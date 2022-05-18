疫情｜美國肺炎疫情再度升溫　恢復正常生活但前景「無法預測」

美國新冠疫情持續，每日新增感染人數有上升趨勢，累計死亡人數亦突破了100萬人。美國已決定逐漸恢復正常生活步伐，疫情的再次升溫為此蒙上陰影。



隨着Omicron的新亞型出現，美國的染疫情況再度升溫，在每天7萬宗以上徘徊。但未有阻礙政府持續放寬社交限制。今天在室內及交通工具上，已不再強制民眾配戴口罩。隨着防疫措施鬆綁，病例詳盡統計數據也越來越少。

華盛頓哥倫比亞特區是其中一例，當局已停止在其網站上公佈每日病例，亦停止了污水檢測結果，並停止提供每日數據給疾病預防控制中心。公眾無法在政府機構查找數據，民眾在最新一波疫情當中應該如何面對，風險評估必須依靠自己。

圖為5月13日，美國紐約一架流動新冠檢測站。（AP）

因檢測數字不再對外公布甚至上報，有專家指出，美國真正的感染狀況，將可能是官方人數的五至十倍。自6週前觸底以來，全國住院人數增加了50%，儘管2.3萬人的住院人數放在兩年的疫情來說並不算多。若根據這個指標，超過三分之二的美國人生活在低風險地區。

洛克菲勒基金會（The Rockefeller Foundation）疫情預防研究所的流行病學家里維拉（Jessica Malaty Rivera）表示，不管是地方政府、州政府或全國層級的疫情統計，都有嚴重漏算的問題：「現在所有民眾身邊所認識的人當中，都有染疫案例。」

華盛頓州金郡公共衛生官杜欽（Jeff Duchin）表示，如果要以一個字歸納目前的情形，便是「無法預測」。Omicron變種病毒疫情趨緩之後，過去幾周染疫案例又開始上升。

「大環境顯然比過去改善，疫苗讓人們無須住院，但病毒的傳播性越來越高。」

費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）政策實驗室主任魯賓（David Rubin）指出，民眾如屬於風險較高族群，例如老人或小，現在還是應該審慎面對，出入公共場所最好繼續戴口罩。