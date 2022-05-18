病歿人數破百萬　美國百億抗疫撥款為何長期滯留國會山？

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數字，美國的新冠病歿人數正式突破一百萬。美國拜登上周四（5月12日）參加新冠疫情峰會之際，已藉機警告「疫情大流行尚未完結」，並以「在家中晚餐桌上已有100萬張空椅」去形容美國人的喪親之痛。



《華盛頓郵報》5月6日引述白宮高級官員報道，指今年的秋冬季節，美國可能出現1億宗新冠確診的情況。即使由疫苗接種或染病產生的抗體保護力尚存，這無可避免將會帶來更多的人命損傷。

奇怪的是，面對疫情未去的事實，拜登當局總值100億美元的抗疫撥款卻依然滯留國會，有可能影響到美國未來對新冠試劑、疫苗和藥物的採購，以及相關的研究計劃。

美國抗疫種種失敗的主因是政治。這次撥款滯留國會也是出於兩黨政爭的問題。

首先，美國共和黨向來也有「在野銘記小政府、上台遺忘高國債」的問題。拜登本年3月原提出高達225億美元的抗疫撥款，共和黨人在人民關注通脹遠高於疫情之際，則認為這沒有必要，亦要求撥款不能是額外開支。最終，225億減至156億，156億又再減至最新的100億。

在最新的撥款中，拜登當局原用作全球抗疫、針對中國打「抗疫外交」的款項被盡數刪去。白宮的大國競爭策略，在黨爭之下，不得不低頭。

如今，本年11月的中期選舉熱度提升，各地初選早已展開，移民議題又成為了競選關鍵。

其中，特朗普自疫情以來以防疫為由將移民驅逐出境的法律依據（稱為「Title 42」）就成為了爭議的風眼。

在美國失效的難民政策之中，Title 42基本上是美國政府在邊境驅逐難民的最有效法律依據。拜登上任時的計劃是先由他提出難民政策的改革（至今未能落實），然後再撤銷Title 42。由於Title 42一直被部份左翼選民視為仇外情緒的表現，拜登上任後一直延續Title 42之舉已引來不少進步派的批評。

由於Title 42到本月23日即將到期，共和黨人連月來就要求要為Title 42延期作國會投票，否則將阻止抗疫撥款的表決。國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前受訪就指斥這是一種「勒索」。

吊詭的是，此刻的民主黨人，其實心中也希望「被勒索」。原因是，如果Title 42如期被取消，美墨邊境之間很可能會出現另一波大型移民潮。中期選舉臨近之際，「難民壓境」的電視畫面大概是拜登和民主黨人最不願見到的。於是，最理性的選項，其實是容許Title 42通過國會投票得以延續，同時再通過新的抗疫撥款。然而，民主黨人卻不敢公開支持維持Title 42，甚至要採取反對的態度，以免被進步派攻擊，於是他們就希望借共和黨的「成功勒索」去延續Title 42。

於是，這番外界看來頗為奇怪的兩黨爭奪，就將100億抗疫撥款擋了下來。即便政府不斷警告抗疫項款即將用完，國會也還是繼續上演這一幕假裝「爭持不下」的政治表演。

目前，這100億美元抗疫撥款有一半用於購買藥物，另一半則用於購買新冠試劑和疫苗，還有數億元用來支援相關研究。白宮方面就表示，如果秋季再遇新變種，到時候將為時已晚。雖然這種表態看起來大義凜然，但事實上民主黨人也有份阻礙撥款通過，此等表態只是留待他朝果真再遇嚴重疫情侵襲時用以卸責共和黨的公關鋪墊而已。

美國新冠病歿人數破百萬之際，我們大概只能感慨一句「我們從歷史得來的唯一教訓就是我們不會從歷史得到教訓」。