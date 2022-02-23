Rolex｜研究：勞力士手錶回報率已超黃金股票地產　這幾款升最多

美國知名二手錶交易網站「Bob's Watches」最近公佈了一項研究報告指出，勞力士手錶目前儼然成為一種高投資報酬率的工具。



過往提到投資這回事，多數人會先想到的工具例如黃金、股票，甚至是房地產等等，但是根據Bob's Watches的觀察，在過去十年內，勞力士手錶似乎有愈來愈值得投資的趨勢。

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為什麼Bob's Watches會發表這樣的結論呢？因為從數據中可以看出，過去十年內勞力士手錶的市場價值成長幅度已經明顯超過黃金或房地產等以往投資人認為比較穩當的投資工具。Bob's Watches參考的數據來自美股常用投資網站Macrotrends、FRED經濟資料庫等，從中可以看出股票市場雖然在過去十年中，表現出與勞力士手錶相似的整體回報，但勞力士手錶在過去五年內的增值空間走勢更猛，而且還可能繼續在2022年持續走高。

Bob's Watches的報告中進一步揭露，如果觀察過去十年內勞力士二手錶的價格曲線，可以發現前面提到的「增值」現象所言不假。以2011年為例，當時勞力士二手錶的平均價格還不到5千美金，但是到了2021年底，目前勞力士二手錶價格已經顯著上升到1萬3千美金。有點令人意想不到的是，勞力士自從2020年新冠肺炎全球大爆發這兩、三年以來，他們家手錶的價格漲幅還比2011年開始那前五年價格漲幅加總要高，可見疫情對於勞力士手錶的行情影響有倒吃甘蔗的情況。Bob's Watches發現在過去十年內幾乎所有勞力士手錶系列的價格都在漲，尤其像是Daytona、Day-Date和 Sky-Dweller等這幾款作品的價格都提升超過一倍！其中Daytona在過去十年內的行情更是漲了兩倍以上，現在這系列手錶的平均二手價格大概飆升到3萬美金，突顯其勞力士人氣王的地位。

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至於過去十年內最暢銷的勞力士手錶，Bob's Watches點出，上上代水鬼16610是市場的最愛，至於同系列中的金鋼款16613受歡迎度也是居高不下。Bob's Watches還順便公佈了一份過去十年內最暢銷勞力士手錶Top 15的榜單，其中光是屬於品牌旗下的專業手錶就佔據8個名額，包括前三名兩隻水鬼和GMT-Master II都是屬於勞力士專業手錶。這份榜單中還有個值得注意的現象是，通常被視為勞力士冷門作品的Lady-Datejust系列，其實市場反應沒有我們認知中的冷清，因為該系列在這份榜單中也據有3個名額，排名最高的還直接位居第4名的高位（Lady-Datejust 69173），暢銷情況勝於Daytona、Datejust等勞力士熱門款與基本款。

從Bob's Watches這份報告中確實讓人看到了高級手錶值得進場投資的前景，不過他們也不忘提醒投資人這份報告只是針對過去十年來市場表現的整體回顧，並非對於未來投資行情的預測，因此不是說現在趕快去買勞力士手錶就一定是穩賺不賠的生意，只能說從過去十年來的表現來說，勞力士手錶的增值效果確實讓人印象深刻，但只要是牽涉到投資這種事，肯定是有風險，真的想要靠買賣手錶賺錢的話，建議還是自己多聽多看多研究，才不會花了大錢買了某款錶後，才發現它的增值空間不如預期，到頭來換得失望收場。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：交易平台分析指出勞力士手錶的投報率已經超過黃金或股票？】