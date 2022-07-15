《蒙羅麗莎》被砸蛋糕未算激？最狂「藝術連環殺手」曾毀50名作

蒙羅麗莎被蛋糕糊臉了！5月30日，一個精神小伙兒假扮成坐輪椅的老太太，跑到《蒙羅麗莎》畫像前，向天空拋撒玫瑰花瓣，手舉蛋糕衝向蒙羅麗莎，反手直接把蛋糕糊了上去！好在名畫前架着防彈玻璃，這名行為藝術人士並沒有真正得逞，算是不幸中的萬幸。有關部門已經開始着手清理。



男子被逮捕的時候大喊：「想想地球吧，藝術家們都想想地球，所有的藝術家都要為地球考慮，這就是我這樣做的原因！」就……環保是挺重要的，但這麼搞也是讓人搞不太懂。

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不過，這也不是《蒙羅麗莎》第一次遇到「襲擊」了。從1911年起，這已經是這幅名畫第四次遭遇劫難。1911年，它被博物館男性員工盜走，後被追回；1956年，畫面下方被人以硫酸瓶擊中，左手肘附近受到了不可逆的損傷；同年12月，一名玻利維亞女性向它丟出了一塊石頭，直擊左眼，眉毛處的油彩被損毀，經長期修復成功。1974年，一名殘疾人因對東京國立博物館的展出措施不滿，憤而對它投出一罐油漆；2009年，一名俄羅斯人因被法國移民局拒絕移民，購入博物館紀念杯，並把它砸碎在了油畫的正中。

好在由於有了前車之鑑，從此這幅畫前方就架着一面透明的防彈玻璃，後來幾次襲擊均沒有造成實質性的損害。雖然但是……世界名畫真的挺慘的。不管怎麼樣，《蒙羅麗莎》依然存於世人面前。但是還有不少名留青史的藝術佳作，已經被完全毀壞無法修復。而這樣惡劣的損毀行為，在藝術藏品界已經發生了上千次……各種花樣令人瞠目結舌，堪稱一場「沒有硝煙的戰爭」。

令人髮指的損壞行為 世界瑰寶毀於一旦 超級破壞王Hans-Joachim Bohlmann

在藝術名畫損毀史上，有一個人前無古人後無來者，他就是Hans-Joachim Bohlmann。從1977年開始至2006年為止，他個人破壞了超過50幅藝術作品，其中包括《Golden Fish》、《Martin Luther and his wife Katharina von Bora》、《Archduke Albrecht》等名作。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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每幅畫統統潑酸，潑上了就難以修復。他的行為共計造成約1億3800萬歐元的損失，以及難以估量的未來藝術品收益。無數名畫的生命就這樣被Bohlmann提前畫上休止符，這些被損毀的作品最終只能以復刻版畫和數字版供人欣賞。如果你問為什麼他能如此逍遙法外，一而再再而三的犯罪？別問，問就是他有精神疾病……

《夜巡》：三次大難不死 倫勃朗堪稱荷蘭史上最偉大的畫家

倫勃朗的《夜巡》也曾受到了三次「刀與酸的洗禮」，最終「大難不死」。1911年，一名失業的海軍廚師拿起餐刀對其瘋狂亂砍，由於畫布較厚未能得逞；1975年，一名失業教師重施故技，將這幅畫劃出了十來道口子，後經6個月的修復，刀痕依然無法清除。1990年，一名男子妄圖向這幅畫潑酸，被守衞一把拿下化險為夷；隨後它又遭受了幾次襲擊。後來，博物館還專門開了一個活動，邀請觀眾觀看修復團隊現場修復畫作。他的另一幅作品《達那厄》則無法逃過劫難，在1985年被一個精神病人持刀完全摧毀，整整修復了12年還沒完全修好。

迪亞哥・委拉斯凱茲《鏡前的維納斯》：毀於極端主義

和《達那厄》一樣，大多數名畫也都沒有着《夜巡》一樣的運氣，西班牙畫家迪亞哥創作的《鏡前的維納斯》就是其中之一。這幅畫被一名極端女性權利主義者手持殺豬刀，在背上連劃七刀，宣稱「要毀了史上最美麗的女人，以紀念現代史上最美麗的女人潘克斯特太太」。潘克斯特太太是一名演説家，為了女性投票權而上下奔走，她曾受到很多包括男性和女性人士的同情和歡迎。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

卡西米爾·馬列維奇《白十字》：被行為藝術家損壞

俄羅斯藝術家卡西米爾的《白十字》被同國籍的一名行為藝術家噴上了一個綠色的美元標誌。行為藝術家表示：「我對這個作品沒有怨念，往上噴個美元主要是想表達我的意志，白十字代表苦難，往上噴一個美元代表了世界正在遭受美帝商業的折磨！它昇華了，懂？」啊這，你這麼説，彷彿很深刻……

米開朗基羅《耶穌之死》：被中二病人錘擊

比較離譜的是米開朗基羅的《耶穌之死》（《Piéta》）。在展出的時候，一名男子手持鐵錘衝上，猛擊聖母瑪利亞雕塑的頭部。他大喊「我就是耶穌基督！復活吧死者！」，在瑪利亞的頭部留下了多處傷疤，並錘掉了她的鼻子。隨後他就被周圍的人拉了下來施以「正義制裁」：被幾個暴躁老哥輪番毆打到不省人事，後來被送到了精神病院治療了兩年。好在這尊雕像已經被修復如初，目前我們依舊可以一睹其風采。

米開朗基羅的《耶穌之死》（Stanislav Traykov/Wikipedia）

達文西《聖母子》：被霰彈槍擊中

別的畫作挨刀，達文西的大作《聖母子》則經受了槍彈的洗禮。一男子手持霰彈槍在7英尺外對着這幅畫哐哐兩槍，槍彈擊碎保護玻璃，玻璃在聖瑪麗的衣服上劃出了6英寸的口子，後經修復重現於世人前。

除了上邊這些，還有2019年男子拳擊畢加索的《Bust of a Woman》，損壞了這幅2000萬的作品。還有一些特別的藝術家自毀作品的案例，比如莫奈因為對作品不滿意，就操了把餐刀想要幹掉自己的整組作品，根本不管這些畫已經被估價10萬美元（還是1908年的價格）。只能説，藝術界真的很危險！藝術品們，快跑！

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另類的無心之失，熊孩子與好奇者

除了上面的法外狂徒和精神病人之外，還有很多參觀者的無心之失，或者熊孩子的打鬧行為。2015年，中國台北《真相達文西天才之作特展》上，一個小男孩走着走着滑了一跤，在一幅畫作上直接戳了一個洞，導致畫作損壞。好在影響不大，在經過修復之後，畫作展出如常，避免了更大的損失。然而佳士得春拍「中國近現代書畫」專場上，知名畫家任伯年的作品，就沒這麼好運了。整張作品被攔腰撕了下來，由於沒有錄下正面，甚至無法查證究竟是誰家的娃。無獨有偶，上海玻璃博物館在2020年的展覽，也被熊孩子辣手摧毀過。

除了孩子，還有大人，隨手這麼一薅，一件藝術品應聲而落。 ‍腳一滑，展品灰飛煙滅（好在人沒出事）。各種各樣的畢業展，則成為了案發大舞台，除了展品破碎之外，還有各類盜竊事件。學生們的作品要麼紛紛被順手摸魚，要麼碎碎平安，尤其以畫作和陶瓷作品等最為嚴重。有些無奈之下，只能貼上「別看了，偷光了」的紙條，紓解心中的怨氣。最近畢業展又都陸續開了，各位同學們，當心！

藝術品與展品，依然有法律盲區

回過頭來看，這麼多事件的起因，終究説明一件事：藝術展出上依然還有法律的盲區。摧毀了一件藝術品後，名曰自己為精神病人；搞毀了一件展品後，辯稱「他只是個孩子」「老人家糊塗了」。這樣一來，事件只能反覆發生。雖然美術館的安防與保護這幾年來一直在層層加碼，但是無法則不治，大概只有建立起相關的規則，才能避免更多藝術品遭受損害。不然，隨手一撕一扯，數千萬價值的藝術珍品毀於一旦，從此再也無法見證真跡，着實可惜。大家覺得呢？

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