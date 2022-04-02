杜拜「走佬公主」被生父追捕　曾遭禁錮達3年　姐姐命運更慘

「我想去旅行、學習，做很多正常人的事情，但他們不讓。我就像住在鍍金的監牢裏。」說出這些話的杜拜拉蒂法公主，在過去的20年裏為了逃避包辦婚姻，一直在拼命逃離杜拜王室。



這個以富有聞名的國家，男性王室成員們過着奢靡生活，揮金如土。女性王室成員卻屢次出逃，為了追求自由。拉蒂法曾經被父親、杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）沒收護照，派警衛跟蹤，長期限制人身自由，還發出死亡威脅。在經過兩次失敗的逃亡後，她一度失聯，杜拜王室迫於壓力放出的照片，也被質疑是PS的。

就在2月18日，聯合國人權署發出了拉蒂法最新的照片，讓許多關心她的人鬆了一口氣。她與人權事務負責人巴切萊特在巴黎市中心的奧斯曼大街上，背後是繁華的老佛爺百貨。拉蒂法讓米歇爾幫忙轉達：現在她已經「按照自己的意願生活」，目前過得很好，也希望媒體不要過度打擾，能讓她過上平靜的生活。但願這次，她是真的逃離了那個滿是噩夢的地方。

17歲開始嘗試逃走 換來被單獨囚禁在沒有窗的房間凌虐3年（點圖了解更多）▼▼▼

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還沒成年就成了貴族男性的「禮物」：我不是公主，而是人質

拉蒂法是私生女，今年36歲。因為母親未被王室正式冊封，她被杜拜王室認為「血統不純」，不承認公主身份。十個月大時，拉蒂法被侍衛帶離親生母親身邊，送到姑姑家寄養。得益於杜拜王室的富有，她從小就讀國際學校，課餘喜歡潛水、跳傘，還師從前跳傘世界冠軍 Stefania Martinengo 學習，擁有自由落體跳傘的教練執照。光是跳傘這一項運動，就花費超過 2000 萬人民幣。隨着年齡增長，當所有人都認為拉蒂法在富有的王室過着特權生活時，她對父親的憎恨卻與日俱增。她一直認為自己就是姑姑的女兒，直到生母出面相認，才明白父親一直在欺騙自己。「血統不純」的拉蒂法，注定成為杜拜王室政治的犧牲品。她還沒成年，就成了父親口中的「禮物」，準備嫁給隔壁小國的國王或是老年貴族男性。而拉蒂法看過外面的世界，渴望真愛與自由，還一直夢想可以就讀醫科，做一位救死扶傷的醫生。永無止境的逃亡，就此開始。

2002 年，拉蒂法 17 歲，她第一次嘗試乘船逃出杜拜。但船開到阿聯酋和阿曼邊境時，就被王室的軍隊截獲，回國後她被判決三年零四個月的監禁。回憶起這段日子，她被單獨關在沒有窗戶的房間中，「身體和精神上都被凌辱毆打」。2018 年 2 月，拉蒂法吸取了上次的經驗，再一次策劃逃跑。這次她得到了法國商人、特工 Hervé Jaubert 以及武術教練 Tina Jauhiainen 的幫助，前者曾經因為貪污案件糾紛而真實地逃離過杜拜，拉蒂法相信他在這方面的經驗，因此與他同行。一行人先是開車離開杜拜，越過邊境後前往阿曼。在阿曼海邊，他們乘上快艇到達公海，計劃先換乘遊艇越過印度洋到達印度，再轉機飛往美國，尋求政治庇護。半個月後，就在拉蒂法的遊艇即將靠岸時，因為船上有人的手機洩露了訊號，很快被印度軍方的快艇和直升機包圍，她當場被抓走。「士兵們衝進來按住我，我被注射了鎮靜劑，抬上一架飛往杜拜的直升機。」這次回到王室後，拉蒂法被軟禁起來，有 7 個警衛 24 小時在她居住的別墅巡邏。兩位女警衛在屋內監視她，五位男警衛在屋外站崗。別說邁出門一步，連她房間的窗戶也被全部鎖死。

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「不聽話」的王室成員就會被暗殺

拉蒂法自知王室對她的製裁只會更嚴格，她想方設法聯繫上 Tina，用手機錄下視頻，試圖把自己的處境傳播出去。影片中，拉蒂法躲在陰暗的浴室裏，臉色和精神狀態都很差。 「之所以在浴室裏拍下這段視頻，因為這是唯一一個能鎖門的房間。」「過去的這些年，我沒有得到任何罪名，就這樣被關着不見天日，不知道何時能被釋放，不知道外面的情況。」「警衛們威脅我，說我一輩子都會被這樣關起來，我的生命已不由掌控，我很擔心自己的安全。」拉蒂法還控訴了自己父親的種種罪行。「他不許我離開這個國家一步，在這裏我沒有人身自由，他還會暗殺那些『不聽話』的王室成員。」Tina 將這些影片剪輯後發到網上，馬上引起了軒然大波。人權律師 David Haigh 還牽頭成立了「釋放拉蒂法」小組，密切關注她的人身安全。

自從 2018 年的逃跑計劃失敗後，拉蒂法久未在公開場合露面，與外界幾乎失聯。去年，聯合國人權署要求杜拜王室提供拉蒂法活着的證據。但杜拜王室只是說她「精神不穩定」，必須要在家中治療。人權署的施壓下，拉蒂法的好友，居住在杜拜的英國人賽恩德．泰勒終於在 Instagram 上發出了她的照片，照片中兩人都戴着口罩，在機場的廊橋中，泰勒寫道：「與拉蒂法共度美好的歐洲假期！」還加上一個笑臉。有人在評論中詢問拉蒂法的近況，泰勒回復道：「她現在非常好。」雖然不知這是否只是擺拍，但至少從圖片來看，拉蒂法已經拿回了自己的護照，可以自由進出各國，這些都是「非常積極的進展」。

消失的姐姐 出逃的王妃

作為世界上最富有的王室之一，杜拜王室縱然有無盡財富，但對於女性的打壓和摧殘，近乎恐怖。拉蒂法的姐姐莎姆薩，19 歲那年因為想反抗父親的包辦婚姻，在英國度假時悄悄逃出了家族莊園。但就在幾週後，四位攜帶武器的男子在劍橋的一家酒吧裏找到了她，給她注射了鎮靜劑後，強行帶回了杜拜。拉蒂法回憶起姐姐剛回來時的慘狀：「她的眼睛一直閉着，吃飯喝水均要人餵，身上遍布傷痕，時不時還需要喝藥。」不久後，莎姆薩便沒了音訊。如果她還活着，今年已經 39 歲了。另一位奮起抗爭男性強權的杜拜女性，是帶着兩個孩子逃到英國，不久前還打贏了英國史上最貴離婚官司的哈雅王妃。正是因為看到了拉蒂法和莎姆薩的悲慘遭遇，才讓她下定決心，頂着被杜拜王室追殺的風險帶着兩個年幼的孩子逃跑。當時哈雅看到兩位公主被囚禁、虐待，不是沒想過要伸出援手，但遭到丈夫的威脅和恐嚇。 「如果不聽話，下場就和她們一樣。」哈雅本身就是約旦公主，無論是財力還是原生家庭的勢力，都比兩位公主要強勢很多。因此她的逃亡能夠一次就成功，加之約旦與英國在政治方面的複雜關係，也讓哈雅得以以約旦駐英國大使館代表團副團長的身份成功留下。

公主尚能奮起逃跑，但杜拜還有無數女性遭受着「出生即如被拋棄一般」的命運。希望有一日，她們不再是男性的附屬，而是能活出自己的人生。