菲律賓大選｜小鮮肉兒子助打溫情牌：小馬可斯洗「獨裁」污名？

外表既溫和也熱情，加上一副笑容可掬的面孔，小馬可斯（Bongbong Marcos）彷彿一位「顧家好男人」的模樣；在是次菲律賓大選中，他刻意展示出精英模範家庭的良好印象，配合三位90後「靚仔小鮮肉」公子的神助攻，成功吸納了不少年輕女性選民的支持。

這些刻意經營的選舉形象，不僅使這位獨裁者之子成功擺脫父親過去的種種黑歷史，完美撇清關係，同時又能讓他承繼家族的政治遺產，令他在各大選民調中一直大幅領先，大有機會最終當選成新一任菲律賓總統。



半年前，當現年64歲的小馬可斯仍在猶豫是否追隨父親的步伐競選總統，最終他和太太Liza Marcos在家觀看Marvel電影《蟻俠》（Ant-Man）時下定決心要當菲律賓總統。

在近期的大選活動中，其競選策略離不開「推銷家庭與溫情」，不論是其YouTube頻道以至大大小小的訪問，均希望突出「住家好男人」的形象。例如，Liza不時提起2016年丈夫於副總統競選中落敗的往事，強調她不想見到他受傷害，因這對他而言是個十分痛苦的經歷。24歲幼子Vinny也附和道，只想見到父親快樂，他說：「他是個好人、好爸爸，我甚至從未見過他傷害一隻昆蟲。」

這方面少不了整體家庭形象上的配合，舉例在一段家庭測謊考驗的片段中，一家人互相發問的都是一般家庭嬉笑嘲弄的話題，如問小馬可斯曾否對太太和兒子說謊、問兒子有否女朋友、有否進入兒子房間搜查物品等，讓許多菲律賓民眾感覺親切，有如一般家庭。

此外，他們一家也時常淡化自身的家族背景和富裕家境，縱使馬可斯家族在流亡後數百億的資產去向成疑，小馬可斯一家卻強調過着「普通人的生活」，如24歲幼子Vinny把自己描繪為有正職的普通人，在新加坡擔任軟件工程師。

擔任刑事律師和大學法學教授逾20年的太太Liza則說：「我只是做自己，我是一名律師，我喜愛教學，我也和兒子一樣喜歡遠離鎂光燈。」好像刻意跟奢華美艷的「奶奶」伊美黛（Imelda Marcos）有着明顯分野的形象。

對於國家兩極分化的政治格局，Liza則指：「我沒有Facebook或Twitter，也真的不會參與，但我知道有很多國人這樣做，而且帶着很大的仇恨。」這些多少想襯托出看似溫和的小馬可斯，或許是帶領國家走出二元對立政治局面的理想人選。圍繞這個好男人形象想要傳達的信息亦很簡單，就是團結國家，反對統治寡頭。

菲律賓理工大學（Polytechnic University of the Philippines）地緣政治學教授Richard Heydarian表示：「這是一場反革命，其潛台詞是他將團結國家對抗那些讓國家軟弱和人民貧窮的力量。」

小馬可斯背負着獨裁者之子的惡名。(Getty)

生而為「獨裁者之子」

作為獨裁者之子，小馬可斯早已過着不平凡的人生。1957年9月13日，他出生於首都馬尼拉，父親是菲律賓前獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos），母親是有「鐵蝴蝶」之稱的前第一夫人兼選美皇后伊美黛。年僅7歲，他便隨當選總統的父親入主馬拉坎南宮（Malacañan Palace），見證了父親於上世紀60年代的權傾朝野，帶領國家於1960年至1970年間GDP年均增長逾5.1%，領先亞洲多國，成為東南亞強國。

踏入70年代，菲律賓內亂陡增，菲共在中呂宋建立新人民軍發動叛亂，1972年9月馬可斯宣布全國軍事戒嚴，並解散國會及停止一切政黨活動，且禁止罷工、集會和示威遊行，實施獨裁統治。他又重用軍人打擊異己。其時，馬可斯、伊美黛、親信與朋黨橫行，獲取了龐大的經濟利益，其中伊美黛更是貪得無厭，透過總統特使的身份獲得不少財富且奢華無度，包括購買不少房地產、珠寶、藝術品、時裝，和擁有3000對鞋，其奢華成性的程度讓人咋舌，尤其是當年全國三分一人每天僅靠一美元過活。

小馬可斯將步父親馬可斯後塵成為菲律賓總統？(The Philippines Government)

然而，小馬可斯早於1970年便被送到英國留學，入讀西薩塞克斯（West Sussex）的天主教寄宿學校Worth School。他其後再先後於牛津大學讀神科哲學、政治學及經濟學（Philosophy, Politics and Economics）、賓州大學華頓商學院讀MBA，卻均未能完成學位。1980年，他在父母安排下返國出任家鄉北伊羅戈省副省長，時年僅23歲。三年後他再升任省長，直到1986年人民力量革命爆發，馬可斯政權垮台，全家流亡夏威夷。

經過馬可斯獨裁統治逾20年後，菲律賓經濟因而也步入衰退。馬可斯以實行裙帶資本主義，和政治打壓的威權主義統治而聞名於世。1983年，其政敵阿基諾（Benigno Aquino Jr.）自美國回國於馬尼拉國際機場被刺身亡，馬可斯被指是幕後指使。1986年，他因選舉舞弊導致群眾大規模抗議，而被迫流亡美國夏威夷，並於1989年死於檀香山。據國際特赦組織估計，在此期間多達70,000名菲律賓人被監禁；其中一半受到酷刑，3,200人被殺；馬科斯家族還被指控從國庫中盜竊高達100億美元。

伊美黛的奢華程度讓人咋舌，包括其人所共知的擁有3000對鞋。(網上圖片)

家族影響力、網軍助攻、歷史洗白

小馬可斯於1991年流亡返國後，隨即於次年在北伊羅戈省第二選區當選眾議員。1995年，他改為競選參議員但落選，到1998年再度出任北伊羅戈省省長，並連任兩次。2007年，他再度在北伊羅戈省第二選區當選眾議員，三年後成功當選參議員。2015年10月，他進而宣布參選副總統，結果卻以逾26萬票落敗於對手羅布雷多（Leni Robredo）。去年10月，他正式宣布參加今年5月的菲律賓總統選舉，並獲執政黨支持。

誠然，小馬可斯今次與現任總統杜特爾特的長女薩拉（Sara Duterte）拍擋，可謂是強強聯手、勝利在望。不過，有分析指出這位獨裁者之子的至勝之道，離不開家族影響力、網軍助攻、歷史洗白三點。當然，小馬可斯也得益於北部省份固有的權力基礎。

小馬可斯配薩拉，強強聯手勝出在望？(Getty)

選前的民調已顯示，小馬可斯是贏得總統大選的頭號熱門人選。上世紀70、80年代，馬可斯家族獨裁與腐敗的斑斑劣跡，對其支持度幾乎絲毫無損。有意見認為這很大程度上是因菲律賓民眾對社交媒體的依賴，以及小馬可斯成功操控輿論所致。而且，年輕選民其實沒有經歷過其父親獨裁統治的年代，導致他能爭取到大批年輕選民的支持。

憑着「溫情住家男」的形象，加上溫和且積極的政治立場，讓這位大熱總統候選人在TikTok上擁有超過120萬關注者、在YouTube上擁有約200萬訂閱者，以及在Facebook上擁有另外530萬關注者。

藉着這些優勢，小馬可斯當選前景備受看漲，他亦經已表明當選後會團結國家，又提出一連串提升就業與抑制飆漲物價的政治承諾，以帶領國家走出新冠疫情的陰霾。