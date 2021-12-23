只識Rolex勞力士？拍賣行2021最貴手錶十甲不入　橫掃榜單的是它

來到2021年尾，各公司行號又到了結算一年成績的時候，像是在這一年中屢屢於錶壇創造話題和紀錄的Phillips富藝斯拍賣行，他們最近統計出2021年舉辦的各場拍賣會中所售出身價最高的鐘錶拍品Top 10榜單，結果有點小小出人意料。



2021年對富藝斯拍賣行而言是收穫豐富的一年，他們家在今年所售出的所有鐘錶拍品加總金額來到2.093億美金，這個數字比起2020年成長了57%；甚至你可能會有點驚訝，比起疫情爆發前的2019年，富藝斯拍賣行今年的鐘錶銷售成績更是狂增了89%之多，幾乎快翻了一倍！富藝斯拍賣行在2021年拍出27款得標金額超過百萬美金的時計，這是鐘錶拍賣史上目前僅見的紀錄。

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此外參與富藝斯拍賣行線上競標的收藏家也有愈來愈多的趨勢。數據指出，目前已經上網註冊富藝斯帳號的收藏家已經突破一萬人，2021年在線上競標成功的鐘錶拍品加總金額接近7500萬美金，這樣的成績也足足比2020年提升70%。富藝斯鐘錶資深顧問兼首席拍賣官Aurel Bacs先生對於近年鐘錶拍賣市場的成長感到相當驚豔，就他在2021年所觀察到的，他發現參與鐘錶拍賣的收藏家人數已經比過往大幅增加。Aurel Bacs先生表示他剛投身拍賣行業時，當時鐘錶還算是比較小眾的收藏領域，但是發展到2021年的現在，鐘錶拍賣已經不可同日而語，可以和藝術品、古董、汽車、珠寶和名酒等領域並駕齊驅。

接著要進入到重頭戲，究竟富藝斯拍賣行在2021年所拍出的鐘錶產品中，有哪些拍品的得標價足以名列前十大呢，以下就來一隻一隻回顧。10. PATEK PHILIPPE Ref. 2497 “The Exceptional White”白金萬年曆——得標金額：3,069,545美金（備註：這款白金款創下百達翡麗型號2497迄今最高拍賣金額紀錄）；9. OMEGA Ref. 2915-1 “Tropical Broad Arrow”不鏽鋼＋熱帶面盤——得標金額：3,399,633美金（備註：創造迄今最貴歐米茄手錶紀錄）；8. PATEK PHILIPPE Ref. 570不鏽鋼小三針——得標金額：3,657,692美金（備註：締造百達翡麗型號570手錶的最高身價紀錄）；7. F.P. JOURNE Tourbillon Souverain à remontoir d’égalité “Souscription” n°1鉑金陀飛輪——得標金額：3,861,757美金（備註：締造這款錶（共限量20隻）歷來最高金額紀錄）；6. PATEK PHILIPPE Ref. 2499黃金萬年曆計時碼錶——得標金額：3,861,757美金。

5. PHILIPPE DUFOUR Duality N°8玫瑰金雙擒縱手錶——得標金額：3,993,792美金（備註：締造該型號的價格新高）；4. F.P. JOURNE Chronomètre à résonance “Souscription” n°1鉑金玫瑰金共震擒縱機構手錶——得標金額：4,257,862美金（備註：締造這款錶（共限量20隻）歷來最高金額紀錄）；3. PHILIPPE DUFOUR Grande et Petite Sonnerie #1黃金大自鳴三問錶——得標金額：5,182,109美金（備註：PHILIPPE DUFOUR迄今最高身價手錶紀錄，也是目前獨立製錶品牌拍賣金額最高的一款作品）；2. PATEK PHILIPPE Ref. 5711/1A-018不鏽鋼大三針——得標金額：6,503,500美金（備註：百達翡麗金鷹系列最高身價紀錄）；1. PATEK PHILIPPE Ref. 2523黃金世界時間手錶——得標金額：7,819,051美金（備註：百達翡麗琺瑯面盤手錶最高身價紀錄&全球最貴黃金材質手錶紀錄）。

看完這份Top 10榜單後是不是覺得少了點什麼？沒錯，2021年富藝斯拍賣行所拍出的十大最貴手錶排行榜裡面，勞力士竟然沒有上榜，對於近年在錶壇呼風喚雨的勞而言面子似乎有點掛不住，反倒是歐米茄今年異軍突起，一舉締造品牌最貴手錶紀錄讓人刮目相看。而前十名中百達翡麗一口氣橫掃五個席次，接下來PHILIPPE DUFOUR和F.P. JOURNE兩間獨立製錶品牌也各囊括兩席，可見目前層峰市場收藏家對這三大品牌作品的關注度都相當高，而且最後要提的是這前十名手錶的得標價均從300萬美金起跳，毫無疑問幾乎每款都寫下該型號迄今最貴的身價紀錄，也難怪富藝斯拍賣行2021年會被認為是大豐收的一年。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：拍賣行2021年最貴手錶排行Top 10 勞力士並沒上榜】