購買的選擇很少。」她以汽車為例，指除了要提前幾年報名，或者向中間商支付三倍價錢才能買到。至於土地則屬分配，故無法購買。

她一直想到外國看看，不過當年出國旅行必須得到蘇共的批准，並且需要獲得國家安全機構的許可才能簽發外國旅行護照，而且只可前往社會主義國家，故她一生從未出國。她遺憾地說：「我年輕時身體健康允許我去旅行，結果蘇聯卻不准許我去。」

許多俄羅斯人對蘇聯大排長龍購買物資的痛苦回憶歷歷在目。(網上圖片)

46歲的Oleg是位編輯，其整個童年也在蘇聯度過，1991年她正在上11年班。她指出：「當年社會環境使我的需求和興趣相當狹窄，然而這些需求和興趣依然無法滿足。」她記得童年的時候，乳製品、香腸、肉類、普通口香糖，以至顏色鮮豔的兒童衣服和鞋子都很稀缺，只能在莫斯科或黑市小販才能買到這些商品。

作為蘇聯社會較富庶的階層，雖然其父母令她有機會到社會主義陣營國家旅行，但最讓她感到無望的是文化交流的不可能。

如今的俄羅斯人當然沒有出入境的限制，但礙於西方對俄制裁，大量國際航班取消，俄羅斯的航空公司的航線及進口零部件都嚴重受限，使俄羅斯民眾出行變得困難。

麥當勞的停業對不少俄羅斯人的衝擊很大，因它當年是蘇聯共產主義民眾第一次嚐到資本主義的滋味。(AP)

近期，俄羅斯因揮軍烏克蘭導致遭到全球多國制裁，該國不單止面臨盧布大幅貶值、物價飆升、邊境關閉、股市重開無期；波音、蘋果、麥當勞、IKEA等一眾國際品牌紛紛撤出；民眾還因Visa、Mastercard等暫停服務而趕緊開設銀聯戶口；隨着這些過去30年間前蘇聯倒台後出現的許多新生事物「一夜間消失」，才勾起了部份俄羅斯人對蘇聯時代的記憶。

英國皇家國際事務研究所俄羅斯和歐亞項目副研究員John Lough所說：「這些他們經已習慣的東西正在消失，其政治和國際關係中的象徵意義很重要，標誌着『回到蘇聯』。」

蘇聯人的飲食，對不少人而言只係「ABC餐」般簡單而乏味？(網上圖片)

蘇聯時代的「ABC餐」

蘇聯時代只有廉價的工廠食堂、可以喝伏特加和吃蛋糕的平實俄式火車站咖啡館和酒吧，和一般民眾消費不起的貴價餐廳等三種選擇。當年的蘇聯有一句著名的諺語，「我們的食物是shchi白菜湯和粥」，這大致總結了當時食物的簡單和乏味，美食幾乎可說與一般民眾「絕緣」。這個情況在莫斯科以外更見嚴重，故其他地方的人有幸到莫斯科的話，一般都會大手「掃貨」，將家鄉無法買到的產品帶回家，此一現象後來被人稱為「香腸火車」（sausage trains）。

如今，除了麥當勞、肯德基、Starbucks等國際餐廳食肆暫停在俄國的業務外，由於盧布大幅貶值，食品價格上升，莫斯科飲業界顧客數量已持續下跌。

雖然目前俄羅斯未見大規模貨品短缺的情況，惟供應鏈似乎已經開始中斷。從蘋果、微軟和其他科技巨頭停止供貨和銷售新技術，到DHL、聯邦快遞等停止投遞業務，再加上眾多商品品牌相繼撤出或停止供貨，不少民眾經已發現當地缺乏部份的替代商品，尤其是西方品牌電子產品、優質鞋類、書籍、化妝品，當然也有各大歐美奢侈品牌。

蘇聯人日常很多時間在排隊購物中度過。(VCG)

年青人與遊客「以物易物」

當年，蘇聯經濟和民生受限，官方不鼓勵物質主義，但不少人心裏其實十分渴望物質商品。因此，許多大膽的年輕人則不惜追逐外國遊客，他透過身上可能值錢的蘇聯商品，嘗試說服旅客交換牛仔褲、口香糖、袋子、香煙或其他他們渴望得到的貨品。部份人則可能再轉售圖利，雖然這些活動屬非法，但在當時社會仍非常普遍，有的人更不惜以身犯險。

在蘇聯解體後，西方品牌開始進駐俄羅斯，Levi's牛仔褲、 麥當勞漢堡包，奢侈品都不再遙不可及，也是俄羅斯新時代開始的象徵。隨着這些商店的暫時關閉，對於不少年長的俄羅斯人就如舊日重臨。

蘇聯時代的生活質素，令不少俄羅斯人不堪回首。(VCG)

事實上，很多西方零售品牌目前都只是暫停在俄業務，長遠還是希望復業，而且像Burger King、Marks & Spencer等商店基於特許經商合約，暫未停止營業，因此西方商品全面退場的情況很大程度不會發生，何況其他國家或地區的進口商品未有中斷，這種「回歸蘇聯」更多是民眾感受。

然而，更切實打擊的未必來自生活或物質所需，而是長期的經濟衰退。有分析人士警告，隨着西方資本、技術和專有技術的外流，俄羅斯經濟將出現自蘇聯解體以來最嚴重的下滑，如美國銀行（Bank of America）預測今年俄羅斯國內生產總值將暴跌13%，較新冠疫情或2008年金融危機造成的打擊更大。