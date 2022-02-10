日本皇室｜小室圭美國簽證出問題　恐要跟真子公主執包袱回國

日本駙馬小室圭在去年和真子公主結婚，2人已在美國生活好一段時間，不過現在卻傳出小室圭面臨「簽證問題」，近日才詢問日本外務省相關資訊，由於他的簽證將在7月到期，屆時如沒有新簽，恐怕最快就得在5月和真子打包回國。



日媒《Daily新潮》報道，小室圭目前在紐約「Lowenstein Sandler」法律事務所擔任律師助理，由於他在去年的紐約律師考試中不幸落榜，這次勢必得通過於2月22、23日舉辦的律師資格考試，否則現在的簽證即將於7月到期。

▼真子2021年11月14日與丈夫小室圭前往羽田機場搭機飛往美國紐約，正式開啟兩人的新生活：

+ 4

點擊放大瀏覽真子公主以往照片▼▼▼

+ 16

而關於小室圭目前持有的簽證，紐約州執業律師德永（Ricky Tokunaga）研判小室圭是持有學生簽（F-1）的可能性很高，因為只要拿學生簽，就能利用OPT簽證（Optional Practical Training）來工作。所謂OPT簽是指在美國大學或研究所畢業的學生，能夠用1年的時間留在美國尋找工作，並能實際在當地就業。由於小室圭在去年5月從福坦莫大學的法學院畢業，因此最快在5月、最慢7月現在的簽證就會失效，到時他不得不返回日本。

德永指出小室圭日後要取得的是具有高度專門知識的H-1B簽證，要取得該簽證就必須通過律師考師；但假如又不幸落榜，小室圭仍能以研究員的身分來獲得H-1B簽，但這樣一來就必須通過抽簽來獲得，每年的抽中機率不到5成，因此小室圭才會找上日本外務省商討簽證事宜。不過他也指出，就算找上外務省也沒用，因為簽證問題事關國家主權，要能得到滿意回覆的可能性趨近於零，假如最終小室圭無法獲得新簽，他和真子恐怕就得包袱款款打道回國。

【相關圖輯】愛子公主突變漂亮驚艷網民 原來去做了這件事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

真子月花13萬住「地獄廚房」 治安差曾爆亞裔女遭毆打

【本文獲「TVBS」授權轉載。】