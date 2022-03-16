張登及：俄烏衝突出於民族與海陸之爭　可見五大結局｜專家有話說

2022年2月24日，俄羅斯宣布對烏克蘭發起「特別軍事行動」，隨後兵分四路揮軍烏克蘭。

東部地區，俄軍與頓涅茨克人民軍、盧甘斯克人民軍合流進攻，以「收復」兩共和國的「失地」為目的，形成東烏克蘭攻勢；東北部戰線，俄軍與白俄羅斯軍協同作戰；南部地區，俄軍由克里米亞北上佔領赫爾松（Kherson）；北部戰線，俄軍由白俄羅斯南下，包圍烏克蘭首都基輔（Kyiv）。

眼下哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）等城陷入熱戰，俄軍依舊掌握主動；俄烏雙方也已經歷過4輪代表團談判，但至今未有顯著突破。



與此同時，金融、經貿、媒體、科技、認知等非傳統戰線同步打響，西方對俄羅斯祭出嚴厲制裁與抵制，知識界亦為此地緣劇變激烈交鋒。當地時間3月10日，台灣「中華民國國際關係學會」舉辦「俄烏情勢－反思與前瞻」時事座談會，《香港01》於會後專訪與談人之一、台灣大學政治學系張登及教授，探討俄烏情勢牽動的國際格局變化，以及對兩岸的相關啟示。



台灣大學政治學系張登及教授。（香港01）

01：俄烏衝突發展至今，可謂是多重矛盾交織之果，不知您如何看待這場戰爭的爆發？俄羅斯為何決定採取軍事行動？

張登及：外界有很多聲音都以俄羅斯「擴張」來解釋，但我更想從兩個角度來討論，第一個是烏克蘭的「火藥」，第二個是烏克蘭的「地緣」。

所謂「火藥」，意思是「火藥桶」，即烏克蘭內部的不穩因素，也指親烏與親俄的民族斷層線。我的另一個比喻是，前蘇聯的東歐地區，其實是歐洲的另一個「巴爾幹」。2014年烏克蘭爆發「廣場革命」，推倒了亞努科維奇（Viktor Yanukovych），這對俄羅斯來說是非法政變，但對西方來說則是「民主革命」。這場劇變隨後也引發了2014年的克里米亞危機，以及烏東武裝獨立的問題。

從族群組成來看，烏東居民多以俄語為母語、2014年時立場較為親俄，更有俄羅斯暗中提供軍事支持，於是趁着克里米亞危機時，自主宣布獨立，並開始與烏克蘭政府軍內戰，「火藥」逐漸成形。雖然最後在德國總理默克爾（Angela Merkel）等人協調下，德法俄烏四國在2014年成立「諾曼第模式」（Normandy Format），並簽署《明斯克協議》（Minsk agreements），希望解決頓巴斯問題，但烏克蘭一方經常沒有遵守，試圖收復，從2021年秋起情勢開始惡化，成為當今衝突的導火線。

其實回顧俄烏歷史互動，走到今日的劍拔弩張令人感慨。烏克蘭確為俄羅斯文明的龍興之地，但後來遭遇了蒙古西征等外力入侵，便成為各個不同民族的控制地。作家索忍尼辛（Aleksandr Solzhenitsyn）曾說過，「俄羅斯有三兄弟：大俄羅斯、小俄羅斯、白俄羅斯」，其中「小俄羅斯」指的就是烏克蘭，可以看出在斯拉夫情感濃厚者眼中，烏克蘭跟俄羅斯的親近。蘇聯時期，也有不少高官出身烏克蘭，例如蘇共領袖托洛斯基（Leon Trotsky）與蘇聯最高領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）。

但當然多數烏克蘭人後續的歷史記憶與俄羅斯有所衝突，要認為彼此同屬一個民族已是非常困難。例如蘇聯時期，烏克蘭曾因蘇共農業集體化政策發生大饑荒；二戰期間，也曾有烏克蘭人協助納粹反蘇，結果遭到戰後清算。我們可以看到班傑拉（Stepan Bandera）這個爭議性人物，他是烏克蘭獨立後被紀念的新偶像，但他曾與納粹合作、參與德國暴行。但烏克蘭反俄派總理尤申科（Viktor Yushchenko）授予他「烏克蘭英雄」稱號，在俄羅斯眼裏，這就是「歷史修正主義」。後來立場親俄的亞努科維奇上台，又廢除了班傑拉的稱號。

而上述歷史情感衝突，不僅存在於俄烏之間，也體現在烏克蘭人民內部。我們可以看到亞速營（Azov Battalion）這個極右翼組織，其原始組成除了一些激進球迷外，便是懷念納粹時期的軍事迷；被編入烏克蘭正規軍後，美國也知道這個組織有問題，所以曾經註明給烏克蘭的軍事援助不能撥給亞速營，也是要避免「資助納粹」的爭議。2014年的敖德薩慘案，部分即起於這些極右人士與親俄派的鬥毆，親俄派最後被逼退入工會大樓，難以查明來源的汽油罐被丟入造成大火，消防隊「遲到」一個多小時，導致了48人的死亡。普京（Vladimir Putin）後來多次演講，都提到這次事件。

所以這次西方對俄羅斯發起高強度制裁，以色列並沒有配合，甚至還積極與普京聯繫、傳達協助調解的意願，西方也沒有像對中國那樣施壓以色列，我認為這與普京「去納粹化」的口號、立場不無關連。

2022年3月12日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔發表講話。（AP）

01：是的，烏克蘭認同分歧確實嚴重。法國記者博內爾（Anne-Laure Bonnel）曾於2015年拍攝紀錄片《頓巴斯》（Donbass），記錄烏軍與極右民兵對烏東民眾的殘酷暴行，但因內容「不符宣傳基調」而被西媒長期「過濾」。若非此次衝突，這部片可能永難浮上台面，更遑論引發熱議。另外烏克蘭國民衛隊的官方Twitter帳號（@ng_ukraine）也在2月27日發布一段影片，展示了亞速營戰士在子彈塗豬油的過程，並配上一段毫不掩飾的極右語句：「國民衛隊的亞速營戰士在子彈上塗豬油，來對付卡德羅夫的獸人（意指來自車臣的戰鬥人員）。」結果引發穆斯林世界的強烈反彈，也讓不少西方網友留下「納粹主義」、「反人類」、「侮辱宗教信仰」的批評，外界這才留意到烏克蘭內部極端勢力的蔓延滋長。不知您說的第二個維度「地緣」，會如何剖析俄烏衝突的爆發？

張登及：「火藥」的民族斷層線論述，可以延伸出歷史記憶、價值體系、政經體制、尤申科與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）領導風格等「非物質性」解釋；「地緣」則讓我們從國際博弈的視角，看到了空間、位置、資源等物質性因素。

傳統地緣政治在討論國際結構時，往往是創建在「認同穩定」、「疆界強固」兩大前提下，但其實地理的影響力會受時空條件的限制。所以我主張「歷史以地理為舞台，地理以歷史為劇本」。地緣政治的定義是：「在歷史條件限制下，空間、位置、資源會約束國家的戰略選項，並決定其命運。」因此我前面要先談非物質因素的解釋，才能更好切入地緣政治的物質論述。

在我看來，地緣政治從未隨冷戰退場，只是躲在幕後。俄烏衝突本質上，仍是海權與陸權的集團之爭。

其中海權集團以英美為代表，意欲維持19、20世紀的海洋霸權。放到今日就是西方堅持的「自由航行」（Freedom of Navigation）。而陸權國家則因欠缺海洋優勢，對待海洋方式變成「確保近海要塞、拒止其他海權逼近、適當機會擴張」。美英海權與俄國陸權張力在烏克蘭近年周邊衝突就很明顯：克里米亞是俄羅斯黑海艦隊根據地，2021年英軍曾經闖入黑海，結果遭到了俄艦炮擊；若北約當真接納烏克蘭與格魯吉亞加入，俄羅斯也將徹底失去在黑海的優勢。

2020年1月9日，普京在克里米亞黑海烏斯季諾夫元帥導彈巡洋艦上觀看海軍演習。（AP）

西方學界討論陸權，典型的對象便是發動二戰的德國、以及隨後崛起的蘇聯。英國學者麥金德（John Mackinder）等對陸權的描述，可以簡化為兩個區域與一段名言：由歐亞非大陸組成的「世界島」（World Island），以及「世界島」的戰略要地、位處烏拉山、長江、喜馬拉雅、北極圈之間的「心臟地帶」（Heartland、Pivot Area）；據此可以得到一個有名的推論：「控制東歐，便能控制心臟地帶；控制心臟地帶，便能控制世界島；控制世界島，便能控制世界。」盛傳於世的日本戰前「田中奏摺」中所謂「滿蒙積極政策」也有類似說法：「欲征服支那，必先征服滿蒙；欲征服世界，必先征服支那。」雖然麥金德之說未必精準，卻能呈現海權與陸權的博弈關係。

冷戰時代美蘇之爭，便是海權對陸權的高強度圍堵，而烏克蘭等東歐地區的變天，也可以看成海權國家要瓦解陸權國家對「心臟地帶」的掌控；如今中國推動「一帶一路」，同樣引發了歐美等海權國的緊張，後者提出各種價值論述，包括「反對威權擴張」等。其實從地緣政治的戰略來看，是西方不能坐視陸權國突穿近海進入遠洋，以及要防止中國整併「心臟地帶」。而來自海權國的封鎖，正讓中俄兩個陸權國家開始背靠背。其實中俄未必真要掌控世界島，但拒止海權國的壓迫卻變成戰略要務。

但過度壓迫陸權也可能有反作用。今天這般競爭態勢，其實不少西方學者都曾示警。記者佛里曼（Thomas Friedman）曾在1998年北約第一次東擴時，訪問過提出圍堵政策、人稱冷戰之父的凱南（George F. Kennan）。彼時高齡94歲的凱南便抨擊，北約東擴是極其危險的行為，最終不只會引發新冷戰，更會招致俄羅斯強烈反彈。他判斷美國根本無力保衛那麼多新盟國，而美國國會更完全不懂外交，所以走出了錯誤的一步。「美國的建國先賢若是地下有知，會死不瞑目。」

2月23日，俄烏衝突爆發前，俄羅斯總統普京曾表示，莫斯科準備尋求「外交解決方案」，但強調俄羅斯的利益是沒有商量餘地的。（AP）

當前流行的另一個地緣政治學說是「攻勢現實主義」開創者，芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）提出的。他的地緣政治主張，背景和麥金德又有不同：21世紀初開始，體系發生東升西降、權力移轉。他假定地理誘因導致鄰國過多的陸權國都偏好「攻勢」，像美國這般「大島國」就應該成為「離岸制衡者」（off-shore balancer），卸責陸權國相互廝殺，就像過去的英國一樣。米爾斯海默主張，美國眼下要做的，應是結合盟友阻止中國成為區域霸權，因此必須協調改善俄羅斯與西方的關係，而不是捲入「心臟地帶」的衝突、爭奪烏克蘭等東歐地區。

結果這種「聯俄制華」的主張，讓他現在受到西方學界廣泛批評，最近很多學生還連署要求學校調查他「是不是受到俄羅斯資助」。其實他有點冤枉，因為早在小布殊（George W. Bush）時期他就反對中東戰爭，訴求美國儘快回防中國。米爾斯海默在中國也受到相當的認可，讀者很多。主要原因是他雖呼籲美國制衡中國，但理由不是為了「自由民主」，而是他坦率承認大國自然會維護自己的霸權，阻止他國挑戰。美國就是如此。

其實21世紀初期的衝突並非突如其來。杭亭頓（Samuel P. Huntington）的「文明衝突論」、還有米爾斯海默提出的「大國政治的悲劇」，都在一定程度上解釋了從伊朗、朝鮮到烏克蘭的摩擦。國際政治有着無政府狀態的殘酷性，所以我們不能像福山（Francis Fukuyama）那樣，期待全球化可以弭平一切、創造「歷史的終結」，我們還是要尊重地理的歷史特性，才能確保自己的選擇空間。

01：您前面提到了中美俄的戰略三角關係，不知您怎麼評價這三方在此次衝突下的行動與反應？

張登及：首先是俄羅斯。此次衝突爆發，俄羅斯確實先越界，甚至侵入烏東兩個「共和國」以西的烏克蘭領土，然後俄軍又從白俄羅斯南下直指基輔，普京這個決定超過了我早先的預期。但是如前所述，只要是正規軍出動，即便是到烏東兩州也必然代價高昂，所以這一重大決定必有其原因。何況劍指首都，如果俄羅斯不能取得絕對優勢，那麼烏東、克里米亞，以後都可能會失去；就算扶植傀儡政府，也很難長久。

俄羅斯希望用閃電戰制服烏克蘭，拿到城下之盟，這就是希望逼迫基輔談判，而不是自己去統治。如果問此次俄羅斯出兵是否有計劃，我覺得是有，但是不會想把烏克蘭「伊拉克化」。何況如果烏西出現「烏克蘭的重慶」，會很麻煩。俄羅斯有阿富汗的慘痛經驗，應該不會想在烏克蘭重演。

美國也有其兩難。拜登（Joe Biden）的中期選舉要到了，雖說在降低失業率上，拜登政府有成果，但通脹還是居高不下；現在又對俄羅斯祭出嚴厲制裁，物價必然更加飛漲。但是在政治上，拜登又沒有對俄羅斯示弱的空間，也不敢緩和對華關係，因為這會引來對手攻擊。可以預期，2024年的美國兩黨，恐怕都會往對中俄都強硬的方向加碼。除非俄羅斯出現「顏色革命」，美俄關係應該會長期敵對。

如果此次華府真的直接介入烏克蘭，就會陷入真正困境，也就是未來在東歐與「印太」兩線都要施壓，負擔太大。但如果介入不夠，會讓外界看清，美國根本不對烏克蘭提供直接支援，大國威望與可信度會出問題。

2022年3月15日，烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在烏克蘭首都基輔會面。（AP）

北京方面，看起來暫時是半個局外人，因此保有靈活性。美國此次威脅要一起制裁中國，卻暴露自己的雙重標準，因為印度與以色列也不加入對俄羅斯的極限施壓，美國卻沒有威脅要制裁以、印兩國，無形中傷害了自己的道德高點。中國可能希望採取一個立場，就是扮演中立性大國的角色，表示自己尊重領土完整，但也反對單邊制裁。從這個角度來看，北京目前很謹慎，暫時沒有失分。

但是中美關係會否因此緩和，我個人覺得非常困難，因為中美關係與互信已經受到破壞。就如中國內地學者閻學通說的，自奧巴馬（Barack Obama）時代起，中美已經淪為「假朋友」關係，現在則是進入零合競爭的「準敵對」關係，雙方不再能誠懇交心。何況現在是國際秩序轉變期，美國要護持單邊霸權的情結更不容易擺脱。

另外此次可以看到中俄出現了「更加靠近」的態勢，包括冬奧時普京訪華發表聯合聲明，又傳言普京離華後中共高層連夜開會，被美國情報界認為是「中國事先知道俄羅斯要入侵烏克蘭」的證明。這種指控當然不可能有證據。我認為普京最多是向習近平甚至馬克龍（Emmanuel Macron）表明「不滿足哪些條件」就出兵，而不是出兵的日期。但俄羅斯有意在出手前先「穩住中國」，是不爭的事實。

俄烏衝突爆發後，外界關注美國的戰略重心會否從印太向歐洲移動。對此發展，美國當然不敢掉以輕心，因此會有近期的美國要員訪台。但一方面北京維持對台施壓，包括軍艦出現於蘭嶼外海等，台灣最近也有討論是否量產中長程導彈、延長役期，也可以視作是對俄烏衝突的回應。很顯然，烏克蘭跟台海議題確實出現了「連動」的現象。

歐盟領導人於3月10日及11日在法國凡爾賽開會，討論如何進一步協助烏克蘭。（AP）

01：您怎麼看待俄烏戰爭未來走勢，以及對台海可能的影響？北京又有哪些戰略選項？

張登及：其實烏克蘭跟台海議題有一個地方很像，就是各自逼近中俄門口，過去相對寬鬆的議題，逐漸成為大國競逐的核心問題。

今日的俄羅斯經濟創新不足、人口老化，主要是靠能源、軍事優勢來撐門面。但俄羅斯的歷史記憶也會告訴他「必須守住家底」。我認為普京不至於錯估俄羅斯的能力，還想搞「大斯拉夫主義」。其更多是想維護周邊安全，亦即保障俄羅斯國家的生存。當然很多人會說：「現在是俄羅斯威脅小國烏克蘭，誰敢去打俄羅斯？」這種說法直覺有理，但現在科學技術日新月異，遠距偵查與進攻體系都會改變原有嚇阻手段，這就是為何俄羅斯急速研發高超音速導彈，因為北約在前線國家部署導彈偵察和防禦系統，表面上說是防禦伊朗，其實在俄羅斯看來，就是要讓它的核武變廢鐵。無事則矣，一旦東西方發生「意外」，俄國反擊與出擊的能力大幅降低。國際政治強調「自助」而非「信任」；俄國如果要在古巴部屬類似的東西，美國也不會坐視。

至於未來戰局走向，除非有一方完全被消滅，不然談判會持續進行。烏克蘭一開始原本不欲談判主權問題，而是只想討論「人道主義走廊」的設立，以拖延換取西方更大規模、直接的支持。但現在或許戰場優勢漸失，便無法再回避；從俄方角度來看，除非有把握推翻烏克蘭現政權，否則莫斯科仍會參加談判。美國也想通過制裁，鼓勵俄羅斯內部發動「顏色革命」，不過目前看來難度很大。

我個人當然同意戰爭拖得越久，烏克蘭百姓就越痛苦，俄羅斯民生也將受到嚴重打擊，甚至全球物價飛漲，大家遭殃。不過如果從學術的「極限思考」出發，我們也可就各方立場與要求，推演出幾種戰局可能，並由此探討各方行為者的選擇和損益。

烏克蘭戰局大約有五種可能結果，從俄方敗的極端到勝的極端，分別是：一、俄羅斯全線戰敗，甚至被迫交還克里米亞等地；二、烏軍收復大部分失地，俄軍被迫退守烏東兩州；三、俄烏長期交戰，烏失去東部，中央政府西撤利沃夫（Lviv）；四、俄軍消滅烏軍主力，烏政府做出重大讓步，俄回撤烏東；五、俄軍佔領烏克蘭，成立新的代理人政權。

第一種結果，俄羅斯可謂慘敗，或將導致政權變天或核武冒險；而烏克蘭不止成功收復烏東，也可能加入北約。第二種結果，仍算俄羅斯大敗，普京政權將持續不穩；烏克蘭則可能伊拉克化，其政權實質融入北約，美國可以卸責西歐，並且回頭升高對中國的制裁。第三種結果，戰況長期膠着半年以上（到拜登期中選舉以後），俄烏衝突長期化，普京政權仍有不穩風險；但烏克蘭也可能利比亞化，沒有加入北約的空間；美國同樣會選擇卸責西歐，回頭升高對中國的制裁。第四種結果，俄羅斯小勝，烏克蘭可能阿富汗化，也無法加入北約；美國會回頭施壓中國制裁俄國。第五種結果，俄羅斯獲得戰場勝利，那麼烏克蘭的命運仍是阿富汗化，也無法加入北約；美國被迫需要長期極限抗俄，那就需要一定程度緩和中美關係，牽制俄國才會有效。北京在這種情境下，可能取得戰略樞紐。

綜合上述五種結果來看，如果最後出現第一種或第二種，對華府都算勝出，可能力壓俄羅斯、北約再擴，同時完封印太、回頭克制中國，拜登也因此能交出高分政績，壓制特朗普，可謂「一石三鳥」。不過當下俄國可能恢復了一定的戰場主動，使美國內部缺乏解決俄國再解決中國的政治空間，其實力又不可能同時在東西兩線進行高強度施壓，想要主動操作中美俄三角關係，非常困難。所以最後也不無可能在俄烏戰爭中出現北京的「機遇期」。

這次衝突，莫斯科代價高昂的冒進給北京上了一課，而烏克蘭的遭遇，其實也給台灣上了一課。不管一石二鳥或「二石三鳥」，成為戰場的石塊代價極高。歷史無法複製與重演，但或許瑞典與芬蘭的經驗和智慧仍比烏克蘭出色，這當是台灣應該借鑑的。