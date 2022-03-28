烏克蘭局勢︱音樂家地鐵站舉辦小型音樂會　妙韻讓難民忘卻爆炸聲

俄烏戰爭持續將已一個月，居民幾乎天天活於爆炸聲的恐懼中，不過烏蘭克一眾音樂家，近日卻為居民帶來一場別具心思的音樂會，他們將烏克蘭最負盛名的年度節日，原本因為戰爭而取消的國際古典音樂節哈爾科夫音樂祭（Kharkiv Music Fest）卻「移師」地下鐵路站演出，讓民眾能暫時忘記驚人的爆炸聲響，希望音樂有助居民克服最艱辛的黑暗時刻。



「移師」地下鐵站舉行的哈爾科夫音樂祭(截圖來自@Суспільне Харків / Youtube)

在鄰近俄羅斯邊境的烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），3個小提琴家、1名大提琴演奏家和1位低音提琴家在地鐵其中一個大站演奏，讓數十名聽眾擁有半小時的愉悅，在悠揚的樂聲中，時光彷彿暫停下來。幾位年齡介乎20至35歲的音樂家，在遠離戰火威脅的地下演奏了國歌和幾首熱門地方民謠，讓一眾失去家園避難地鐵站的人們，得以聆聽悠揚樂聲撫慰心靈。

烏克蘭最負盛名音樂節「哈爾科夫音樂祭」總監Sergiy Politutchy說：「心靈富足有助於我們度過艱困時刻。」

這次地鐵演奏是Sergiy Politutchy的建議，演出日期也是一年一度的哈爾科夫音樂祭展開的時間。他表示儘管戰火砲聲不斷，但「音樂聲不會停下來」。

音樂家們演奏了巴哈（Bach）第三號管弦樂組曲（Orchestral Suite No. 3）和德弗拉克（Dvorak） 詼諧曲，讓觀眾欣喜不已。

新聞來源：法新社