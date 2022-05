菲律賓大選︱最色彩繽紛的總統選舉？　紅綠藍粉陣營一決勝負

菲律賓5月9日將舉行總統、副總統大選,候選人拉票時都以不同顏色代表自己的陣營,他們的衣服和宣傳品都是利用代表色來設計,令全國在選舉期間色彩繽紛。本屆候選人的代表色包括紅、綠、藍、粉紅,在選舉日之後,國民就會知道哪一種顏色可入主總統府。



總統選舉的候選人多用黃、紅、藍來作代表色,因為它們是菲律賓國旗上的顏色,可代表菲律賓民族主義。但在是次選舉中,現任副總統羅布雷多(Leni Robredo)破例選用粉紅色,令人眼前一亮。

菲律賓總統選舉:圖為2022年4月23日,菲律賓副總統羅布雷多的支持者手持粉紅色的「打氣用品」,出席她的競選集會。(AP)

羅布雷多掀「粉紅浪潮」

羅布雷多所屬的自由黨以黃色為代表色。羅布雷多這次以獨立候選人身份參選,沒選用黃色為代表色,決定採用粉紅色。她的競選集會充滿各式各樣的粉紅色宣傳品,加上支持者製作的粉紅色「打氣用品」,令國內出現「粉紅浪潮」。

菲律賓大選:2022年5月5日,羅布雷多的支持者穿上粉紅色衣服為羅布雷多拉票(AP)

羅布雷多競選團隊的成員內波穆塞諾(Pinky Nepomuceno)稱,其實是國民為他們選擇用粉紅色作代表色。羅布雷多的支持者認為粉紅色是女性的顏色。內波穆塞諾說,自羅布雷多2021年10月宣布參選後,社交媒體發生「粉紅爆炸」,支持者在網上發布帶有粉紅色元素的照片來表達支持,羅布雷多因此決定採用粉紅色來回應國民的訴求。

羅布雷多的目標是團結反對派以及反對現任總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)的人士。她也希望終止國內的貪污問題、為婦女帶來更多權利、更好地治理國家,以及結束國內的暴力文化。

菲律賓總統選舉:圖為2022年5月3日,菲律賓已故獨裁前總統馬可斯的兒子小馬可斯和他的競選拍擋、總統杜特爾特的長女薩拉在Facebook專頁上發布競選廣告。(Facebook@Bongbong Marcos)

小馬可斯和薩拉:紅色和綠色

菲律賓已故獨裁前總統馬可斯(Ferdinand Marcos)的兒子小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr.,綽號Bongbong)選用紅色為代表色。他的競選拍擋、競選副總統的杜特爾特長女薩拉(Sara Duterte-Carpio)則選用綠色。

薩拉沒選用父親杜特爾特當年採用的紅色,令人覺得她與父親不是完全一樣。

德國之聲(DW)4月27日稱,據菲律賓大學迪利曼校區(University of the Philippines Diliman)副教授Charles Ladia表示,小馬可斯和薩拉陣營採用的是分治法(Divide and conquer)策略。小馬可斯吸引北部支持者,薩拉吸引南部支持者,令整個陣營可獲得更多人擁護。

他們的目標是帶領國家走出由新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情造成的經濟崩潰,他們也承諾創造就業機會。

菲律賓總統選舉:圖為2022年2月26日,菲律賓傳奇拳王帕奎奧在Facebook專頁上發布競選廣告。(Facebook@Manny Pacquiao)

拳王帕奎奧:藍色和紅色

菲律賓傳奇拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)選用藍色和紅色作代表色。

帕奎奧以對抗貧困和貪污為目標。他又批評杜特爾特與中國關係親密,主張菲律賓應在南海維護其主權。

菲律賓總統選舉:圖為2022年3月11日,菲律賓馬尼拉市長莫雷諾在Facebook專頁上發布競選廣告。(Facebook@Isko Moreno Domagoso)

莫雷諾:藍色

馬尼拉市長莫雷諾(Isko Moreno)的競選活動有藍色元素,但他沒積極宣傳藍色就是他的代表色。社會學家普雷斯托(Athena Charlanne Presto)表示,莫雷諾拒絕跟隨主流趨勢來大力宣傳自己的代表色,是因為他將自己包裝為中間派候選人,目標是吸引不想投票給小馬可斯和羅布雷多的選民。

莫雷諾以有關民生的計劃為重心,他也希望防止棉蘭老島(Mindanao)再發生武裝衝突。