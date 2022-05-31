歐盟對俄羅斯祭出石油禁運：誰受影響最深？

歐盟已就對俄羅斯實施石油禁運達成共識，涉及通過海上輪向歐洲的石油供應，覆蓋三分之的歐盟進口俄羅斯石油。然而，歐盟27個成員國對於俄羅斯石油的依賴程度各有不一，除了匈牙利明言反對，在能源價格高之下，歐盟倘若進一步禁運俄羅斯，恐進一步推高能源價格，加上俄羅斯恐在天然氣供應方面施以報復，對歐洲疫後經濟復甦帶來打擊。



要了解石油禁運的實質影響，可先從歐盟的基本能源格局了解。2019年，歐盟使用的能源之中有39%為自己生產，其餘61%由第三國進口，能源結構主要由五大來源組成，包括36%的石油產品（包括汽油、柴油、燃料油等）、22%的天然氣、15%的可再生能源、13%的核能及13%的固體化石燃料。

而歐盟的入口能源之中，石油產品佔三分之二，其後為27%的天然氣，以及6%的固體化石燃料（主要為煤炭）。而俄羅斯都是這三種能源的單一最大供應國。其中，2019年歐盟進口的原油之中，約27%來自俄羅斯，其次為伊拉克及尼日利亞，分別約佔9%及8%。

2021年進口最多俄羅斯原油及汽油產品的三個歐洲國家，依次為德國、波蘭、荷蘭：



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歐盟27個成員國是次同意對俄實施石油禁運，在未來6個月內全面禁止經海路運達的俄羅斯石油進口。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「制裁將馬上影響75%的俄油進口，到了年底九成的俄羅斯進口石油將被禁止。」

的確，這舉措非同小可。以2021年計算，歐盟進俄羅斯進口的能源總額達1,500億美元，其中石油產品佔1040億美元，佔達七成。在歐盟成員國，德國、波蘭及荷蘭為俄油的最大買家，在2021年，德國從俄羅斯進口了價值236億美元的原油、汽油及柴油產品；波蘭其次，進口額為147億美元；第三的荷蘭則為114億美元。然而，對於這些國家而言要尋找替代的石油供應不算太困難，以荷蘭為例，石油的來源國本身就相當分散，而且海路運輸亦較有彈性。

荷蘭2020年石油及汽油產品的進口來源地：

荷蘭2020年石油及汽油產品的進口來源地：俄羅斯為最大供應國（21%），但整體而言相當分散。（Eurostat）

根據智庫Bruegel，截至2020年，俄羅斯每日出口到歐洲的280萬桶原油裏，約四分之三是通過船舶運達的。而餘下的四分一，主要就是透過德魯日巴（Druzhba）輸油管道系統。就包括德國及波蘭通過該輸油管道的北部支線進口俄國石油，但兩國都已承諾全面停止從北線進口俄油。此外就是透過該管道南部支線每日進口25萬桶俄羅斯石油的東歐三國──匈牙利、捷克及斯洛伐克。三國由於都位於歐洲內陸，因此依賴德魯日巴輸油管南線進口俄羅斯石油。而她們可以經其他輸油管，途經意大利或克羅地亞進口石油，但有關商討目前仍處於初期。

因此，是次石油禁運敲定的方案由於不涉及管道運輸的石油，被視為歐盟對匈牙利等反對國的妥協，匈牙利總理歐爾班在歐盟會議後接受採訪時也表示：「這是一個很好的解決方案」。匈牙利是沒有出海口的內陸國家，該國65%的石油消費都是依賴德魯日巴輸油管輸送的俄油，因此強烈反對歐盟對俄能源制裁。東歐鄰國斯洛伐克及捷克同樣依賴該管道接收俄油，但兩國都預計逐步停止俄羅斯石油進口。

俄羅斯主要靠德魯日巴（Druzhba）輸油管道的南北二線把石油輸往歐洲，供應匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、德國等。（Bruegel）

歐洲禁俄油的真正難度在哪？

事實上，歐洲大部分原油是通過船舶進口，而非經輸油管道，這意味取替俄國石油較俄國天然氣來得容易，然而當中主要涉及三大瓶頸需要克服：

一/ 歐洲內部的石油設施：一旦俄羅斯石油供應停止，要在歐盟境內重置石油運輸路線，將會有一定難度。因現在管道都是以「由東向西」的流動方向設計，如改以向東流動將對鐵路、貨車、河道運輸帶來一定不便。

二/ 煉油廠效能：部分歐洲的煉油廠是專門為俄油而設，如果換為煉製其他級別的原油，將會降低效率。

三/ 替代俄羅斯煉油產能：除了原油供應，歐盟還必須考慮俄國迆油、石腦油、燃油等產品的煉油產能。例如，為了彌補俄羅斯失去的柴油供應，歐洲煉油廠就不得不提高約10個百分點的運行量，使其達到15-16mb/d 總產能的近九成，這亦意味達到本世紀最高的利用率。

歐盟的勝利?

歐盟預期這次石油禁運將對俄羅斯構成一定打擊。現時，俄羅斯政府收入嚴重依賴石油和天然氣收入，以2021年為例，原油及汽油產品佔俄羅斯出口收入達37%。儘管因入侵烏克蘭受到西方制裁，但俄羅斯政府基於能源格飆升，相關收入亦大增。今年頭四個月，俄羅斯國家石油和天然氣收入（同比）翻了一倍，達到750億美元。不過，由於歐盟將迫使俄羅斯把一半的原油，以折扣方式出口至其他海外市場，加上運輸至亞洲等地區較為昂貴，因此俄羅斯的能源盈利或會減少。

然而，這次石油禁運的達成並不代表「歐盟的勝利」。因對於歐盟而言，對俄的天然氣依賴可謂更事關重要。基於歐洲各國能找到替代的天然氣來源較少，更難擺脫俄羅斯天然氣，尤其是德國。

而且隨着俄羅斯要求以盧布作天然氣交易結算，部分歐洲國家的天然氣支付已遭遇困難。荷蘭天然氣公司GasTerra的官網文件顯示，在拒絕俄羅斯國營天然氣公司Gazprom提出的盧布支付條件後，俄羅斯於本周二（31日）正式停止對荷蘭的天然氣運輸，意味由現在開始到10月1日的大約20億立方米天然氣將不會被交付。此等相關代價並未完全浮現。