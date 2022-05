疫情｜美國最新研究：若都有接種疫苗　有32萬人不會染疫死亡

美國新冠肺炎累計死亡人數突破100萬,但最近一份研究顯示,若有更多人完成疫苗接種,這數字原應可減少319,000人,讓死亡人數減少逾三分一。



研究由美國布朗大學公共衛生學院(Brown School of PublicHealth)、布里翰婦女醫院(Brigham and Women'sHospital)、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院及微軟AI健康計畫(Microsoft AI for Health)合作進行。

研究分析自2021年1月至 2022年4月間的數據,發現有319,000人若能接種疫苗,將能避免死亡。若放在當時有641,000人的死亡數字去看,意味有近半的死亡是可避免的。

研究員把美國全國不同州分作出統計,為每個州估算每100萬居民接種疫苗可預防死亡人數。如田納西州如所有成年人都接種了疫苗,死亡人數可減少11,047 人,俄亥俄州也能減少15,875 人。

布朗大學公衛學院副教授佛里德霍夫(Stefanie Friedhoff)表示,在美國已有許多人不再接種疫苗的時候,這些數據清楚告訴我們,疫苗能有效對抗這傳染病,減少死亡率:「我們必須讓更多美國人施打疫苗和加強劑,以挽救更多性命。」