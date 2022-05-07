烏克蘭哈爾科夫地鐵站內紀實：一名無國界醫生之所見

自戰事爆發以來，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）嚴重受到影響；這座戰前擁有180萬人口的城市，根據當地政府現時有35萬人留下。留守的人們在地下鐵車站躲避持續轟炸，孩子因恐懼而無法入眠，許多人覺得自己喘不過氣，病人的血壓飆升到可能中風。這就是在烏克蘭北部哈爾科夫某地鐵站內的景況。無國界醫生的團隊正在當地數個車站設置流動診所，為人們提供基本醫療諮詢。



圖、文：無國界醫生



當地商店及主要市集關閉，地鐵三條路線的大部分車站都被用作避難所。無國界醫生烏克蘭項目主管拉沙里泰（Michel-Olivier Lacharité）表示，各車站日間容納約100人，晚上人數會增加兩至三倍，當中大多是長者或弱勢社群，他們已睡在濕冷的帳篷40多天。

無國界醫生在三條地鐵線的數個車站設置流動診所，在該市實施宵禁下，團隊經由地底隧道移動到下一站。流動診所迄今提供超過510次醫療諮詢，大部分是地下居住環境及壓力所造成的呼吸道感染及高血壓等；團隊亦有提供心理健康支援，以及派發日常生活必需品，包括微波爐、清潔劑、濾水器等。

2022年4月11日，在烏克蘭哈爾科夫，35歲的埃琳娜（Elena）接受為無國界醫生工作的烏克蘭醫科學生基里爾（Kirill）的檢查，她耳朵的感染波及到了喉嚨。 她以前從未經歷過戰爭，她說：「在戰爭發生在他們身上之前，沒有人能夠理解它。」（無國界醫生）

來自挪威的羅斯楚普（Morten Rostrup）醫生與無國界醫生團隊身處哈爾科夫的地鐵站，為避難的民眾提供醫療諮詢。羅斯楚普醫生分享他的見聞，以及所遇到的人的經歷，以下是他的第一身敘述：

自戰事爆發以來，哈爾科夫的地鐵站成為了避難所，數以千計的民眾睡在車廂和月台上。在其中一個地鐵站，一名女子坐在我面前的長椅。她的住所被火箭炮擊中，當時她從床上掉了下來；她又親眼看著自己的阿姨在數米以外的地方死去。她無法開口憶述這段經歷，目光一直低垂，泣不成聲，身體在顫抖。而在地鐵站裡，還有很多人和她一樣需要醫療護理。

一名七歲大的女童因為惡夢不斷，害怕得無法入眠。人們正受無以名狀的身體痛楚所苦。有人感到難以呼吸。一名女子血壓高得可能會中風。另一位老人向我展示了他三個孫子的照片，其中一個孩子死於兩天前的空襲；另外兩個則身在醫院，其中一個傷勢嚴重，而三個孩子的父親亦死於那場空襲。那位老人曾經中風並患有高血壓，他同樣無法入眠。

哈爾科夫一個地鐵站的站台上排列着臨時床鋪。（無國界醫生）

過去數星期，無國界醫生的團隊到過一個又一個地鐵站，我也遇見了許多人。每晚在車站拿出睡袋入睡前，我們都在為站內避難的許多人提供醫療諮詢。我看到人們感到絕望、失去希望、困惑，無法理解自己為何身陷此境。他們失去了家人和朋友，失去了家園，也失去對未來的憧憬。我目睹他們難以磨滅的恐懼，有些人一聽到空襲聲響起，便因恐懼而精神崩潰。

來到哈爾科夫前，我在遠離戰火前線的文尼察（Vinnytsia）待了幾天。我們試圖聯絡烏克蘭的心理醫生，希望協助那些嘗試經由文尼察逃往其他國家的人；這些流離失所的人當中，許多都有精神創傷。

Morten Rostrup博士和無國界醫生的工作人員在哈爾科夫的一個地鐵站提供醫療諮詢。（無國界醫生）

在這裡，我遇見一位烏克蘭心理醫生─奧廖娜（Olena）。我們交談時，她的眼神空洞。她的家人身在被圍困的馬里烏波爾（Mariupol），迄今幾乎音訊全無。戰爭發生前，奧廖娜是個臨床心理學家，醫治各種面對個人問題的患者，但她表示現在根本無法工作。「那些病人沒再來求醫，過去那些問題現在對他們而言顯得微不足道。」她看著我說：「見到你們真好，你們是如此平靜，沒有我們承受的壓力和憂慮。你們的出現令我們感到鎮定。」

我曾去過許多災難和戰爭地區工作，但從來沒有人這樣直接告知我們能帶來如此顯著的影響。醫療人道工作不只關乎藥物和治療這些實質幫助，更代表了其他國家的人們願意來到前線，與他們共度危機。我們的出現為他們帶來希望、平靜和安全感，是我們關心他們的具體象徵，代表作為人類一員的我們，與他們並肩同行。他們並沒有被遺忘。

哈爾科夫地鐵站內的一處繪畫。（無國界醫生）

哈爾科夫的情況相當嚴峻，每天時有空襲發生。市內部分被夷為平地，全城150萬人口已有一半逃離；部分人選擇留守，有的則因為缺錢、因為親屬、又或是年紀老邁、身懷疾病而無法離開。有些人告訴我們，他們寧願死在自己的城市。依我們推測，最弱勢的群體大多沒有離開。許多人失去家園，以該市東部的居民尤甚。

我記不清自己為多少人檢查過肺部、喉嚨和腹部。我做這些全面檢查，並非懷疑他們的身體有什麼嚴重問題，而是明白這些診症和對話，能讓病人更安心。部分病人壓力過大，輕微症狀已令他們嚴重焦慮。當我向他們保證身體沒有問題，他們答謝我，我從他們的眼神看到寬慰安心。擔心患病困擾著許多人，尤其那些慢性疾病患者。

2022年4月11日，在烏克蘭哈爾科夫，即將畢業的23歲醫學院學生Kirill準備為40歲的Ludmilla和她11歲的兒子Vladislav檢查生命體徵。（無國界醫生）

心理問題日益嚴重的人們，以及慢性疾病患者，往往是戰爭中被遺忘的受害者。戰事爆發時，他們無法如常接受治療，而這類疾病可以造成嚴重後果。部分心血管疾病、肺病、癲癇症、糖尿病、癌症的患者在戰時死亡，人數或許比直接受到襲擊而受傷死亡的人還要多。其他人則被迫逃往能夠獲得所需醫療服務的地方，多數是其他國家。

不過，看到這裡的人互相幫助仍然激勵人心。每個地鐵站都漸漸發展起小型社群，在內避難的人很熟稔彼此；有的組成義工向其他人提供食物和水；其中一個地鐵站內，一名醫學院學生設立了小型診所和藥房；公共廁所也非常乾淨。每個身在哈爾科夫的人都用自己的方式作出貢獻，亦有來自海外的援助。我們在這裡看到強烈的凝聚力，但六個星期仍然十分漫長，尤其當你看不到在短期內解決問題的曙光。

地鐵站內依舊寒冷，看來今年的春天會稍晚才來臨哈爾科夫。