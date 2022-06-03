內地畢業生畫出「真正中國龍」技驚四座　其他神作全不輸日本繪師

每年的畢業設計，可以說是發現大佬最直接的方式了。去年微博@Xision公佈了他的一組畢業設計，視覺衝擊力極強，畫面之震撼讓日站君一時失語！



梯田的曲線有一種難以言說的韻味，神龍吐息之間，稻穀應運而生，畫面中人物沒有佔據很大的篇幅，卻有一種敬仰自然、天地的感覺！

在Xision的筆下，神龍如風穿竹林，帶起山間霧靄。或，暮色起，潛龍銜華燈而上。這一組畢設的靈感，來源於《聲律啟蒙》裏「晴對雨，地對天，天地對山川」，畫面裏龍的形象依然是見首不見尾，神秘非常，但又因為融入了生活中的場景，讓牠看起來又不是高高在上的，敬而不畏，這才是我們心中的龍啊！

你以為這就是全部？今天日站君就給大家介紹一下，這位大佬堪稱「傳奇」的校園經歷……

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Xision就讀於四川美術學院，在校期間的他也算是「風雲人物」了！2020年，他參加了第三屆GGAC比賽，一套《山海有靈》直接拿下了18萬元的2D美術特等獎！GGAC不知道大家有沒有了解過，這是全球遊戲動漫美術概念大賽，也被稱為「CG藝術界奧斯卡」！這一系列作品的創作，Xision在中國傳統文化的大背景下選擇了古神獸的題材，故事的背景設定為：在2020年，探索隊去了世界各地偏遠的地方，發現了各種生靈。有了畫面內容之後，大概4、5月份起草稿，花了2、3個月的時間完成草稿，還需要查閱大量和傳統文化有關的資料。雖然是根據想像畫出來的，但是如果沒有參考，繪畫的過程中很容易出錯！

正式畫作品是從9月份開學開始的，到10月份國慶結束，每天從早上八點多畫到凌晨一二點，畫了有上百幅，最後選定了5張作為參賽作品。選定的幾張為朱雀、青龍、白虎、玄武、麒麟，分別對應了金木水火土這五大元素。除了五個神獸匯聚一起的恢弘場面，傳統四大神獸的每一張都是「細節拉滿」！

像是《山海有靈·朱雀》，朱雀的姿態和鶴比較接近，但是跟鳳凰容易混淆，所以他就把尾巴就換成了更接近朱雀的三根翎羽的形象。《山海有靈·青龍》中，沉睡的青龍彷若與自然融為一體，尤其是陽光透過雲層的時候，更有一種安寧的氛圍。這裡龍頭的結構，Xision在繪畫上參考了鱷魚的頭部。《山海有靈·玄武》，是Xision個人最滿意的一張，古神獸玄武與高科技時代下的潛水員，完美體現了傳統與現代文明的衝突。而且這裡還隱藏了重慶元素：水下碑林！在提到《山海有靈·白虎》的時候，他說，「其實最不起眼的那個白虎是我改動多的」。神獸的結構是整個作品中的難點，這其中老虎在動物類中是比較難畫的，尤其面部結構更是「難上加難」，很容易畫得比較像貓或者是狗！不過日站君認為，這張白虎的眼神處理的很到位，在發現人類時的睥睨和悲憫，瞬間就來感覺了！

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新的開始，未來可期

其實，這並不是他第一次參加GGAC比賽了。2018年，Xision就參加了第一屆GGAC比賽，作品《暗度陳倉》獲得了校園2D金獎的好成績！2019年，他的作品《最後陣地》再次獲得GGAC校園2D銀獎/人氣獎！對於這一次的比賽，他說，當時想著如果還能再得一年的校園組的金獎就很滿足了，獲得特等獎也還挺意外的。「繪畫，是一輩子的事情，不只是描繪細節，更是用筆觸概括自然。如果可以，當然希望自己一生都在畫畫。」如果說，一開始只是欣賞CG藝術創作，但了解之後就是為他熾熱的熱愛所折服。成功之下，是他不停地去畫、不斷地表達、練習、突破，一如他畢業設計中的潛龍。

2021年，是Xision的畢業季，也是他新的開始。畢業即巔峰，未來可期！

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