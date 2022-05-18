美國新冠死亡破百萬：亡者是誰、來自何方？

根據美國約翰斯·霍普金斯大學數據，截至5月17日，美國累計新冠死亡病例超100萬例，單一國家死亡人數位列全球首位。慘重的死亡規模超過了美國在伊拉克、敘利亞、阿富汗和也門戰事死亡的總和，亦超過了上世紀以來美國愛滋病或任何一場疫情的死亡人口。 美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）對此表示：「在兩年的時間內，有如此多的人死於一場傳播性疾病，這非常令人深思，且太過悲劇性、令人悲傷了。」



根據倫敦帝國學院（Imperial College of London）的一項估計，美國有超過20萬兒童因為新冠失去雙親中的至少一位，意味着一代美國青少年將在破碎家庭下長大；民調機構YouGov上個月最新數據顯示，超過五分之一的美國人表示他們身邊有親密朋友死於新冠併發症。

美國作為全球最發達的經濟體，是如何在兩年多的時間裏喪失如此多的生命？令人震驚的數據背後，又是哪些群體在遭受最沉重的打擊？

疫苗、拜登上台後銳減

疫情爆發初期，美國衛生部門及其他政府官員低估了新冠病毒的威脅，在戴口罩、保持社交距離等必要的防疫措施上採取行動不夠即時，而政府各部門就防疫要求的對外口徑亦不一致，造成民眾的混亂和對疫情的不重視。進入秋冬後，病毒的加快傳播很快使得本就存在長期人手不足的醫療系統不堪重負，在感恩節到聖誕節前，又有數百萬民眾不顧衛生專家的建議出行， 導致美國在2020年10月起的短短7個月內有37萬人死於新冠，當中，2021年1月為至今最慘重的一個月：約98,000宗死亡案例，平均每天超過3100人死於新冠。

2021年1月拜登上台後，美國疾病控制和預防中心（CDC）立刻推行全國性的強制口罩令（在公共交通上）；4月19日，美國開放為各個年齡層民眾接種疫苗，已經從峰值回落這一輪疫情進一步緩和，新增死亡宗數大大減少。

美國新冠疫情至今死亡總數時間分佈。數據來自《紐約時報》。（網絡截圖）

不過據《紐約時報》整理的數據，全面開放接種疫苗後，美國在Delta和Omicron兩個變種肆虐下，截至五月總死亡人數仍有近43萬之多，約比此前少14萬。

原住民和老年人受重創

在所有新冠死亡案例中，年齡在65歲或以上的老年人佔到了四分之三，意味着每100位老人中就有一位死於新冠，比重之高與早期美國養老設施內爆發的疫情有很大關聯，既有病症和院舍內老人聚集活動使病毒可輕易在其間傳播。至2020年6月，美國有近三成的新冠死亡來自養老院設施內的老人及其員工。

從族裔來看，原住民成為美國各族裔當中受創最嚴重的一群。來自普林斯頓大學公共和國際事務學院（Princeton School of Public and International Affairs） 的研究者指出，這是由於許多原住民生活在偏遠地區，醫療、交通等基礎設施薄弱，民眾難以獲得足夠的醫療服務和防疫資源。

圖表來自研究新冠對有色人種影響的美國研究機構APM Research Lab，下圖曲線代表美國各族裔每10萬人中的新冠死亡人數，曲線從高到低依次為：原住民、太平洋島原住民、非裔、白人、拉丁裔和亞裔。



這實際上暴露了原住民在社會資源的分配上長期遭受的不平等待遇。在醫療預算上，聯邦政府的投入遠低於實際需求：2016年，政府為原住民所設醫療預算為48億美元，相當於每位原住民1,297美元，相比之下，聯邦監獄系統的每名囚犯人均醫療預算則為6,973美元。此外，原住民群體還普遍面臨高貧困率和低保險覆蓋率，在一些州，原住民的預期壽命比全國平均水平低20年。

原住民多代同堂的居住空間、糖尿病和肥胖症的高發率也產生了一定影響。

南部州份：不要疫苗、拒絕封鎖

南方各州出現全美最高的總體死亡率，共有超過37.8萬人死亡，且當中許多相對年輕，流行病學專家指出，美國南部疫苗接種率較低——在全美十個接種率最低的州份中，有8個在美國南部。此外，南方州份其他防疫措施亦更寬鬆，封鎖期限較短，由於南方多數州為共和黨執政，選民對口罩、社交禁令等措施較為抗拒，2020至2021年間，在佛州、德州等大城市上演抗議封鎖的示威遊行。