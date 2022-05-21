Rolex勞力士水鬼為何特別受歡迎？從工具錶變文化象徵的進化史

ROLEX勞力士旗下的Submariner水鬼系列標榜專業潛水機能，同時手錶的造型設計也是走雋永俐落路線，自從1953年問世以來，水鬼已經培養出一群廣大且忠實的粉絲，就算不是專業潛水員或潛水愛好者，對這款錶的喜愛也絲毫不受影響。



水鬼剛問世時一律採不鏽鋼材質製作，但是發展至今勞力士針對手錶的規格、材質和功能已提供愈來愈多樣化的選擇，在此同時手錶的設計基調依舊不變。擁有經典造型的水鬼手錶今日已經走出傳統運動錶的框架，被視為一錶萬用的全能型手錶，不管你穿的是潛水裝、休閒牛仔裝或是西裝筆挺都適合佩戴這款錶，它絕對是勞力士最受歡迎的作品之一，甚至還被視為當代流行文化的重要象徵。

如果你正準備要入手或是未來計劃要入手勞力士水鬼，本篇文章對你應該會有不小幫助，我們嘗試從各個角度切入，帶你全盤認識水鬼這款超人氣潛水錶，看完後你對手錶的認識也會更上層樓。

【懶人包】一個圖輯看清關於勞力士水鬼必知幾件事（點圖放大閱讀）▼▼▼

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勞力士水鬼歷史重要里程碑

勞力士從1950年代開始投入製作一系列的「工具」錶，以品牌今日的定義就是那些被劃分在專業手錶範圍的系列，這類型手錶的特色在於不只是用來顯示時間，同時它們還被要求可以隨著佩戴者上山下海依舊可以提供穩定精準的走時品質。由於1950年代也是專業深海潛水和海洋科學探索蓬勃發展的時期，這對於早在1920年代就開始研發手錶防水性能的勞力士而言無疑是進一步開發手錶性能的契機，最終他們打造出防水能力優於那個時代大多數手錶的Submariner，這款作品問世60多年以來，對於同性質手錶深具啟發意義，不少潛水錶都有從水鬼身上取經的影子，以下先來回顧水鬼歷年重要里程碑。

1953年——勞力士首度推出Submariner。這款專業潛水錶搭載自動機芯，防水達100米，替手錶的防水性能樹立新標準。1959年——勞力士將水鬼原本37mm的錶殼尺寸擴增到40mm，同時增添錶冠護肩裝置，此後水鬼的尺寸保持不變直到2020年才又做出調整。1967年——Submariner出現許多細節變化，例如夜光塗料從鐳改為氚，以及從霧面面盤到鍍金光澤面盤的變化。1969年——勞力士替水鬼增添日期功能，透過面盤3點位置的視窗顯示，同年品牌還推出了第一款K金材質的 Submariner。1979年——品牌引入三項創新設計，至今還是在現代的水鬼身上發揚光大，包括從塑膠玻璃鏡面換成防刮藍寶石水晶鏡面、從雙向旋轉改為單向旋轉錶圈；最後則是將手錶防水深度提高到300米水準。

1980年代首度啟用904L不鏽鋼的水鬼。（HQ Milton）

1984年——原本的霧面面盤替換為帶有白金時標的太陽放射紋面盤。品牌還推出了第一款雙色（金鋼錶殼）水鬼。1988年——水鬼錶殼從傳統的316L不鏽鋼改為製程更講究的904L不鏽鋼。2003年——第一款帶有綠色錶圈的Submariner問世、亦即老外暱稱的”Kermit” 16610LV。後來綠水鬼陸續延伸出116610LV和126610LV兩款接班型號。2010年———採用品牌專利的Cerachrom陶瓷圈，讓錶圈的光澤感和保護性雙雙獲得升級。2020年——新世代Submariner 126610LV登場，品牌將錶殼直徑改為41mm，手錶的內外細節也有一些深度進化如錶耳變得更更纖細、錶冠護肩更薄，並換裝32系機芯等。

水鬼整體設計的主要特徵：保障潛水者的生命安全

勞力士手錶的外型比較少會出現翻天覆地式的改變，其中水鬼又被公認是該品牌史上外觀改變最少的系列之一。原則上現在從水鬼身上看到的外部特徵，幾乎都成了一款專業潛水錶該有元素的集合體。勞力士1926年就已經開發出蠔式錶殼，這可是史上首款具備防水能力的手錶，蠔式錶殼蘊含勞力士的專利發明，使手錶的錶冠、錶圈和底蓋能緊密與錶殼相連，確保手錶內部（在手錶規定的防水能力下）不會被水分所滲透。水鬼的蠔式錶殼由旋入式底蓋和三扣鎖錶冠組成，不只可以防水氣，也可以防塵。今日水鬼的錶殼材質種類多元，從不鏽鋼、金鋼，到黃金和白金都有。

水鬼的錶圈設有60分鐘刻度，並在12點方向設置了倒三角形指標輔助佩戴者計算下潛時間。如前所述，初代水鬼的錶圈還能雙向旋轉，後來品牌發現這樣可能會誤觸並影響佩戴者評估安全上岸時間，因此後來勞力士就把錶圈改成只能單向旋轉，此舉可以確保佩戴者只能提前返回岸邊，而不會有延誤上岸導致發生生命危險的機會。水鬼的時標和指針都塗有夜光物料，讓人在水下也可以清楚辨識時間。一開始品牌採用的夜光物料成份為鐳，後來因為安全性考量改成氚，到了1998年勞力士又換成Luminova；短短幾年後跨入21世紀品牌又把夜光物料升級為Super-Luminova，到了2008年品牌又研發出Chromalight這種夜光物料，特色在於夜光效果是藍色且發光時間更長。水鬼自從首度推出以來就配置由三條鍊節組成的蠔式錶帶；其實不只水鬼，整個勞力士專業手錶大家族都採用相同的錶帶類型。從2010年開始，水鬼配置了Glidelock延展系統，這讓錶帶至多可以延長20mm，佩戴時更能調整出最適合自己手腕的長度。

Submariner系列問世後陸續經歷了幾次世代交替，但是手錶每次改款的幅度都是一點一滴的細節修改，因此就算手錶發展已經超過60年的歷史也衍生出好幾代的產品，但是通常大家一看到水鬼都可以迅速辨識出它們屬於勞力士招牌潛水錶。歷年來品牌曾針對水鬼的材質以及技術面進行許多微調，以下就來細數水鬼的世代演進過程與每一代的特色。

Submariner 1680/8。（Amsterdam Vintage Watches）

37mm無錶冠護肩時期（1953～1962年）／型號：6204、6205、6200、6536、6536/1、6538、5508和5510——水鬼剛問世的前十年內勞力士不斷改進細節，因此這段期間的水鬼型號就有多達8個之多，它們的防水性能從100米慢慢進化到200米，面盤上的指針樣式也從初期的劍針發展為系列招牌的賓士針。至於錶冠尺寸也是一路從5.3mm、7mm再到8mm，這些年來的型號有些共同特徵，例如採用金色時標與指針的面盤、塑膠玻璃鏡面和雙向旋轉鋁製錶圈。

40mm加入錶冠護肩時期（1959～1989年）／型號：5512和5513——這階段的水鬼和我們現在印象中的樣子已經滿接近的了，型號5512具有40mm錶殼、斜面錶耳、錶冠護肩、7mm錶冠、200米防水和賓士針等等。相較於問世前十年不斷變化的型號，5512和5513這兩個型號的產品週期就顯得長久多了。5512從1959年生產到1980年，接班上陣的5513後續也一路生產至1989年。30年間水鬼的特徵經歷一些重要改變，包括夜光塗料成分的改變、面盤工藝的改變，至於兩個型號之間也還有些細微的差異，如5512通過COSC認證而5513則無。

新增日期窗時期（1969～1979年）／型號：1680——Submariner 1680就是系列在面盤3點方向放上Cyclops放大日期顯示的始祖型號。一開始的1680面盤上的”Submariner”字樣由於是紅色的，因此被國外錶迷稱為“Red Submariner”，直到1977年後，勞力士才把”Submariner”字樣改成白色。

Rolex Submariner 1680（watchPool24）

首款貴金屬型號（1969～1979年）／型號：1680/8——這是是第一款採用18K金製作的水鬼，從中可看出水鬼已經從原始的工具錶定位演變為堅固耐用的豪華手錶。第一款1680/8配備黑色鋁製錶圈和面盤，後續勞力士還推出了藍色版本。

藍寶石水晶鏡面與單向旋轉錶圈時期（1979～1999年）／型號：16800、16808、16803、14060（1979～1988年）和14060（1990～1999年）——這時期的水鬼擁有今日水鬼的普遍特徵如藍寶石水晶鏡面、單向旋轉錶圈，同時防水性能也提升到300米。其中16803值得注意，因為它是第一款採用金鋼錶殼的水鬼。

引進904L不鏽鋼時期（1988年）／型號：168000——這型號僅生產了幾個月，但它的出現表示系列開始進入到904L不鏽鋼階段。904L不鏽鋼與傳統的316L不鏽鋼相較拋光較困難，但它也具有更高的耐腐蝕性。

31系機芯時期（1988～2012年)／型號：16610、16618、16613和14060——勞力士在1988年推出3135（有日期）和3130（無日期）機芯。這些自動機芯在品牌不少作品中陸續採用，被認為是勞力士重要的基礎機芯，兩款機芯皆採用Parachrom游絲，其抵抗衝擊和抗溫度變化的能力都比傳統游絲優化。至於166xx這個型號也一路見證水鬼從氚氣時標到Luminova時標再到Super-Luminova時標的演進過程。

Cerachrom陶瓷錶圈時期（2010～2020年）／型號：116610、116613、116618、116619和114060——型號擴增成6位數的水鬼有Cerachrom陶瓷錶圈和Super Case錶殼兩大特徵，這期間手錶的尺寸還是維持在40mm，但是採用更寬幅的錶耳設計與更粗獷的錶冠護肩。至於取代鋁製錶圈的Cerachrom錶圈好處也無需多言，它的光澤感、不褪色特性加上堅硬的保護性等都讓手錶變得更完美。此時期的水鬼也引入了Glidelock鍊帶延展系統，讓手錶戴得更合手。2008年時勞力士推出了首款採用白金錶殼的水鬼，錶圈和面盤都採用藍色，這就是被國外錶迷暱稱為Smurf的藍水鬼。

41mm錶殼與32系機芯時期（2020年）／型號：126610、126613、126618、126619和124060——勞力士最近一次推出的新世代水鬼，錶殼改成了41mm，上一代的Super Case錶殼也不再沿用，而透過錶耳、錶冠護肩的調整讓手錶看起來更為纖瘦。這世代的水鬼紛紛換成32系機芯，包括3230（無日期）或3235（有日期），新世代的機芯最明顯的差異在於動力儲存從48小時提升至70小時，實用性再突破。

有關水鬼常見問與答

Submariner可說是有史以來最有名的潛水錶，也是勞力士最暢銷的系列之一。以下列出有關勞力士Submariner最常見問題的解答。

勞力士水鬼是什麼？它是勞力士的專業潛水錶系列，最初於1953年推出。水鬼的特點包括防水蠔式錶殼、自動上鍊恆動機芯、具備60分鐘刻度的單向旋轉錶圈，且防水性能達300米。

如何判定水鬼的真偽？所有勞力士手錶都採用高標準和優質材質製成，因此若手錶外觀看起來品質粗糙就是一個大警訊。在入手自己心儀的水鬼之前，有必要對自己想要的特定型號進行一番研究，甚至可以去了解手錶內外的細節，吸收愈多專業知識愈有助於你辨識真假水鬼。而如果想要避免自己買到假水鬼，最快的方式就是跟有口碑的經銷商購買，不過現在想透過這些正當管道入手勞力士熱門錶要有錢又有耐心等待就對了。

為什麼水鬼的價格這麼高？由於勞力士使用優質的原料（例如自己開發的黃金合金和904L不鏽鋼），並借助現代高科技的工具和設備製錶，其中也蘊含許多專利技術，所以使得品牌手錶的價格相對來說較高檔。而在二級市場方面，因為想要水鬼的人實在太多，求過於供的情況下，間接助長了手錶行情節節高昇。

如何幫水鬼上鍊？水鬼有旋入式錶冠設計，想替手錶手動上鍊首先必需將錶冠轉開，然後逆時針方向旋轉，直到錶冠彈出，上鍊時要將錶冠以順時針方向轉動，一般來說要上滿鍊大概要把錶冠轉個40圈左右。以上就是有關勞力士水鬼完整的入手攻略，希望看完後對於你想要下手買錶可以有更多幫助。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：入手勞力士Submariner水鬼之前必知重點懶人包】