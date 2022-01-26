Rolex勞力士再輸？2021拍賣會手錶總成交金額揭曉　這品牌壓倒勝

迎接新的一年，表示又到了結算前一年成績的時候了。根據瑞士手錶和珠寶諮詢公司水星計劃（The Mercury Project）一份全球拍賣市場的年度報告，在手錶拍賣方面，2021年成交金額超過百萬瑞郎的豪錶共有57隻，其中身價最高的前十名中有個品牌佔比竟高達6成，有的人可能已經猜到答案了，那就是錶王PATEK PHILIPPE百達翡麗，他們在2021年的鐘錶拍賣市場一枝獨秀地搶佔最受收藏家歡迎的地位。



該份報告同時指出，PP手錶在2021年各大拍賣場上總共拍出高達1.87億瑞郎的成交金額，這個數字再度稱霸錶壇；驚人的是，1.87億瑞郎這個數字比起The Mercury Project公司所統計的手錶品牌拍賣金額前5名中的其他4名加總還要多，等於一個PP就抵過了錶壇拍出最多金額的2～5名品牌，表現有夠狂。

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而如果你還想進一步知道2021年各大拍賣場各累積成交金額最多的前5個品牌，2到5名分別是勞力士、F.P. Journe、AP、RICHARD MILLE和PHILIPPE DUFOUR，他們的累積成交金額依序是5,100萬瑞郎、4,400萬瑞郎、3,100萬瑞郎、1,300萬瑞郎和1,150萬瑞郎，雖然每個品牌斬獲的成交金額都很高，但還是沒有PP那麼強勢。

而全球知名的拍賣行包括安帝古倫、邦瀚斯、佳士得、保利拍賣、蘇富比和富藝斯等（兩年一度的Only Watch慈善拍賣會由於是佳士得協助舉辦，因此也一併算入這項統計中），他們在2021年高級手錶部分的總成交金額衝高到6.34億瑞郎，這個數字比起疫情爆發前的2019年還要多出63%！不過值得注意的是，拍賣總成交金額的暴漲並沒有完全反映在拍品數量上，因為2019年各大拍賣行出售的手錶總共有12,201隻，而2021年的拍賣會上總共出現16,167隻，僅比疫情前多了約4千隻錶進入拍場而已。

從2021年針對拍賣會的報告中還可以發現，實體拍賣和線上拍賣雙軌制的趨勢已經愈來愈明朗，The Mercury Project公司提到該年中有多達60%的拍賣改為透過線上方式進行，但是它們佔整體成交金額的比例只有19%。不過這個統計存在一些盲點，因為現在許多收藏家即使人不在拍賣會現場，他也是可以透過手機遙控代理人下標，因此這種間接的線上成交方式就不會被列入線上拍賣的貢獻。舉例來說，百達翡麗在2021年11月的The 2021 New York Watch Auction拍賣會上所拍出的金鷹5711/1A-018（TIFFANY聯名款），最終得標的美國收藏家就是在實體拍賣會上採線上形式投標，他當時可是花了超過650萬美金的代價才把手錶納入旗下，所以從中可見線上拍賣的成交金額數字實際上應該是會比The Mercury Project公司估計的19%要更高才對。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021全球拍賣會高級手錶總成交金額揭曉 這個品牌最受收藏家青睞】